Un nou scandal zguduie Biserica Ortodoxă Română. Stareţul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului -Teiuş, din judeţul Caraş-Severin, Justinian Tibil, ar fi avut o discuţie pe Facebook cu un bărbat, iar schimbul de mesaje dintre cei doi este halucinant.

Potrivit expressdebanat.ro, starețul a fost agățat pe Facebook, recent, de un homosexual declarat. După doar câteva schimburi de vorbe s-a ajuns la intimități, la mărturisiri cu tentă XXX, la imagini foto/video explicite, la declarații, apropouri, invitații și visuri erotice.

După cuvintele obscene adresate unul altuia, ar fi urmat o întâlnire în miez de noapte între cei doi. Preotul este acum suspendat, după ce mai marii Episcopiei Caransebeşului au citit dialogul şi a fost deschisă o anchetă, scrie presa locală.

Jurnaliştii au încercat să obtină un punct de vedere de la părintele Justinian, însă acesta a refuzat să stea de vorbă cu ei până ce ancheta nu va fi finalizată. A recunoscut totuşi că a purtat conversaţia cu tânărul care-l agăţase pe reţeaua de socializare.

„Să așteptăm până joi, când se va decide, după aceea discutăm, până atunci nu pot. Știu ce acuzații mi se aduc, o vorba despre o conversație. Da, am avut o conversație pe Facebook, a fost o conversație, dar eu de mult timp am fost urmărit. Eu doar am lansat niște… nu a fost altceva. Sunt și poze, dar nu sunt pozele mele. Atât. Așteptăm până Episcopia decide ceva. A trimis el, când el a trimis una eu am spus: „Doar atât?!” Discuțiile nu au fost cine știe ce”, le-a spus părintele Justinian Tibil jurnaliștilor.