Astăzi, 11 august, este ultima zi în care inspectoratele școlare și primăriile vor raporta Ministerului Educației, printr-un document scris, care sunt școlile și grădinițele propuse să fie desființate și absorbite de școlile mai mari.

Ordinul ministrului Educației privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat a fost publicat vineri, 8 august, în Monitorul Oficial. Inspectoratele școlare și primăriile sunt obligate să identifice școlile care nu mai îndeplinesc criteriile pentru a funcționa cu personalitate juridică (număr insuficient de elevi, neîndeplinirea condițiilor legale etc.). Lista va fi însoțită de un document scris și semnat de părțile implicate în care se stabilesc modalitățile de reorganizare a unităților de învățământ, respectând prevederile legale.

Prevederile menționează reorganizarea școlilor cu un număr de elevi sub 300 sau 500 și modificarea rețelei școlare înainte de începerea anului școlar. Aceste criterii au produs îngrijorări în rândul profesorilor și elevilor din mediul rural.

Numeroși profesori din mediul rural sunt îngrijorați de efectele comasării asupra stabilității locurilor de muncă și a calității actului educațional, a confirmat Paul Lungeanu, expert în cadrul Ministerului Educației.

„Sunt temeri reale, mai ales în zonele vulnerabile. Cadrele didactice se tem că, odată ce elevii sunt relocaţi, şcolile mici vor fi închise, iar ei vor rămâne fără catedre. În unele cazuri, profesorii mi-au transmis direct aceste îngrijorări”, a declarat expertul ministerial.

Mulți elevi din zone rurale nu beneficiază de o rețea de transport școlar și sunt nevoiți să parcurgă zilnic un drum obositor pe jos, ceea ce poate duce la o rată mai mare a abandonului școlar în urma comasării.

„Avem comunităţi în care copiii nu pot ajunge la şcoală decât pe jos. Dacă nu asigurăm transport, masa caldă şi condiţii minime, comasarea devine o condamnare la abandon”, a avertizat Lungeanu.

Mircea Miclea, fostul ministru al Educației, a criticat dur ideea comasării implementate în lipsa analizei și consultării celor afectați și susține că această măsură poate descuraja profesorii tineri să intre în sistem și agrava analfabetismul funcțional.

Ordinul are ca scop generarea economiilor bugetare, efect benefic pe termen scurt. Totuși, costurile sociale, precum creșterea abandonului și scăderea performanței școlare, pot depăși beneficiile financiare, avertizează experții.

Lungeanu face apel la implicarea comunităților locale, a autorităților și a inspectoratelor școlare ca orice proces de restructurare să fie „echitabil, nu doar eficient” și să țină cont de nevoile reale ale elevilor și profesorilor.

