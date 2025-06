Uniunea Salvați România (USR) propune creșterea accizelor pentru tutun și alcool în viitorul program de guvernare, susținând că măsura are dublu rol: protejarea sănătății publice și consolidarea bugetului de stat. Anunțul a fost făcut joi, în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni privind viitoarea guvernare.

Pentru țigarete, USR propune o majorare a accizei de cel puțin 8,8%, ceea ce ar aduce la bugetul de stat un plus estimat de 1,46 miliarde de lei anual. În plus, formațiunea cere alinierea regimului fiscal pentru tutunul încălzit și dispozitivele de tip vaping la cel aplicat țigărilor clasice, susținând că actuala taxare per kilogram creează o „inechitate fiscală”.

În privința alcoolului, USR propune devansarea calendarului de majorare a accizelor, deja convenit cu Comisia Europeană pentru 2026. Astfel, statul ar putea obține venituri suplimentare mai devreme, iar consumul excesiv ar fi descurajat.

„Ne îndreptăm spre o taxare suplimentară a produselor nocive – nu pentru a penaliza consumatorii, ci pentru a proteja sănătatea publică. Banii colectați vor merge către tratamente și servicii pentru dependențe, acolo unde este cea mai mare nevoie”, a declarat Vlad Voiculescu, membru al echipei de negociere a USR, citat de G4Media.

În fața eventualelor critici privind riscul de contrabandă, USR transmite că „un stat funcțional nu își face politicile fiscale din teamă” și cere implicarea fermă a autorităților precum ANAF, Poliția sau Vama.

„Nu putem ține taxele jos de frica contrabandei. Statul trebuie să fie capabil să își apere propriile reguli”, a mai spus Vlad Voiculescu.

