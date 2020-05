Un caz incredibil se întâmplă în Italia. O româncă bolnav de Coronavirus nu se mai vindecă de apozimativ două luni. Tânăra a respectat carantina însă medicii nu pot să explice fenomenul.

Bianca Dobroiu este un model italian de 23 de ani, de origine română, care trăiește la Bologna. La începutul bolii, aceasta povestea pe Facebook că „Am făcut febră 40. Imediat ce am făcut febră am luat o aspirină, pentru că mă durea capul, și am așteptat până la 6 și jumătate. Nu mi-a scăzut febra. Am sunat la numărul de urgență. Am stat 4 ore să vină ambulanța”, povestește Bianca.

Tânăra are însă o formă ușoară a bolii și se simte bine, dar este nemulțumită de modul în care autoritățile din Italia gestionează criza: „Dacă știi că este epidemie, că sunt 2.500 de persoane infectate în Italia, atunci asta mie mi se pare foarte grav că trebuie să aștepți după ambulanță patru ore și jumătate. Nu m-am simțit nicidecum ca primul pacient cu coronavirus din Bologna, ci ca o fată normală cu gripă”.

Acum, la două luni distanță, tânăra este încă infectată.

sursă: stiripesurse.ro