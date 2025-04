Un livrator de mâncare din Timișoara a dezvăluit cât poate câștiga lunar în acest domeniu, lucrând intens. Activ în domeniu din 2019 pentru o platformă de livrări foarte cunoscută în România, el își folosește autoturismul personal și reușește să obțină un venit de aproximativ 7.000 de lei net lunar. Munca presupune ture de 12 ore pe zi, însă venitul reflectă efortul depus, mai ales pentru cei care sunt dispuși să lucreze constant.

”Merită să faci livrări cu mașina? Păi, am ales să fac livrări cu mașina în loc de bicicletă, scuter sau trotinetă pentru că am confortul pe care îl vreau: am încălzire în scaune pentru iarnă, am climă pentru vară, motor de 1.6 litri pe benzină, pe opt valve, un motor fără probleme și fac undeva la trei plinuri pe săptămână.

Asta înseamnă 450 de lei, dar eu fac încasări de 2500 de lei pe săptămână. În patru săptămâni asta înseamnă 10.000 lei, din care scădem 3000 de lei cheltuieli cu contabil, taxe la stat, combustibil și un fond de reparații, bineînțeles, pentru schimburi și revizii. Îmi rămân bani curați undeva pe la 7000 de lei sau 7500 lei. Deci eu cred că merită”, a explicat livratorul.

Acesta a scos în evidență faptul că munca nu este deloc una ușoară și lucrează 12 ore pe zi.

”Lucrez de luni până joi, 12 ore pe zi. Vineri, de la 8:00 la 15:00. Dacă muncești 7 zile din 7, ajungi la 3500-4000 de lei pe săptămână, iar 14 ore nu ai cum, maxim 12 ore poți selecta pe aplicație. Am GPL. Un plin 150 de lei, rezervor de 50 de litri” a mai spus tânărul.