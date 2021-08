Sute de persoane au protestat duminică în fața unei instanțe din Elveția care a redus luna trecută pedeapsa unui violator, motivând că violul a durat doar 11 minute și că victima nu a fost grav rănită.

Protestatarii, în principal femei, s-au strâns în fața tribunalului din Basel cu bannere și au scandat „11 minute înseamnă 11 minute prea mult!”. Ei au denunțat decizia instanței care a redus pedeapsa unui violator în vârstă de 33 de ani, de la patru ani și trei luni la trei ani de închisoare. Sentința, care a fost pronunțată la începutul lunii august, a provocat controverse nu doar pentru pedeapsa blândă, ci și din cauza factorilor atenuanți citați de judecător în caz, transmite Observatornews.ro.

Cum s-a produs violul

Violul a avut loc anul trecut, în februarie, după ce victima de 33 de ani a petrecut într-un club de noapte. Femeia a fost violată de un tânăr de 33 de ani și de prietenul său de 17 ani, care în prezent este judecat de un tribunal elvețian pentru minori. Identitatea victimei și cea a bărbaților acuzați nu au fost dezvăluite. Avocata victimei a declarat că a fost șocată de verdictul instanței de apel, care părea să acuze parțial victima pentru viol, potrivit AP.

În decizia sa, judecătoarea Liselotte Henz a motivat că femeia victimă a violului a trimis „anumite semnale”. O purtătoare de cuvânt a instanței a refuzat să explice declarația judecătoarei. Liselotte Henz a mai spus că există o „vină moderată” în cazul făptuitorului în contextul legii penale elvețiene. Presa elvețiană a publicat detalii din motivare care indicau că decizia tribunalului părea să dea vina pe victimă, mai degrabă decât pe făptuitorul atacului.

Mai mulți factori au fost luați în considerare în reducerea pedepsei, inclusiv faptul că violul – care a durat 11 minute – a fost „relativ scurt” și că victima nu a avut răni fizice permanente. Judecătoarea a motivat și că victima s-a „jucat cu focul” înainte de viol. Mai mult, judecătoarea a dat senzația că învinuiește victima pentru „semnalele pe care le-a trimis bărbaților”, făcând referire la comportamentul ei din clubul în care s-au întâlnit cei trei, mai exact pentru că victima s-ar fi retras la toaletă cu un alt bărbat.

Întrucât ambii bărbați implicați în viol sunt cetățeni portughezi, pedepsele vor include o perioadă de deportare din țară, care se așteaptă să fie de șase ani pentru agresorul adult, iar pentru cel minor încă nu a fost stabilită.

Proteste și revoltă în Elveția

Duminică, aproximativ 500 de persoane au protestat în fața instanței de apel din Basel unde a fost pronunțat verdictul. Protestatarii la miting, despre care poliția a spus că este neautorizat, dar pașnic, au scandat că „nu există un viol scurt” și au acuzat că sistemul juridic „trimite semnale greșite” publicului larg. Agota Lavoyer, care conduce o organizație de asistență a victimelor agresiunilor sexuale, a declarat că verdictul „rușinos” „cimentează miturile violurilor”.

Verdictul a fost condamnat de politicieni din întreg spectrul politic, atât grupurile politice de stânga, cât și cele de dreapta s-au pronunțat împotriva acestuia. Ronja Jansen, președintele Tinerilor Social Democrați, a declarat că verdictul le-ar putea face pe femei mai puțin dispuse să raporteze violența sexuală. „Faptul că femeia este înfățișată ca o complice pentru că ar fi putut intra în contact cu alți bărbați este un amestec dăunător între act consensual și viol”.

Marcel Columb, din partea social-democraților din Basel, a declarat că judecătoarea a trimis semnale greșite victimelor violenței sexuale. „O pedeapsă de patru ani este deja prea ușoară, dar să implici că femeia a fost complice la viol din cauza comportamentului ei față de cineva care nu este implicat în viol este revoltător. Ce semnal pentru toate victimele violenței sexuale!”.

Yesterday about 1000 people gathered in front of the court in support of the victim who got blamed for what a r@pist has done to her & every victim who never got justice! We will not tolerate such a disgusting judgement! Judge president Liselotte Henz, WE WANT YOU OUT! pic.twitter.com/AQRF3qgyv9