Un incident rutier petrecut recent pe Bulevardul Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca a fost surprins în timpul traficului.
Un șofer cu numere de Dolj a fost observat efectuând o manevră ilegală și riscantă chiar sub ochii unei autospeciale de poliție.
Potrivit martorilor și imaginilor surprinse de camera de bord a unui alt participant la trafic, șoferul se afla la semafor, pe banda din stânga, unde avea obligația de a vira stânga în intersecție. În schimb, acesta a executat o manevră periculoasă, întorcând pe contrasens, încălcând regulile de circulație și punând în pericol ceilalți participanți la trafic.
Ironia sorții a făcut ca, pe prima bandă, chiar în dreptul semaforului, să se afle o autospecială de poliție. Agenții au observat imediat manevra neregulamentară, au pornit girofarurile și au pornit în urmărirea conducătorului auto.
Întreaga scenă a fost filmată și postată ulterior pe un grup de Facebook dedicat șoferilor din Cluj. Autorul postării a descris ironic incidentul cu titlul „Untold story”.
Oamenii nu au întârziat să comenteze:
- „Bun venit la Cluj.”,
- „Karma…”;
- „Cât ghinion să ai ca «singura» autospecială din oraș să fie în spatele tău.”
Sursa: Zcj.ro