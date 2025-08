În semn de recunoștință pentru sprijinul oferit de români în urma izbucnirii războiului din Ucraina, un grup de ucrainiei din Cluj a restaurat, din fonduri proprii, un parc din Florești.

Conform reprentanților Asociației Tinerilor Ucraineni din România (ATUR), acest proiect a fost finanțat și realizat integral de către membrii comunității ucrainene din Cluj și Florești.

„Am încercat să apelăm la primărie, dar ni s-a spus că nu pot interveni, deoarece e proprietate privată. Atunci am strâns semnături de la oameni care să ne permită să refacem acest spațiu de joacă. Când s-au împlinit trei ani de la începerea războiului din Ucraina, noi am dorit să ne arătăm recunoștința și altfel, nu doar printr-un «Mulțumesc». Așa că am decis să reabilităm acest părculeț pentru că era într-o condiție precară”, a declarat Anna Shevchenko, vicepreședinta Asociației Tinerilor Ucraineni din România, pentru monitorulcj.ro.

„Oamenii treceau prin jur și când ne vedeau și aflau ce facem, mulți ne-au oferit ajutor. Ne-au oferit curent, dar și echipamente. A fost o cooperare bună. Copiii care nu se puteau juca, au încercat să se ajute și ei”, a mai spus Anna Shevchenko.

Totul a fost făcut fără sponsori, fără granturi, fără instituții, doar cu efortul comun al refugiaților, tinerilor părinți, studenților și voluntarilor care locuiesc în zonă.

