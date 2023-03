Fostul președinte al Judecătoriei Petroșani, Ioan Dorel Zeteș, și vecinul lui, un medic, l-au bătut pe angajatul unei firme care instala cablu în bloc.

Incidentul a avut loc într-o scară de bloc, unde echipa DIGI TV a intrat să monteze un dispozitiv pe scara blocului. Dar asta l-a supărat pe Ioan Zeteș, care l-a agresat pe unul dintre angajați. ITM cercetează evenimentul ca accident de muncă, iar poliția a deschis un dosar penal. În altercație a intrat și medicul Remus Hîrșan.

În imaginile filmate cu telefonul victimei se vede cum fostul președinte al judecătoriei Petroșani, supărat că a fost deranjat de prezența echipei, întreabă cine e locatarul care avea nevoie de serviciilor lor, iar apoi, supărat că este și filmat îl lovește pe acesta.



Așa s-a trezit angajatul de la cablu agresat în scara blocului, după ce a intrat acolo ca să monteze un dispozitiv. Ioan Zeteș, fostul președinte al Judecătoriei Petroșani a fost deranjat că echipa a sunat la interfonul său în miezul zilei, la ora 16,00. Omul de la cablu spune cum s-a întâmplat.

„Mi-a luat bormașina și a aruncat-o pe jos, moment în care am încercat să filmez, că nu accepta să mă prezint. La un moment dat, și-a ridicat mânecile și m-a lovit. Am rămas surprins. Nu îmi venea să cred! Apoi a doua oară, am parat cu mâna dreaptă și mi-a căzut telefonul și mi s-a spart. Eu voiam să văd cum îl cheamă și m-am îndreptat spre ușă, moment în care m-am pomenit, pe la spate, că mă lovește cu un corp dur. Am amețit, am căzut spre balustradă, de care m-am sprijinit și am căzut pe spate”, spune Daniel Constantin, angajat al societății de cablu Digi tv.

Acesta a fost un moment de panică, când fostul judecător a venit și l-a stropit cu apă pe față, iar când și-a revenit l-a plesnit, așa cum se vede din filmări, cu un bidon cu apă, peste față.

„Mă lovește cu bidonul direct în față și am vrut să ies de acolo. Voiam să scap. Iar când am încercat, am văzut că mi se înșiraseră sculele. Aveam patent, niște obiecte și o șurubelniță. Dânsul a luat șurubelnița și a spus că voiam să îl lovesc cu ea și așa se apără acum, dar eu voiam să fug de acolo”, mai spune Daniel Constantin.



Este momentul în care, probabil, din cauza gălăgiei, a ajuns pe scara blocului și medicul Remus Hîrșan. Din păcate, acesta nu vine să îi acorde ajutor omului, ci doar ca să îl agreseze.

„Eu strigam după colegul meu. Că el s-a speriat și a fugit și un domn de vis a vis, care a alergat după colegul meu, a venit spre mine. Și eu am auzit că e doctor și îi cer ajutor. La care doctorul vine și, în loc să mă scoată de acolo, vine și îmi pune mâna stângă la gât și mi-a dat doi pumni și el”, mai spune angajatul Digi TV.



Nimeni nu i-a sărit în ajutor omului, ba mai mult, el singur a sunat la poliție.

„În data de 20 februa­rie, la ora 16 și 26 de minute, poliția municipiului Petroșani a fost sesizată prin intermediul serviciului 112, cu privire la faptul că pe scara unui bloc din municipiul Petroșani ar fi avut loc un scandal. Echipajele au stabilit că doi angajați ai unei societăți pentru deservirea televiziunii prin cablu, în timp ce erau pe casa scării, pentru montarea unui echipament, pe scara blocului, un bărbat de 63 de ani ar fi avut unele replici și dispute cu angajatul acestei societăți, un bărbat de 44 ani, după care s-au agresat reciproc. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a declarat Carla Strujan, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Medicul Remus Hîrșan a spus că nu are ce să comenteze incidentul, la care a participat ca martor.

„Am auzit gălăgie pe scară. Am recunoscut vocea vecinului și am ieșit să văd ce se petrece. Erau mai multe persoane. Unul era cu o șurubelniță n mână și vecinul se plângea că a fost lovit cu acel corp. I-am luat șurubelnița și i-am dat-o soției și am sunat la 112. I-am dat soției telefonul și șurubelnița, iar apoi l-asm ajutat pe vecinul meu să îl scoatem afară pe acest domn. Cred că e corect să lăsăm organele competente să își facă treaba”, a spus dr Remus Hîrșan.



Asta, în timp ce fostul judecător Ioan Zeteș a spus că lasă totul în baza anchetei. „O să vă rog să înțelegeți că nu am să vă comunic nimic. Sunt organe care să se ocupe, abilitate să cerceteze, care au fost sesizate, sunt în curs de cercetare și dumnealor trebuie lăsați să își facîă treaba. Eu, personal, nu am să vă comunic nimic”, a precizat Ioan Dorel Zeteș, fost președinte al Judecătoriei Petroșani.

Incidentul, unul grav și cu urmări la fel de grave, pentru că angajatul a stat o săptămână în spital la Petroșani, iar acum se află la Timișoara, este anchetat de ITM ca accident de muncă.

„Evenimentul produs la Petroșani a fost comunicat de societatea comercială la care lucrătorul este angajat, urmând ca acesta să fie cercetat de către angajator. După finalizarea cercetării, ITM, biroul Petroșani va aviza acest eveniment. E agresiune la locul de muncă, deci un eveniment care probabil că se va finaliza cu un accident de muncă, dar să vedem nivelul de îngrijire. Dacă este de peste 3 zile, este un accident cu incapacitate de muncă, dacă nu, va fi unul ușor, care oricum trebuie cercetat. Dacă a primit 15 zile, clar este un accident în câmpul muncii și va fi cercetat de angajator, urmând să avizăm noi, ITM, acest eveniment”, a precizat Florin Bozdog, inspector șef ITM Hunedoara.



Situația este una delicată, iar bărbatul agresat spune că își va scoate și certificat medico-legal, pentru că agresiunea a continuat și la ieșirea din scara blocului, când a fost bruscat de cei doi locatari, printre mașinile parcate, până la sosirea poliției.