Interlopul Dura George Alin din Alba Iulia, implicat în Dosarul Prostituate pentru VIP-uri, a reușit să păcălească un notar, un avocat și trei judecători pentru a scăpa de închisoare.



În varsta de 31 de ani, este cunoscut in lumea interlopa locala ca fiind unul dintre cei mai prolifici traficanti de cannabis din Alba Iulia.

In 2012 a primit 5 ani de inchisoare cu executare pentru ca organiza petreceri, dintre care unele se intindeau pe parcursul a doua zile, la care invita mai multi prieteni ce intretineau relatii sexuale cu minore ce erau drogate fortat. Fetele erau racolate de la liceele din Alba Iulia, de unde erau luate in pauze, de cele mai multe ori cu forta.

In octombrie 2020 a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani si 260 de zile de inchisoare pentru trafic de droguri. Dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel unde va fi pronuntata hotararea definitiva. Dragonu este in prezent in arest preventiv intr-un alt dosar in care este trimis in judecata tot pentru trafic de droguri.

Pana anul trecut a reusit sa fenteze inchisoarea tot prin fapte penale. A pus la cale o manevra ingenioasa, ajutat fiind de alte doua persoane care nu au fost descoperite de anchetatori. In aceasta cauza a fost trimis in judecata, in 2015, pentru savarsirea a trei infractiuni de lovire, precum si o infractiune de tulburare a ordinii si linistii publice. Instanta de fond a dispus in iulie 2016, printre altele, condamnarea barbatului la pedeapsa de 9 luni inchisoare, iar in final executarea pedepsei rezultante de 1 an 5 luni plus un rest de 428 zile de inchisoare si 5.200 lei amenda penala.

Dragonu reusise sa se impace cu doua dintre victimele sale care si-au retras plangerea, dar al treilea tanar batut nu a vrut sa renunte la acuzatii. In aceste conditii, interlopul a gasit metoda perfecta pentru a fenta inchisoarea.

Doi autori necunoscuti

Cercetarile au scos la iveala faptul ca George Dura a determinat un „autor necunoscut” sa falsifice cartea de identitate a victimei sale din dosarul penal. Dragonu a obtinut datele acestuia din dosar si le-a dat persoanei pentru a falsifica documentul de identitate.

Ulterior, a determinat o alta persoana, ramasa tot necunoscuta, de sex masculin, sa se prezinte in fata unui notarul public si sa sustina in mod mincinos ca este partea vatamata din cauza penala aflata pe rolul instantei. Pe documentul falsificat fusese pusa poza acestei persoane, astfel incat notarul sa nu intre la banuieli.

Prin utilizarea cartii de identitate falsificata, barbatul „necunoscut” a semnat o declaratie prin care si-a retras plangerea penala prealabila formulata impotriva inculpatului pentru savarsirea infractiunii de lovire. Declaratia a fost autentificata in fata unui notar public pe data de 13 octombrie 2016, de fata fiind cei doi protagonisti: Dragonu si falsa sa victima.

In 17 octombrie 2016, barbatul a predat declaratia notariala avocatului sau, care nu stia nici el de fals si care a depus-o la dosarul cauzei aflat la Curtea de Apel Alba Iulia. In baza acestui inscris instanta de apel formata din trei judecatori a dispus incetarea procesului penal pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente.

Surpriza din hotararea definitiva a instantei

Victima reala a aflat ca s-a impacat „in fals” cu agresorul sau abia cand a primit acasa hotararea, in februarie 2017. A mers la politie, de depus plangere si s-a format un nou dosar penal. A sustinut ca in data in care se retine ca s-ar fi prezentat in fata notarului public, a participat la ziua mamei sale de nastere impreuna cu alte rude.

„Inculpatul a actionat cu intentie directa calificata prin scop deoarece a avut reprezentarea consecintelor faptei sale, iar din ansamblul probator administrat in cauza rezulta ca inculpatul nu doar a prevazut rezultatul socialmente periculos al faptei, dar a si urmarit producerea acestuia, respectiv dispunerea de catre instanta de judecata a solutie de incetare a procesului penal in baza inscrisului falsificat”, se mentioneaza in hotararea Tribunalului Alba.

Dragonu a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 2 ani si 4 luni de inchisoare in regim de detentie pentru savarsirea a cinci infractiuni: instigare la fals material in inscrisuri oficiale, instigare la fals privind identitatea, instigare la fals in declaratii si complicitate la fals intelectual. Cauza a ajuns la Curtea de Apel, unde va fi luata in discutie in octombrie 2021.

Lista condamnarilor primite de Dura George Virgil Alin:

1. 2009 – 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru furt calificat

2. 2011 – 4 ani de inchisoare cu executare pentru talharie

3. 2013 – 5 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de persoane, proxenetism si constituire grup infractional organizat in dosarul „Prostituate pentru VIP-uri”

4. 2016 – 1.200 lei amenda penala pentru tulburarea ordinii si linistii publice

5. 2016 – 4.800 lei amenda penala pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere

6. 2016 – 2.980 lei amenda penala pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere

7. 2016 – 1 an si 5 luni de inchisoare cu executare pentru lovire si alte violente – hotarare anulata la Curtea de Apel ca urmare impacarii „in fals” cu victima

8. 2016 – 1.500 lei amenda penala pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere (Medias)

9. 2020 – 5 ani si 260 zile inchisoare, la care se adauga pedeapsa de 7.100 lei amenda penala (hotarare contestata)