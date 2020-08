Aseară, un urs a distrus mai mulți stupi din comuna clujeană Micești, iar persoana care a anunțat incidentul spune că ursul a mai fost văzut în împrejurimi și avertizează că zona e frecventată de „drumeți, bikeri, persoane cu animale de companie, mame cu copii”.

„De cateva zile la Casele Micesti CIURILA CLUJ un urs a devastat o stupina distrugand 11 stupi.Ieri seara un constean din Saliste l-a vazut la 300 de m de parcul de animale Moara de Vant.Azi dimineata un muncitor care lucreaza la DJ l-a vazut din nou in zona dar mai aproape de satul Saliste,undeva la 500 de m de locul unde a fost vazut ultima data.

Posibil sa fie aceleasi urs care a fost surpins in Campia Turzii ,Sandulesti,Deleni iar acum este la noi in comuna.Zona in care a fost identificat este foarte fregventata de drumeti,bikeri,persoane cu animale de companie,mame cu copii.

Dupa cate am inteles legal nu se poate face nimic,autoritatile au fost informate dar nu s-au luat masuri.

Este recunoscut ca foarte agresiv la animale,dar cu fiarele nu poti stii niciodata si dupa cate tragedii si necazuri am avut in ultimele saptamani in comuna parca nu ar lipsi inca una.

Rog autoritatile locale sa avertizeze populatia si organele competente nu doar sa numere cazurile de covid

Cine este membru in grupuri din Cluj-Napoca de bikeri,drumeti,posesori de animale de companie…etc rog sa distribuie sa avertizam ca lumea sa-si poata lua masurile de precautie necesare”, a scris Alin-Ioan Fenesan pe pagina Impreuna pt Comuna Ciurila jud Cluj.