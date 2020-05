Intr-un living, canapeaua este cea mai mare piesa de mobilier. Prin urmare, este prima care trebuie pozitionata. Uneori intri intr-o incapere si este evident unde ar trebui sa pozitionezi canapeaua, dar alteori pur si simplu nu-ti dai seama de acest lucru.

De obicei, ar trebui sa orientezi canapeaua spre punctul focal, dar daca nu exista un punct focal natural, ce poti face? Iata cateva trucuri care te pot ajuta:

Tine cont de echilibru

Oricand aranjezi mobila trebuie sa te gandesti la echilibru. Cand exista prea multe lucruri vizuale pe o parte a camerei, intregul spatiu va parea dezechilibrat. Deoarece canapelele tind sa fie mari, ocupa destul de mult spatiu vizual si necesita o piesa de greutate pentru a restabili echilibrul. Acesta este motivul pentru care vezi deseori doua fotolii asezate chiar in fata canapelei. Practic, aceste fotolii pot echilibra greutatea canapelei.

Canapelele extensibile sunt in general mari, asa incat acolo unde sunt amplasate pot avea un impact mare asupra fluxului de trafic in camera. Este important sa va asigurati ca exista o distanta considerabila intre masuta de cafea si canapea si intre canapea si fotolii, pentru a putea trece cu usurinta pe langa ele. Creati o cale libera, pentru a va putea plimba de la un capat la altul al camerei, fara dificultati.

https://www.somproduct.ro/canapea-extensibila-cu-lada-de-depozitare-3-locuri-venice-grey-l218xa112xh71-cm.html

Lasati spatiu intre canapea si perete

Exista o tendinta comuna de a impinge canapeaua langa perete, dar acest lucru este gresit. In unele camere, acest lucru este necesar din cauza dimensiunilor reduse, insa, de cele mai multe ori, canapeaua nu ar trebui sa stea lipita de perete. E uimitor ce diferenta poate aduce acest detaliu.

https://www.somproduct.ro/canapea-extensibila-tapitata-cu-stofa-3-locuri-fiona-caramiziu-l186xa99xh92-cm.html

Pozitionarea ideala pentru canapele extensibile:

– plasati canapeaua in fata ferestrei

Chiar daca nu ar trebui sa blocati ferestrele, o canapea asezata in fata unei ferestre poate sa arate foarte frumos. Totusi, asigurati-va ca lasati un mic spatiu pentru a oferi piesei de mobilier libertate de respiratie.

– in apropierea unei ferestre

Daca aveti o fereastra mare, cu priveliste deosebita, puteti plasa canapeaua langa fereastra, pentru a va putea bucura de ceea ce se vede afara.

– In fata unei alte canapele

Pentru ca echilibrul vizual este atat de important, nu exista un loc mai bun pentru o canapea decat in fata unei alte canapele. Desigur, acest lucru nu functioneaza in spatiile mici, dar daca incaperea permite, solutia este una buna, ce aduce un echilibru frumos.

– In fata unei usi.

Nu, nu am gresit. Aceasta amplasare este una speciala. In general, nu vei dori sa plasezi o canapea in fata usii, pentru ca nu vrei sa blochezi accesul si nu vrei ca oamenii sa intre prin spatele canapelei. Cu toate acestea, daca exista suficient spatiu si spatele canapelei are o tapiterie frumoasa, aceasta idee poate functiona excelent. Dar, este imperios necesar sa existe suficient spatiu pentru a permite o cale de trafic confortabila. Daca aveti vreo indoiala cu privire la aceasta amplasare, mai bine renuntati la idee si alegeti ceva mai clar.

– In mijlocul camerei

Aceasta solutie este una futurista, deosebita, care poate atrage dupa sine unele riscuri. In camerele mari, o canapea poate fi perfecta pentru a crea o zona de conversatie.

Va ganditi sa cumparati o canapea extensibila pentru zona de living? Aceasta poate fi o idee excelenta mai ales daca doriti sa va primiti oaspetii in mod confortabil. Canapelele extensibile noi sunt disponibile intr-o gama variata de modele, cu nuante diferite, dimensiuni, cadre si tapiterii. Pe somproduct.ro gasiti idei excelente, care va pot inspira pentru amenajarea spatiilor. Cu livrare in 3 – 5 zile, usurinta in asamblare si garantie de calitate, aveti toate motivele sa experimentati o noua alura pentru spatiul dumneavoastra de locuit, cu o canapea extensibila ultra-moderna.