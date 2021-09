Cunoscutul medic brașovean Dan Grigorescu, şeful secției de Chirurgie Plastică și Reconstructivă la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brașov, a povestit, printr-un mesaj pe Facebook, că a fost atacat de urs în propria curte.

Mai mult, acesta spune că ar angaja un vânător autorizat pentru a rezolva această prolemă. „Ofer casă-masă până la recoltarea lui!”, spune medicul.

„De ce asta? Pentru că e inadmisibil până unde s-a ajuns! Să fiu atacat de un urs în propria mea curte, așa nu se mai poate! Azi-noapte, în jurul orei 4, trezit de lătrăturile furioase care nu se mai terminau ale câinelui vecinului, am avut idioata inspirație de a ieși în curte pe ușa secundară. N-am făcut nici trei pași de la scări și am dat «nas în bot» cu un urs care cotrobăia agitat prin gunoiul «eviscerat» din tomberonul pe care îl dărâmase. Erau maxim vreo 7-8 metri între noi. Deși am înlemnit și amuțit brusc (pe de o parte surprins, pe de alta conform «indicațiilor» cunoscătorilor), ursul a lăsat gunoiul și s-a repezit înspre mine.

Ce să-i mai zic? Cîțu-Cîțu? Am avut noroc și cu prezența de spirit care m-a făcut să țâșnesc instantaneu înapoi în casă, și cu faptul că lăsasem ușa de la intrare întredeschisă.

Să vă mai spun că, deși aflat în spatele unei uși metalice bine asigurate, ascultând ursul amușinând și mormăind de partea cealaltă a ei, îmi bătea inima cu 140 pe minut? Mie, care la trezire îl am sub 50?”, scrie medicul în mesajul său.

Medic: „Credibilitatea ISU în fața mea este la minus infinit”

Medicul mai spune că nu a dorit să sune la numărul unic de urgență 112 deoarece nu a vrut să își sperie copilul, dar si pentru că nu are deloc încredere în Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

„Deși am fost tentat să o fac, nu am telefonat la 112. Veți întreba de ce. Din două motive. Cel mai important a fost acela că nu am vrut să îmi stresez copilul în toiul nopții și să îi creez pe viață vreo fobie. Celălalt este că, în această privință, credibilitatea ISU în fața mea este nu zero, ci la minus infinit. Eu, cel puțin, m-am săturat de RO- ALERTELE FĂRĂ EFECT date din birou de vreun militar legat și ăla de mâini și de picioare.

Adică, oameni buni!Cum ar fi sunat o astfel de «alertă»? «ATENȚIE! În zona Bunloc, în curtea unui cetățean, a pătruns un urs. Evitați apropierea de el și nu îl hrăniți! Animalul se presupune că e periculos!»

Mersi de sfat! Mie nu mi-a folosit deloc, pentru că, pentru a o evita (apropierea) a trebuit să mă baricadez în casă. Și cum adică să nu îl hrănesc, când el se hrănea singur din tomberon (N.B.: mâine e ziua colectării gunoiului, deci era aproape plin cu resturi de o săptămână!). Iar celorlalți cetățeni din zonă la ce le-ar fi folosit, pentru că la ora aceea dormeau! INUTIL, deci. LA PUTEREA A DOUA!”, a mai scris Grigorescu.

Medicul mai spune că ursul i-a distrus întreaga curte, unde avea pomi fructiferi și arbuști. Totodată, Grigorescu a postat, alături de mesajul său, o serie de fotografii care ilustrează daunele provocate de animalul sălbatic.



sursa: gandul.ro

