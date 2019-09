URelevanta unui stil de viata sanatos este cauzata de o crestere si o schimbare a naturii stresurilor asupra corpului uman, in legatura cu complicatia vietii publice, o crestere a riscurilor de natura antropica, de mediu, psihologica etc., provocand schimbari negative in starea de sanatate. Un stil de viata sanatos este stilul de viata al unei persoane cu scopul de a preveni bolile si de a promova sanatatea. De asemenea este un concept al vietii umane, care vizeaza imbunatatirea si mentinerea sanatatii printr-o alimentatie adecvata, vitamine, alimente sanatoase, cosmetice bio, detergenti bio pentru rufe si vase.

Nutritia adecvata

Nutritia ar trebui sa fie completa, adica sa contina o cantitate suficienta de carbohidrati, cum ar fi cereale bio, legume bio, paste bio, o cantitate suficienta de proteine atat de origine vegetala, cat si de origine animal, 15-30% din grasimile de aceeasi origine vegetala si animala. Nutritia ar trebui sa fie echilibrata din punct de vedere energetic, adica, cantitatea de nutrienti si energia consumata trebuie sa fie echilibrata in organism.

Alimente bio pentru bebelusi

In magazine, din ce in ce mai des poti cumpara alimente pentru bebelusi etichetate „eco”, „bio” sau „organic”. Toate aceste nume, de fapt, inseamna acelasi lucru: un produs creat din ingrediente pure din punct de vedere organic, folosind o tehnologie speciala cu un control de calitate strict. Diferenta de nume se datoreaza doar faptului ca, in acest moment, nu exista o cerinta unica pentru etichetarea si denumirea produselor organice.

Alimente vitaminizate

Un stil de viata sanatos este poate cea mai buna tendinta “vestimentara” din ultimii ani. Si, de fapt, tot mai multe persoane incep sa-si monitorizeze sanatatea. Adesea, reteta bunastarii este simpla: mananca alimente sanatoase. Vara si toamna, este imperativ sa suplimentezi alimentatia cu vitamine si minerale, care se gasesc in abundenta in fructele si legumele proaspete. Este pacat sa nu profiti de astfel de resurse naturale – aceasta este cheia unei alimentatii adecvate.

Cosmetice si produse de ingrijire bio

Pentru un stil de viata sanatos, foloseste produsele de ingrijire la domiciliu, care contin componente cu o eficienta superioara, care asigura o calitate inalta, economie si rezultate excelente in utilizare. Intreaga linie a acestor produse este aromatizata numai cu uleiuri esentiale naturale de inalta calitate, obtinute printr-o tehnologie patentata unica, care iti permite sa maximizezi toate proprietatile utile din flori si plante. Toate produsele cosmetice, precum si detergenti de rufe si vase, nu contin produse petrochimice, arome artificiale, conservanti, fosfati, clor sau OMG-uri. Produsele au certificate care garanteaza productia ecologica si siguranta pentru sanatatea umana.

Nicio persoana moderna nu poate face fata, fara mijloace speciale pentru spalarea vaselor sau spalarea hainelor. Detergentii bio folosesc agenti tensioactivi biodegradabili derivati numai din ingrediente pe baza de plante. Cele mai bune plante sunt angajate in mod special in dezvoltarea de compozitii ecologice biodegradabile. Producatorii de produse de ingrijire Bio, lanseaza o serie de detergenti hipoalergenici. Datorita folosirii numai a uleiurilor esentiale naturale, produsele ecologice au o aroma delicata foarte usoara, care nu provoaca alergii.

Produsele cosmetice hipoalergenice pentru fiecare familie, nu reprezinta un lux, ci o norma de viata, o oportunitate de a te proteja pe tine si pe cei dragi de boli si pentru a mentine sanatatea. Bio este cea mai buna alegere pentru persoanele cu alergii sau atacuri de astm. Un astfel de produs este complet sigur, datorita compozitiei sale unice: parfum neutru, absenta componentelor chimice si absenta colorantilor de origine chimica.

