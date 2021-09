Liderii USR PLUS au discutat cu George Simion, co-președintele partidului AUR pentru depunerea unei moţiuni de cenzură comune.

Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat joi că partidul a negociat cu cei de la AUR pentru susținerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului și a arătat că USR PLUS şi AUR ar avea împreună 122 de semnături, dar a precizat că nu îşi doreşte să se ajungă la depunerea moţiunii.

“Am discutat cu toate partidele politice despre o eventuală moţiune de cenzură. USR PLUS are 80 de semnături şi 80 de parlamentari, care aşa cum l-au pus pe premierul Cîţu şi i-au dat şansa să arate că poate să conducă un guvern de coaliţie, îl vor da şi jos. Asta să fie foarte clar. Am discutat cu cei de la AUR, pentru a vedea dacă avem o variantă de a strânge semnăturile. Împreună cu AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moţiune de cenzură. Rămâne să discutăm despre text. Bineînţeles, aş vrea să nu ajungem aici, dar asta depinde doar de maturitatea politică a lui Florin Cîţu. Mâine vom avea o discuţie, aştept să facă un pas în spate, să continuăm cu un nou premier PNL, într-un ritm accelerat, pentru că e foarte mult de recuperat din ultimele luni şi din acest aproape un an de zile în care Florin Cîţu a avut frâiele Guvernului şi nu a mers la turaţie maximă”, a spus Ionuț Moşteanu, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute joi la Palatul Parlamentului.

