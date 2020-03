Se prezice că Italia va părăsi Uniunea Europeană, iar asta pentru că italienii nu vor uita și nu vor ierta faptul că au fost abandonați de liderii de la Bruxelles în timpul crizei de coronavirus. Modul în care UE a acționat arată că Uniunea a clacat la primul test major la care a fost supusă.

Conform presei, aceste opinii aparțin fostului eurodeputat Norica Nicolai, lider ALDE și unul dintre cei mai apreciați politicieni romani.

Într-o analiză publicată de ziarul Cotidianul, Norica Nicolai subliniază că liderii UE au dovedit că le lipsesc solidaritatea, curajul, precum și inițiativa. Din păcate, criza coronavirusului a demonstrat, conform Noricăi Nicolai, că Uniunea Europeana este un colos cu picioare de luta, o forma fără fond cu care oamenii s-au amăgit ani de zile.

Analiza liderului ALDE Norica Nicolai, publicata de cotidianul.ro:

“Uniunea Europeana s-a nascut din munti de carbune si otel si sucomba, decenii mai tirziu, pe altarul unui virus microscopic

Yuval Harari(n.r. – cunoscut istoric israelian) are dreptate: intreaga lume va fi altfel dupa pandemie. Dar, cel mai mult, va suferi, cred, Uniunea Europeana. Visul lui Churchill, Monnet si Schuman, e pe cale sa se incheie, pentru ca nu a trecut cea mai simpla proba: cea a contactului cu viata reala.

Se spune adesea ca tranicia relatiilor se dovedeste in momente de criza, nu la bine. UE a clacat la primul test major la care a fost supusa, epidemia de coronavirus.

In fata dezastrului, in primul rind uman, liderii uniunii au dovedit ca le lipsesc trei lucruri: solidaritate, curaj, initiativa.

Italia a fost lasata pe cont propriu – si prevad un Italexit nu foarte tirziu, pentru ca italienii nu uita si nu iarta -, Germania s-a facut ca ploua, liderii europeni au fost ca si inexistenti, iar cetatenii uniunii s-au trezit ca nu exista mobilizare, politici si initiative comunitare de prevenire si combatere a crizei. Exista, in schimb, o majora preocupare a leadershipului comunitar pentru fenomenul fake news. Tara piere si baba se coafeaza.

Pe 11 februarie, eram informati de presa europeana ca mecanismul de criza al UE a fost activat complet, toate masurile europene pentru combaterea coronavirusului urmând sa fie coordonate la Bruxelles. Si mai aflam ca, in caz de nevoie, fiecare stat care participa la acest mecanism de criza si care e suprasolicitat, poate sa ceara ajutor din partea celorlalte state.

Suntem in 20 martie si am ajuns doar in stadiul periculos si inimaginabil, cindva, in care guvernul francez, prin ministrul de finante Bruno Le Maire, avertizeaza ca daca UE va lasa Italia sa se prabuseasca deplin, intreaga Europa nu isi va mai reveni.

Nu sunt si nu am fost niciodata eurosceptica. Am crezut in ideea de uniune europeana, de state unite ale Europei, de interese si valori comune, de respect si sprijin reciproc.

Am criticat nu o data masurile si dublul limbaj european, pe fundalul clivajului tot mai vizibil intre Vest si Est.

Dar nu m-am gindit ca UE chiar e un colos cu picioare de lut.

Acum, o vedem cu totii cu ochiul liber.

Epidemia se va stinge, mai devreme ori mai tirziu, sa speram cu cit mai putine pagube.

Dar proiectul european, cel putin asa cum a fost el gindit, e cam dus pe aripile vintului.

Stiam cu totii ca UE e o piata unica, fara constringeri, iar azi auzim sistematic de interziceri de exporturi si importuri. Stiam ca e un loc al deplasarii libere, iar azi mai e putin si Germania reface Zidul Berlinului, in timp ce tarile isi inchid granitele pe capete. Stiam ca e un organism care sustine solidaritatea cu cei defavorizati, si azi aflam despre deblocari de fonduri de miliarde de euro, dar numai pentru statele bogate.

‘Daca nu suntem capabili sa ne unim, proiectul politic european este cel care va fi doborat de aceasta criza’, mai spune acelasi demnitar francez sus invocat.

E corect si e profund ce spune.

Doar ca, din nefericire, e si tardiv.

Covid 19 s-a dovedit copilul andersenian care striga ca imparatul e gol, cind toti se imbulzeau sa-i laude straiele.

A trebuit sa vina o molima teribila pentru a intelege ca ani de zile ne-am amagit cu o forma fara fond.

Greu de uitat recentul discurs antologic si figura prabusita a presedintelui Serbiei, tara care s-a zbatut ani de-a rindul sa fie acceptata in UE, iar azi transmite public ca nu prea mai are in ce intra.

Impresia generala, hai sa nu ne ascundem dupa cuvinte, e ca statele mari si bogate din Vest si-au facut socoteli proprii dupa izbucnirea pandemiei, dupa principiul vechi, cinic si pragmatic, totodata, ‘scapa cine poate’.

Pentru fiecare dintre ele, nu mai exista ‘noi’, exista doar ‘eu’.

Dupa ce va trece valul, politicienii din toate statele europene va trebui sa ne suflecam minecile si sa refacem proiectul unional, intr-o forma noua, inca neintrezarita acum, dar sigur foarte diferita de cea veche. Una in care nu va mai exista, spre exemplu, teoria imberba a lichidarii suveranitatilor nationale pentru simplul fapt ca virusul ucigas tocmai ne-a aratat cum, la vremuri de criza, popoarele se bazeaza in primul rind pe ele insele si abia apoi pe mult trimbitata solidaritate comunitara”.