Firma cu trecut pătat, care are vastă experiență în fraudarea licitațiilor, Union Co, a gafat-o din nou. Compania care lucrează cu un furnizor în Turcia și-a dat alama pe față în momentul în care a fost contractată pentru a livra echipamente electronice unei școli din Căpușu Mare. Mare le-a fost mirarea contractanților, în momentul în care au observat că dispozitivele comandate nu mergeau, luând o țeapă de clasa I.

Pe noi nu ne mai miră nimic, având în vedere peripețiile trecute ale firmei Union Co.

Union Co este cunoscută și pentru că încheia contracte pe bandă rulantă, însă a fost amendată

penal din cauza modului în care a fost încheiat un contract cu Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca. Firma a falsificat o serie de documente pentru participarea la o licitație organizată Universitatea Babeș Bolyai. Licitația respectivă a avut loc în perioada 2008-2009, iar patroana Union Co, Deszo Agnes și unul dintre directorii societății, Sipos Istvan, au fost amendați abia la trei ani după organizarea licitației.

După ce reprezentanții Universitatea Babeș Bolyai au desemnat firma Union Co drept câștigătoare, societatea Electroweigl a contestat licitația pe motiv că documentele firmei câștigătoare nu ar fi în ordine. Mai exact, firma deținea autorizația de livrare de la un producător care a nu a eliberat un asemenea act pentru această firmă. UBB a reclamat firma Union Co doar după un an.

Au continuat cu ghidușiile de genul mult timp. Gazeta de Cluj a scris într-un articol recent despre licitația fraudată unde autoritatea contractantă este comuna Săndulești. Licitația pentru echipamente de calculatoare atingea valoarea de 300.000 de lei, iar pentru ea se duelează Safety Technology SRL și Evo Computers SRL. Modul în care s-au desemnat câștigătorii a fost suspicios, mai ales că în caietul de sarcini se regăseau niște caracteristici care nu puteau fi îndeplinite, iar cei de la Safety Technology au venit ulterior cu alt produs complementar, fiindu-le atribuită licitația în cauză.

A intervenit Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) și a făcut dreptate, iar licitația urmează să fie reluată. Totuși, avem destule motive relevante pentru a caracteriza firma soților Dezso, Union CO, drept o companie țepară.

Mișmașurile s-au desfășurat sub numele altei firme, pe care Gazeta de Cluj a anchetat-o anterior și a descoperit faptul că a fost amendată penal pentru că a falsificat un dosar pentru a participa la altă licitație și anume firma Union Protection.

Și nu, nu s-au potolit! Căci Union CO este acuzată din nou pentru că a livrat echipamente electronice de cea mai joasă calitate contractanților din Căpușu Mare. Aceștia susțin că firma lucrează cu un furnizor din Turcia.

Căpușu Mare au făcut recent recent o achiziție importantă de echipamente digitale: Au comandat laptopuri, tablete, table interactive, ochelari VR și alte dispozitive considerate de ultimă generație, cu scopul de a aduce procesul educațional la un nou nivel.

Conform caietului de sarcini, una dintre cerințele esențiale era livrarea a 25 de table electronice de minimum 61 inch, dotate cu sistem de operare propriu, capabil să ruleze aplicații prin browserul Google Chrome și să funcționeze independent, fără a fi conectate la alte dispozitive. În realitate, însă, echipamentele livrate s-au dovedit a fi cu totul altceva. Tablele interactive erau, de fapt, simple ecrane cu funcție de tablă și port HDMI, mai aproape de un televizor inteligent decât de un dispozitiv educațional complet. Pentru a putea fi utilizate, acestea trebuiau conectate la laptopuri, iar accesul la internet era posibil doar printr-un browser limitat, Opera, care ridica probleme de performanță.

Situația a devenit vizibilă în momentul în care cadrele didactice au început efectiv să folosească echipamentele. În grădinițe, de exemplu, tablele erau folosite pe post de monitoare externe, conectate la laptop, fără posibilitatea de a naviga direct pe internet sau de a utiliza aplicații educaționale așa cum se preconizase.

Pe lângă problemele legate de table,nici imprimantele nu erau bune de nimic, unele dintre acestea fiind complet nefuncționale, iar altele imposibil de instalat. Nici laptopurile nu au fost ferite de probleme.

Când beneficiarii au contactat furnizorul pentru lămuriri, li s-a transmis sec că produsele funcționează și că, atâta timp cât „intra pe internet”, ce mai vor? O mare țeapă, în genul AliExpress – Comanzi o bijuterie, primești o chinezărie.

Union CO a furnizat astfel de echipamente pentru mai multe școli: În Zalău, Mureș, Arad, Olteni, Brăila, etc, iar cazul nefericit din comuna Căpușu Mare nu poate fi izolat. Cu toate că, după multe insistențe, echipamentele au fost înlocuite, nu schimbă cu nimic încercarea jalnică de a-și bate joc de o astfel de achiziție. Union Co are o c ifră de afaceri astronomică, de 14 999 533 euro.

Țepe ca țepe, dar s-au îmbogățit soții Deszo cu ele.