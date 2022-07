UTCN se pregătește de construcția unui centru de cercetare în domeniul inteligenței artificiale pe strada Observatorului din cartierul Zorilor. Proiectul va fi prezentat în cursul acestei săptămâni în cadrul Comisiei de Urbanism a Primăriei Cluj Napoca.

Se doreste construirea unei clădiri de cercetare în inteligență artificială cu laboratoare dedicate pentru departamente ce folosesc tehnologii software și hardware, sisteme inteligente și autonome, aplicații în securitate cibernetică și spațiu, orașe inteligente și diagnosticare medicală inteligentă.

Amplasamentul studiat se află în cartierul Zorilor al Municipiului Cluj-Napoca, pe strada Observatorului nr.2, stradă pe care se află și alte corpuri de clădiri marcante ale Universității Tehnice, inclusiv campusul universitar. Cladirea propusăa vine ca răspuns al necesităților actuale de extindere a facilităților cu funcțtiuni de cercetare, iar cea auxiliară ei, un parcaj subteran extins pe sit sub amenajarea exterioară, o complementează cu un spațiu voluminos, dublu functțional: parcare și incintă pentru teste sisteme inteligență artificială.

Funcțiunile vor fi distribuite după cum urmează:

• Subsol 2: 2 adăposturi, depozite, spații tehnice

• Subsol 1: parcaj subteran autoturisme și biciclete, depozite, spații tehnice, spațiu testare

• Parter: recepție, atrium, alimentație publică, sală conferință și workshopuri, spațtii tehnice

• Etajele: laboratoare, săli ședințe, oficii, laptop bar, lounge

• Etaj retras: sală multifuncțională, spații tehnice, terasă circulabilă, terasă necirculatiblă spațiitehnice.

Număr total utilizatori: 455 persoane:

▪ cercetători, 15% vizitatori, 10 persoane întreținere : personal cafenea + recepție.

PARCAJ SUBTERAN

Parcajul amplasat la subsolul 1, va asigura un număr de 120 locuri de parcare, dintre care 12 sunt locuri pentru mașini electrice și 6 sunt dedicate persoanelor cu dizabilități. Tot în parcaj mai există și 17 locuri de parcare amenajate pentru biciclete. Acesta comunică direct cu exteriorul, înspre 4 direcții diferite, dar și cu parterul clădirii de cercatare.

PARTERUL acomodează printr-un atrium amplu recepția și zone de primire a vizitatorilor și utilizatorilor curenti, care comunica direct cu principalele căi de circulatie verticala. In principal, are incaperi multifunctionale, echipate pentru evenimente profesionale de profil similar, sali de sedinte, intalniri, lounge si zone informale pentru folosirea laptopului sau discutii in cadre restranse. O componenta importanta a atriumului sunt gradenele dispuse central, indreptate spre un spatiu larg pentru prezentari sau ceremonii, care este vizibil si de la etajele superioare.

ETAJELE 1-5 sunt destinate laboratoarelor de cercetare. Fiecare etaj are cate 6 laboratoare care deservesc 12 persoane. Laboratoarele sunt dispuse cate 3 spre latura de sud sau de nord.

Acestea sunt organizate in 6 departamente principale dupa cum urmeaza:

Departament Tehnologii Software pentru IA: 8 laboratoare

Departament Tehnologii Hardware pentru IA: 6 laboratoare

Departament Sisteme Inteligente si Autonome: 8 laboratoare

Departament Aplicatii Inteligente in Securitate Cibernetica si Spatiu: 2 laboratoare

Departament Aplicatii in Domeniul Oraselor Inteligente: 4 laboratoare

Departament Diagnosticare Medicala Inteligenta: 3 laboratoare

+ 15 laboratoare pentru Departamentul Suport care acomodeaza doar cate un reprezentant.

Durata de execuție totală: 30 luni, din care 6 luni (3 luni de proiectare DTAC+ 3 proiectare PTE (PT+DE), construire Cladire Laboratoare de Cercetare in Inteligenta Arificiala : 24 luni.