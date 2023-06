Fostul președinte al Autorității pentru digitalizarea României, clujeanul Sabin Sărmaș a susținut că municipiul Cluj Napoca nu are o administrație ”smart”, așa cum se laudă primarul Emil Boc. Potrivit actualdecluj.ro, numărul de utilizatori ai principalelor aplicații de servicii – precum ghișeul.ro – este mic în Cluj Napoca, mai ales dacă ne raportăm la potențialul imens pe care-l are orașul nostru în domeniul IT.

„De exemplu, la numărul de utilizatori pe ghișeul.ro ne bat absolut toate sectoarele din București. Acest lucru a fost o surpriză și pentru mine, iar asta nu înseamnă decât că mai avem de muncit la Cluj Napoca, nu înseamnă decât că noi, cei care înțelegem tehnologie, ne pricepem la tehnologie, avem obligația să-i integrăm pe toți cetățenii, să ducem tehnologia către fiecare cetățean al comunității noastre și să transformăm Clujul cu adevărat într-un oraș Smart”, a comentat Sabin Sărmaș.

Fără să-l indice în mod deschis pe primarul Boc, deputatul Sărmaș arată că Primăria Cluj Napoca nu a valorificat în beneficiul comunității clujene, resursele IT pe care le oferă municipiul pentru dezvoltarea comunității, subliniind că un primar precum cel al comunei Ciugud, din județul Alba, Gheorghe Damian (prezent și el la evenimentul „IQ Digital Summit”) poate da oricând lecții.

„Am puterea să recunosc că această comună Ciugud este mai smart decât Clujul (…) Nu cred că Ciugudul are rival în acest moment”, a spus Sabin Sărmaș, subliniind că municipiul Cluj Napoca are în plus potențialul imens pe care nu l-a valorificat nimeni în folosul comunității, respectiv cei 25.000 de IT-iști.

„Clujul are acest potențial uman incredibil. Spunem, de foarte mult ori, că în România nu am reușit să punem companiile de IT locale să lucreze în beneficiul statului. Cred că asta ar trebui să facem la Cluj Napoca. Să reușim să valorificăm acest potențial uman, faptul că avem o comunitate de aproximativ 25.000 de IT-iști în Cluj, faptul că suntem printre orașele din Europa cu cel mai mare procent de studenți în comunitate, deci număr de creiere care vin în fiecare zi să lucreze, suntem printre orașele din Europa cu cea mai mare pondere de IT-iști…sunt lucruri care trebuie exploatate în folosul comunității noastre, care trebuie să lucreze mai mult pentru comunitate, să creeze aplicații care servesc cu adevărat interesului public și care pot face viața clujeanului mai simplă”, a spus Sabin Sărmaș.

Acesta a exemplificat raportându-se la un demers care a fost aplicat și în alte state.

„(…) Imaginați-vă că mâine municipalitatea ar pune la dispoziția IT-iștilor din Cluj toate datele legate de trafic. De la camere de monitorizare, la aplicații Google Maps, Waze, sau Glovo…toți acești actori care dețin date de mobilitate. S-a făcut acest experiment în alte țări și care a fost rezultatul? Au apărut alte zeci de aplicații care preiau soluțiile de mobilitate și care îmbunătățesc viața cetățeanului. Este doar un simplu exemplu privind modul în care poate fi îmbunătățită viața în comunitate, lucrând cu comunitatea ta, punând în valoare potențialul local”, a spus Sărmaș, subliniin că acest lucru s-a întâmplat într-o comună precum Ciugudul, în timp ce la Cluj Napoca – oraș cu potențial uriaș – competențele digitale sunt încă la un nivel foarte scăzut.

„Este incredibil cum nimeni n-a fost lăsat în urmă în comuna Ciugud, este incredibil cum lucrurile au început într-o ordine firească, cu identitate digitală, cu incluziune digitală, am fost mirat de cum absolut toți cetățenii reușesc să-și facă plățile electronic prin diferite metode, în timp ce la Cluj avem aceste paradoxuri….la numărul de utilizatori pe ghișeul.ro ne bat absolut toate sectoarele din București. A fost o surpriză pentru mine, și asta nu înseamnă decât că trebuie să mai muncim să transformăm Clujul într-un oraș cu adevărat smart, care poate să servească exemplu celorlalte orașe din România și care poate să tragă după el o țară întreagă. Pentru că asta, de exemplu, reușește să facă Ciugud, astăzi, vine cu exemple la nivel de municipalitate. Comuna aceasta nu are universități, dar reușește totuși să vină cu niște servicii performante către cetățeni, cu modele care pot schimba fiecare comunitate din România. Acesta este pariul meu în viitor, de a duce digitalizarea și transformarea digitală la nivel local, către orașe care au potențial extrem de mare și care pot servi ca exemplu altor comunități din România. De abia atunci vom suferi cu adevărat tranziția digitală în România, tranziția către o economie bazată pe instrumente digitale, lucru care ne va face să rămânem competitivi, să devenim o națiune competitivă în topul națiunilor europene și nu numai”, a comentat Sabin Sărmaș.

Trebuie amintit că în urmă cu 22 de ani, comuna Ciugud din județul Alba – o comună cu 6 sate și circa 2.600 de locuitori – semăna cu multe alte localități rurale din România. N-avea apă curentă, n-avea canalizare și nici drumuri asfaltate. Primarul Gheorghe Damian, a ales, însă, o altă cale. A strâns oameni tineri cu care să lucreze, a schimbat mentalități, a găsit bani și a transformat comuna în primul „smart village” din țară, unde taxele se plătesc online, unde există centrală electrică eoliană și mașini electrice la primărie, dar și grădiniță și școală smart. În loc să contiune să plece din comună, oamenii au revenit acasă, iar astăzi comunitatea numără 3.500 de locuitori. Citește mai multe despre transformarea comunei Ciugud AICI.

„IQ Digital Summit” este cel mai amplu eveniment de tech organizat la Cluj Napoca, în 14 iunie, la Teatrul Național. Printre speakerii internaționali pot fi amintiți Martin Ford, Paul Roetzer și Olivia Gambelin. Organizatorii evenimentului, Transilvania IT Cluster și Transilvania Digital Innovation Hub.