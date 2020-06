Tinerii lucrează vara în străinătate, mai ales pe litoral și câștigă mii de euro din munca lor. Pentru a înțelege mai bine cum reușesc asta, vă prezentăm câteva variante de job-uri. În ultimii ani, mulți români au lucrat în centre de wellness, sau în hoteluri și restaurante de lux din străinătate. Câștigurile lor au fost mult mai mari decât în țară și s-au datorat și faptului că au ales locuri de muncă bine plătite.

Pentru a lucra în altă țară, cu siguranță Internetul reprezintă cea mai bună sursă de informații și contacte utile. Multe posturi vacante sunt publicate pe paginile agențiilor de ocuparea locurilor de muncă și sunt actualizate în timp util. Există și agenții pentru ocuparea forței de muncă care oferă job-uri pentru studenți, pe perioada de vară și pentru alte persoane care vor să lucreze în străinătate.

Unii români apelează la prieteni sau cunoștințe, care deja lucrează în diferite țări ale UE, pentru a găsi un loc de muncă bine plătit. Ei se adresează și companiilor, în mod direct prin email și își prezintă CV-urile. Multe persoane optează și pentru joburi bine plătite în țară, cum sunt cele de model la un renumit studio videochat LiveJasmin cu filiale în Iași, Galați sau capitală.

Pentru a face bani în mod serios, unii ar spune că trebuie să te descurci, să iei cele mai bune decizii privind profesia ta și alegerea oportunităților de muncă. Potrivit lor, este destul de greu să faci asta în mod constant și legal. Și totuși, mulți tineri reușesc asta. Ei au experiență în anumite domenii, au studii și talent prin care pot găsi un job bun și obține venituri lunare mari.

De exemplu, cei care au studii în domeniul medical pot primi un salariu bun în străinătate. Medicii sunt cei mai bine plătiți în țările din UE, dar și asistentele medicale. Este adevărat că munca lor este destul de solicitantă și stresantă, dar și foarte bănoasă.

Un alt domeniu cu salarii mari este cel de IT. Dacă ești expert IT, ai toate șansele să găsești un job bun în străinătate. Perspectivele salariale în industria IT sunt foarte impresionante. Aceste posturi sunt foarte urmărite de persoanele interesate să câștige bani, care au studii în acest domeniu.

Alte locuri de muncă bine plătite în străinătate sunt cele de șofer profesionist pe tir, programator, antreprenor, bucătar, etc. Tinerii știu deja că munca în străinătate este o experiență de viață utilă și care aduce și beneficii materiale. Prin urmare, și în acest an probabil mulți români vor pleca în sezonul cald pentru a munci în afara granițelor. Ei caută deja locuri de muncă și modalități de a se implica și în alte activități, care să le completeze veniturile. Opțiunile disponibile sunt deja prezentate pe Internet și merită analizate. În plus, munca în străinătate este și o modalitate de a învăța o limbă străină și de a afla cum se trăiește într-o țară, care este diferită de a ta.

Cele mai populare locuri de muncă în străinătate sunt cele pe perioada verii. Studenții nu se feresc să facă munci sezoniere, la fabrici sau în alte domenii de activitate, decât cele pentru care au studiat o facultate. Majoritatea combină munca cu plăcerea, unii chiar au și două locuri de muncă, unul legal, pe bază de contract și unul part-time, în timpul liber, ca un hobby.

Cele mai multe oferte în acest an sunt la restaurante, baruri, magazine mici și altele. De regulă pe site-uri de ocuparea forței de muncă tinerii pot găsi locurile de muncă sezoniere. Acestea sunt mai ales în industria turismului și se cere uneori și cunoașterea limbii engleze. De asemenea, și în sectorul serviciilor oferta este mare, românii pot găsi astfel de locuri de muncă în lunile de vară. Abilitățile de limba engleză contează și în acest domeniu, dar nu atât de mult, cel mai important este să fii capabil să faci munca respectivă.

Unii, care au talent în domeniul muzical, cântă pe stradă. Asta le aduce bani și plăcerea de a călători și cunoaște noi oameni. Pentru a deveni artist de stradă este nevoie de talent artistic și de atitudinea potrivită pentru a impresiona oamenii. Asta fac mulți studenți care au studiat un instrument – chitară, acordeon, vioară, flaut, etc. Ei aleg să cânte în piețele din centrul orașelor mari, sau în diferite locuri, cum ar fi: ieșirea din gară, o stradă aglomerată, o zonă cu terase, o stradă turistică, promenada unui pod, râu sau port, în fața unui monument celebru vizitat în mod frecvent de turiști sau o fântână arteziană dintr-un parc.

Pentru a avea succes, tinerii au nevoie de talent, dar și de alte abilități: capacitatea de a face glume în anumite momente, de a transmite emoții și a mulțumi cu zâmbete și muzică pe trecători. Astfel de momente poți vedea vara, în orașele mari din diferite țări ale Europei.