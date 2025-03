Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat inițiativa „ReArm Europe”, un plan menit să întărească securitatea Uniunii Europene într-un context global tot mai instabil. Într-o postare pe X, von der Leyen a subliniat importanța unei reacții rapide și eficiente în fața amenințărilor actuale.

Printre măsurile propuse se numără: mai mult spațiu fiscal pentru finanțarea națională a apărării, un instrument nou pentru împrumuturi destinate țărilor UE pentru dezvoltarea celor mai necesare capabilități de apărare, o utilizare mai flexibilă a fondurilor UE pentru investiții în domeniul apărării, mobilizarea unui capital privat mai mare prin Uniunea de Economii și Investiții și prin intermediul Băncii Europene de Investiții (EIB).

„Trăim în vremuri periculoase. Securitatea Europei este amenințată într-un mod foarte real. Astăzi, prezint ReArm Europe – un plan pentru o Europă mai sigură și mai rezilientă”, a declarat Ursula von der Leyen.

