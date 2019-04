În urmă cu două săptămâni, la Penitenciarul Jilava a avut loc audierea prin videoconferință a fostului judecător bistrițean Ovidiu Puțura, condamnat la cinci ani de închisoare, de către un judecător din Marea Britanie, în dosarul omului de afaceri Puiu Popoviciu. Judecătorului britanic i-au fost dezvăluite de fostul magistrat român mai multe aspecte din care rezultă că la momentul respectiv, anii 2012-2015, justiția română devenise fata de pe centură a SRI, iar statul paralel acționa din plin prin acțiuni de poliție politică pentru eliminarea adversarilor politici. Unele aspecte au mai fost dezvăluite de Puțura cu ocazia unor audierii în cadrul Comisiei de supraveghere a SRI, și în mare parte într-un interviu acordat Antena 3. Astfel, din cele relatate judecătorului britanic, aflăm o informație senzațională, motivele pentru care Puțura a fost ”lucrat” de SRI, au fost că, în calitate de secretar se stat la Justiție, a refuzat SRI-ului să preia controlul sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor trimise în judecată.

Războiul româno-român fiind în toi, scandalurile și dezvăluirile având loc zilnic, nu este de mirare că audierea fostului judecător Ovidiu Puțura aflat în Penitenciarul Jilava, prin video-conferință de o instanță londonezăcare judecă speța privind pe Puiu Popoviciu, a trecut aproape neobservată în media românească, cu o singură excepție, o emisiune realizată la A3.

Din conținutul întrebărilor puse de judecătorul londoneză se observă de la o poștă că acesta este interesat de posibila implicarea serviciilor secrete în actul de justiție și de mecanismul prin care acestea puneau presiune de judecători pentru a pronunța sentințe de condamnare, de culoarele din justiție, vis-a-vis, cel puțin de speța pe care o judecă. Puiu Popoviciu susține în apărarea sa în fața instanței londoneze că în România a fost victima unui proces politic, cu implicarea SRI. Tot din conținutul întrebărilor adresate, se mai poate observa un alt aspect: consternarea unui judecător din cea mai veche democrație a lumii, că implicarea unui serviciu secret a fost și poate mai este încă posibilă într-un așa-zis stat de drept, democratic, respectiv România.Acesta folosește o expresie destul de plastică privind pe judecătorii statului paralel din România, ”judge of thesystem”.

Este mai mult decât evident pentru toți mai mulți români, că mai mult de zece ani Justiția din România a servit ca armă politică de eliminare a elementelor indezirabile din politică, afaceri și patronat media. Dosarul ”Gazeta” care a fost prezentat pe larg a fost un exemplu concret de poliție politică, pe segmentul media.

Judge of the system

Ovidiu Puțura a relatat judecătorului britanic că l-a văzut pe generalul Dumitru Dumbravă, șeful Departamentului Juridic al SRI, copia la indigo a fostei Direcții a VI-a din cadrul Departamentului Securității Statului, aducând un plic galben unui judecător, George Matei de la Curtea de Apel București. De asemenea Ovidiu Puțura a mai dezvăluit faptul că Dumbravă i-a prezentat ”în intimitatea unei relații personale”, spre sfârșitul anului 2015o listă cu nume de politicieni, oamenii de afaceri și condamnările care urmau să le primească. I-a arătat lista ca să-l convingă că sigur vor fi condamnați.

Redăm mai jos câteva fragmente din cursul audierii în ședință publică făcută prin video conferință cu o instanță de judecată londoneză.

Judecător britanic: Ați spus că a fost prezent un ofițer de la SRI?

Ovidiu Puțura: Da.

Judecător britanic: L-ați văzut?

Ovidiu Puțura: Da

Judecător britanic: Ce rost avea să fie prezent un ofițer SRI?

Ovidiu Puțura: Pe vremea când eram secretar de stat la Ministerul Justiției, generalul Dumitru Dumbravă a vrut să preia anumite atribuții de la mine. Am refuzat. M-a spus că domnul general Coldea o să se supere.

Judecător britanic: Generalul Coldea era de la SRI?

Ovidiu Puțura: Da, era șeful operativ a lui Dumitru Dumbravă. Am comunicat asta ministrului de atunci al Justiției(n. r. – Robert Cazanciuc). Ministrul mi-a spus că mai bine ar fi trebuit să accept. Era în noiembrie-decembrie 2013, iar după refuz am fost schimbat dinfuncție… Am coordonat direcția IT din Ministerul Justiției. Acest compartiment coordonează la nivel național sistemul ECRIS și repartizarea aleatorie a dosarelor…Am aflat astfel care sunt punctele slabe…E o chestiune tehnică, sunt mai multe modalități despre care am informat CSM. Concluzia este că în momentul când o persoană cunoaște vulnerabilitățile poate să facă în așa fel, încât o cauză să fie repartizată anumitor judecători. Chestiunea era cunoscută deSRI. Ei făceau înașa fel ca cifrele de pe listă să se adeverească prin repartizarea la anumiți judecători…L-am văzut în sală pe generalul Dumbravă. La un moment dat l-am văzut ducându-se pe un coridor care duce la birourile judecătorilor.

Judecătorul britanic: Ați vorbit cu judecătorul Todoran (Corneliu Bogdan Todoran) și rolul dânsului în cazul lui Popoviciu. Ați spus că un ofițer SRI a fost prezent la Curtea de Apel. Continuați dumneavoastră.

Ovidiu Puțura: Da. Așa am spus. Știam de la persoana care m-a informat despre generalul Dumbravă. Exemplul cu domnul Dumbravă a fost pur întâmplător pentru că eram în aceiași sală.

