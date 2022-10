Fostul premier Mihai Tudose, actualmente vicepreședinte PSD, a declarat marți, la Antena 3, că ministrul UDMR al Mediului, Tanczos Barna, „și-a dat demisia” în momentul în care nu a vorbit în limba română cu reprezentanții unui ONG.

„Eu asta am inteles din dialogul respectiv, ca domnul si-a dat demisia, cred ca asta le spunea celor care il intrebau ceva. Eu asa am inteles. Lasand gluma la o parte, cand esti demnitar al statului roman, pe orice pozitie, mai ales reprezentand Guvernul Romaniei, sa vorbesti in alta limba, luand la misto efectiv niste protestatari, niste oameni curiosi (…) eu inteleg ca nu mai trebuie sa-si dea demisia, si-a dat-o, doar prim-ministrul ar mai trebui sa….O sa ridic problema si la nivel de partid, nu se poate, adica lucrurile au niste limite”, a reacționat Tudose, la Antena 3.

„Eu nu cred ca e cazul sa fim parteneri, sa sustinem, fiind noi practic sustinem un guvern in care un ministru nu stie romaneste. Eu vorbesc de un anumit tip de atitudine. Toate aceste mici provocari, eu nu spun ca tot UDMR-ul, toti sunt la fel, dar e cate un reprezentant care tot baga batul prin grad. Ajunge! Repet, esti ministru in Guvernul Romaniei, cand cineva te intreaba ceva vorbesti in romana”, a adăugat vicepreședintele PSD.

Organizația ‘Declic’ a organizat o acţiune de protest faţă de ministrul Mediului, Tanczos Barna, pe care îl acuză că ia decizii care duc la distrugerea pădurilor din parcurile naţionale şi că este un promotor al exploatărilor forestiere. Reprezentanții ONG-ului au mers cu „Caravana Ruşinii” în Harghita, în satul natal al lui Tanczos Barna, unde l-au întâlnit pe ministru și au avut un schimb de replici cu acesta. Ministrul s-a adresat inițial celor de la Declic în limba maghiară, scrie știripesurse.ro.

