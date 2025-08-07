Un incident rutier petrecut recent pe Bulevardul Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca a fost surprins în timpul traficului.

Un șofer cu numere de Dolj a fost observat efectuând o manevră ilegală și riscantă chiar sub ochii unei autospeciale de poliție.

Potrivit martorilor și imaginilor surprinse de camera de bord a unui alt participant la trafic, șoferul se afla la semafor, pe banda din stânga, unde avea obligația de a vira stânga în intersecție. În schimb, acesta a executat o manevră periculoasă, întorcând pe contrasens, încălcând regulile de circulație și punând în pericol ceilalți participanți la trafic.

Ironia sorții a făcut ca, pe prima bandă, chiar în dreptul semaforului, să se afle o autospecială de poliție. Agenții au observat imediat manevra neregulamentară, au pornit girofarurile și au pornit în urmărirea conducătorului auto.

Întreaga scenă a fost filmată și postată ulterior pe un grup de Facebook dedicat șoferilor din Cluj. Autorul postării a descris ironic incidentul cu titlul „Untold story”.

Oamenii nu au întârziat să comenteze:

„Bun venit la Cluj.”,

„Karma…”;

„Cât ghinion să ai ca «singura» autospecială din oraș să fie în spatele tău.”

Sursa: Zcj.ro