Judecător britanic: Ați spus că a fost prezent un ofițer SRI.

Ovidiu Puțura: Da.

Judecător britanic: L-ați văzut?

Ovidiu Putura: Da.

Judecător britanic: Ce rost avea să fie prezent un ofițer SRI?

Ovidiu Puțura: Nu știu, monitorizare, punea presiune pe judecător. Nu știu.

Judecător britanic: Când era judecătorul Todoran era și ofițerul SRI?

Ovidiu Puțura: Da.

Judecător britanic: Cum l-ați descrie pe judecătorul Todoran? Ați folosit o expresie, un judecător al sistemului (judge of thesystem)?

Ovidiu Puțura: L-am descris în interviu ca un om al sistemului.

Judecător britanic: Ați spus că domnul Todoran avea o problemă cu băiatul său.

Ovidiu Puțura: Da, îmi amintesc. Când eram la Ministerul Justiției a fost un incident cu domnul Todoran. O problemă pe care a avut-o cu băiatul domniei sale cu poliția. Nu a fost vorba de o îndulcire a situației băiatului, situația s-a rezolvat cu totul, dosarul a fost închis.

Judecător britanic: Când dumneavoastră ați spus că judecătorul a devenit permisiv față de presiunile sistemului la asta v-ați referit?

Ovidiu Puțura: Da. Am dat exemple de astfel de vulnerabilități.

Judecător britanic: Ați fost întrebat în al doilea interviu despre listă. Ați fost întrebat despre faimoasa listă cu nume de cetățeni pe coloana din stânga și pedeapsa din dreapta. Ați spus și un nume de persoană.

Ovidiu Puțura: Da.

Judecător britanic: V-ați referit la Bica, Nicușor Constantinescu, David. V-ați referit și la dumneavoastră? Ați spus că unii erau politicieni și unii oameni de afaceri.

Ovidiu Puțura:Da, unul din nume era Popoviciu.

Judecător britanic: La închisoare ați spus colegilor de cameră că se va reduce pedeapsa de la 9 la 7 ani.

Ovidiu Puțura: Am stat cu un procuror și un avocat în cameră. Și le-am spus, discutam chestiuni profesionale.

Judecător britanic: Pe baza a ceea ce ați văzut pe listă?

Ovidiu Puțura: Da. Eu nu știu ce acuzații a avut Popoviciu.

A refuzat SRI

Simpla citire a acestui dialog purtat de fostul judecător Ovidiu Puțura cu magistratul britanic demonstrează fără echivoc motivele pentru care a fost condamnat la 5 ani de pușcărie. Direcția a VI-a din DSS, scuzați, Departamentul Juridic al SRI condus de generalul Dumitru Dumbravă, la ordinele satrapului șef Coldea, își stabilise ca obiectiv preluarea sub control a sistemului ECRIS, cel care stabilește repartizarea aleatorie a dosarelor intrate pe rolul instanțelor de judecată, din subordinea Ministerului Justiției. A refuzat și a raportat ministrului justiției, PSD-istul Robert Cazanciuc, care i-a spus că a făcut o greșeală. Ulterior a văzut și celebra listă cu ”țintele” SRI care trebuiau condamnate. Ovidiu Puțura atunci și-a semnat practic, de bunăvoie și nesilit de nimeni condamnarea la închisoare. Restul au fost doar chestiuni de rutină pentru cei de la SRI, monitorizarea completă a ”țintei” și a cercului de relații apropiat, au dus la depistarea unor vulnerabilități ale lui Puțura, nu chiar penale, dar prezentate ca atare. Au fost de fapt ”suspiciuni rezonabile”, nesusținute de nici o probă directă, realizarea unui flagrant de exemplu.Cine a citit cu atenție rechizitoriul întocmit de procurorii DNA de trimitere în judecată a lui Ovidiu Puțura, nu va găsi nici o probă directă vis-a-vis de acuzațiile aduse, totul a fost aranjat și prezentat în sensul dorit de procurori. Nu a fost organizat un flagrant pentru a proba o eventuală luare de mită, așa cum este acuzat, totul s-a bazat pe înregistrări, inclusiv ambientale, scoase din context și potrivite pentru a-l scoate vinovat. Chestiunile mai picante din înregistrări, fără nici o relevanță pentru anchetă, au fost scoase deliberat în spațiul public pentru ai distruge imaginea publică. Pentru cei de la DNA, nu a fost un prag greu de trecut nici judecătorul care l-a condamnat, George Matei, vorba magistratului britanic, ”judge of thesystem”, iar Ovidiu Puțura s-a procopsit cu o condamnare de cinci ani de pușcărie.

Într-o discuție purtată cu un amic cu o zi înainte de pronunțarea deciziei definitive de condamnare, Ovidiu Puțura se arăta încrezător, că judecătorii, cu așa-zisele probe aflate la dosar, nu au cum să decidă o condamnare la închisoare cu executare. Dar cu judecătorul George Matei în completul de trei de la ÎCCJ, constituit ilegal, nu a avut nici o șansă.

E vorba despre articolul 29, alineatul (1) din Legea 78/2000 în care obliga instanţele să realizeze complete specializate pentru corupţie. Înalta Curte de Casație și Justiție este în afara legii pentru că nu au constituit legal completurile de trei.

CCR a dezbătut miercuri conflictul juridic de natură constituţională între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), pe Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, pe tema completelor specializate. Decizia a fost amânată pentru data de 11 aprilie, ulterior a intervenit o a doua amânare pentru data de 19 aprilie 2019.