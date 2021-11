Un tânăr care și-a petrecut weekend-ul la o cabană din comuna Mărișel, județul Cluj a omorât pisica proprietarului după ce a aruncat-o în ciubărul cu apă fierbinte de 42 de grade.

Proprietarul unei cabane din Mărișel a închiriat locația weekendul trecut unui grup de tineri. Printre invitați s-au numarat și trei băieți care au plecat după petrecere, duminică dimineața cu o plasă plină de băuturi alcoolice.

Însă pe lângă faptul că și-au luat ”cadourile cu ei”, unul dintre cei trei tineri a făcut un gest neașteptat. În timp ce se îndreptau spre ieșire, un pui de pisică de-al proprietarului cabanei a coborât de la etaj, moment în care Adrian, unul dintre tinerii invitați s-a întors, l-a luat de cap și l-a azvârlit într-un ciubăr plin cu apă. Proprietarul susține că puiul de pisică s-a zbătut „în apă fiebinte la 42 de grade, timp 56 de minute”, după care a fost scos afară de către o altă persoană care a rămas la cabană și l-a observat. Câteva ore mai târziu, puiul de pisică a murit.

Întrebat ce s-a întâmplat la cabana la care a participat, Adrian susține că nu au existat incidente și că el și amicii săi au fost invitați la o aniversare de unde au plecat fără probleme.

L-am contactat pe cel care a provocat moartea pisicii. Iată dialogul purtat cu acesta.

„Adrian: Ce să se întâmple la cabană, mai exact la ce faceți referire? Am fost invitați la o aniversare. Nu am plecat cu băuturile altora că ei nu consumau alcool și băutura ne-am adus-o noi. Cu aceeași plasă am și intrat în cabană cand ne-am adus băutură. Să fim serioși, fiecare dintre noi lucrăm în domenii care chiar ne permit să ne cumpărăm băuturile noastre. Eu spre exemplu lucrez în domeniul de hairstyle.

Rep: Ce s-a întâmplat după ce ați ieșit din cabană?

Adrian: Adică? Ce s-a întâmplat în legătură cu ce?

Rep: Ați ieșit din cabană și v-ați îndreptat spre ieșire. Ce s-a întâmplat atunci?

Adrian: Am plecat din cabana.

Rep: Din imaginile pe care le deținem apare că te-ai întors și ai luat un pui de pisică pe care l-ai aruncat în ciubăr. Puiul de pisică a murit.

Adrian: L-am înecat?

Rep: A fost aruncat în ciubăr, puiul de pisic, fiind foarte mic, nu a mai reușit să iasă și într-un final a murit”.

Tânărul s-a arătat surprins și susțin că nu știa că pisicuța a murit, cu toate că în timp ce ieșeau se uitau și rândeau de cum se zbate bietul animal.

Întrebat ce l-a determinat să recurgă la acest gest, Adrian susține că nu știe ce să răspundă: „Ce m-a determinat să fac lucrul acesta? Nu pot să spun nimic. Nici nu știu ce răspuns să vă dau”.

Culmea, ne așteptam de la prietenul său, polițist la Ordine Publică la Luduș, care a observat gestul îngrozitor și nu a luat nicio măsură. Ba, mai mult, cei trei s-au amuzat cum se zbătea în ciubăr. Cu toate acestea, proprietarul cabanei s-a dus cu filmările la poliție și a formulat un denunț împotriva celor trei tineri:

„În cursul zilei de astăzi, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați cu privire la faptul că, la data de 7 noiembrie, o persoană care se afla la o locuință de vacanță din zona lacului Tarnița ar fi pus și lăsat pentru o perioadă de timp, într-o cadă cu apă, o pisică, care ulterior ar fi fost scoasă afară de către o altă persoană din acel grup.

Conform celor sesizate, animalul ar fi murit în cursul serii respective. Polițiștii au demarat cercetări, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, urmând ca, în cadrul anchetei, să fie stabilite împrejurările în care au avut loc aspectele sesizate”, arată cei de la IPJ Cluj.

„Sunt absolut șocat de ce s-a întâmplat. Eu am închiriat cabana, cu contract cu tot, unui grup de francezi. Ei au rămas pe weekend, la predare am aflat că unul dintre puii de pisică pe care îi dețineam acolo a murit. Când m-am uitat pe camerele de supraveghere am văzut cum tânărul din imagini, se întoarce și aruncă puiul de pisică în ciubăr. Mi s-a spus că cei trei au plecat cu mai multă băutură decât au venit. Dar pe mine nu mă interesează asta. Pisicuța a murit la ora 22 seara, după ce s-a chinuit în apă fierbinte, la 42 de grade, timp de 56 de minute. Seara a murit de la epuizare după ce a înghițit clor. Am sesizat organele de cercetare și vreau ca aceștia să fie trași la răspundere. În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede clar cum au avut intenția să își bată joc de puiul de pisică. În timp ce treceau pe lângă gard râdeau toți trei. Sincer, am înțeles că unul dintre ei, Vlad Moldovan, este polițist la Luduș. Nu mă așteptam să nu reacționeze și să nu salveze piscica. Sunt absolut șocat”, a declarat Dan, proprietarul cabanei de la Mărișel.