Una dintre intrebarile puse atunci cand calatoresti cu un bebelus este unde va dormi acesta cand se lasa noaptea. Desi exista foarte multe optiuni, niciuna nu este la fel de confortabila ca patutul de acasa, din camera celui mic. Insa, pe drum, trebuie sa inveti sa fii flexibil.

Asadar, raspunsul corect difera in functie de conditiile de calatorie, dar si de varsta si de personalitatea copilului tau, de locul de cazare si de mijlocul de transport – avion sau masina.

Iata 5 idei pentru ca micutul tau sa aiba un somn linistit, fie ca este la hotel, intr-un apartament inchiriat sau in vizita la familie:

Patul matrimonial impartit cu cel mic

Aceasta optiune este, in mod evident, ideala pentru calatorie si nu necesita niciun fel de pregatire, nici nu presupune bagaje extra. Cel mai mare dezavantaj este ca s-ar putea sa nu dormi foarte linistit, intrucat cel mic obisnuieste sa se miste si sa se invarta in timpul somnului.

De asemenea, inainte sa pleci de acasa fara o alta alternativa, asigura-te ca la destinatie vei beneficia de un pat suficient de mare.

Patutul pliabil

Optiunea perfecta pentru orice calatorie, patuturile pliante pentru cei mici le asigura acestora o odihna corespunzatoare. Un astfel de produs, pe care cele mai multe familii il au, poate fi amplasat cu usurinta intr-un colt al camerei de hotel si poate fi utilizat atat pentru sugari, cat si pentru micutii de pana la 36 de luni.

Este mai potrivit pentru drumurile cu masina, fiind usor de strans pentru a fi pus in portbagaj. In schimb, pentru zborurile cu avionul, ar fi un bagaj destul de incomod de transportat si, cu siguranta, ar trebui sa platesti cateva taxe in plus.

Patutul pentru bebe de la hotel

Majoritatea lanturilor hoteliere mari iti vor putea oferi un patut, chiar si fara costuri suplimentare, atunci cand calatoresti cu un copil. Aceasta solutie este excelenta atat timp cat poti avea incredere ca produsul in cauza este confortabil, curat si sigur pentru micutul tau.

Exista, insa, si cateva riscuri. Patutul de la hotel este, in general, de dimensiuni mai mici decat cel pe care il ai, probabil, acasa. Astfel, daca prichindelul tau nu mai este chiar bebelus, s-ar putea sa nu aiba loc in el.

Si, bineinteles, se pune problema sigurantei. Este greu de stiut cat de bine a fost intretinut acesta, asadar exista un risc de accidentare pentru cel mic. In cazul in care ai un sugar, cu siguranta un astfel de detaliu nu este de trecut cu vederea.

Saltea de dormit pentru copii

Pe masura ce micutul tau va creste, patutul pliabil nu va mai fi potrivit. Astfel, o alternativa de luat in seama este salteaua cu aer pentru copii.

Poate fi o solutie atat pentru calatoriile cu masina, cat si pentru cele cu avionul. Este usoara si compacta, putand fi transportata cu usurinta chiar si in bagajul de mana. Alege un model care are marginile ridicate, pentru a nu-i permite celui mic sa se rostogoleasca.

Pat extra

Multe hoteluri au camere care includ doua paturi matrimoniale sau doua duble, astfel incat adultii pot dormi intr-unul si copilul (copiii) in altul. Singurul dezavantaj este ca acestea sunt mai mari si nu ofera niciun fel de protectie daca cel mic obisnuieste sa se rostogoleasca.

Asadar, cand planifici urmatoarea vacanta cu familia si va trebui sa raspunzi la intrebarea “Unde doarme cel mic?”, ia in considerare variantele de mai sus si alege-o pe cea mai potrivita pentru prichindelul tau.

Sursa foto: unsplash.com