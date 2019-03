Pe mail-ul redacției Gazeta de Cluj a fost trimisă o informație potrivit căreia un polițist local din comuna Florești are un dosar penal în lucru, după ce a fost prins băut la volan în septembrie anul trecut, după o seară petrecută la Zilele Floreștiului. Este vorba despre Ioan Hinteoar, despre care aceeași sursă spune că ”se visează șef la Poliția Locală”.

”Și cum prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul, tablagistul Hinteoar a fost prins beat la volan după ce, fiți atenți: i-a blițuit pe polițiști în trafic, că lui i se părea că ăia mergeau prea pe mijlocul drumului și el nu avea loc. Și polițiștii clar că l-au oprit să îl întrebe de sănătate”, mai spune sursa.

Ioan Hinteoar a recunoscut că are un dosar penal în lucru pentru infracțiunea amintită, însă chiar dacă își recunoaște vina, culmea, spune că acest dosar a fost o manevră a contracandidatului său la șefia poliției locale. Deși sursa spune că Hinteoar a fost depistat cu o alcoolemie de 1 la mie în aerul respirat, polițistul local susține că a băut doar două pahare de țuică.



”Da, am avut intenția de a candida la șefia pentru poliția locală. Detaliile nu se pot spune prin telefon (…). Acest dosar mi s-a făcut din cauza asta, că sunt contracandidat la șefia Poliției Locale Florești. Mi s-a făcut, am greșit. Au fost Zilele Floreștiului, acolo am fost, printre altele și dansator, când am coborât de pe scenă am băut două pahare de țuică și ulterior mi s-a făcut ceea ce mi s-a făcut. Eu sunt primul vinovat, îi drept, dar asta nu înseamnă ca am vreo problemă penală. Încă. Deocamdată nu s-a judecat procesul, nu se știe despre ce e vorba”, a declarat Ioan Hinteoar. Acesta a mai spus că mai multe informații despre acest dosar le va da reporterului într-o eventuală întâlnire față în față cu reporterul, și nu prin telefon.

Întrebat despre această situație creată în comuna Florești, primarul Horia Șulea a declarat următoarele:



”Vă dați seama că este și o pată pe obrazul comunei Florești, nu numai a primăriei, având în vedere faptul că este un om care se ocupă de pază și de ordine, e o activitate cu o responsabilitate mult mai profundă decât ceea ce pare la suprafață. Sincer, mie îmi pare rău de situația creată, dar fiecare răspundem pentru faptele noastre. Din punct de vedere al activității, nu poate fi suspendat decât în momentul în care va fi trimis în judecată. Eu sper să nu se ajungă acolo, deși nu știu ce concentrație alcoolică a avut, ce s-a întâmplat”, a declarat primarul Horia Șulea.