Toata lumea asteapta vara cu sufletul la gura, deoarece reprezinta cea mai frumoasa perioada din an. In aceste momente se organizeaza cele mai frumoase concedii, escapade romantice sau spontane, lucruri ce incarca fiecare om in parte cu o doza zdravana de optimism si fericire.

Daca faci parte din categoria oamenilor distractivi, care adora sa-si petreaca timpul in mod cat mai inedit si vesel, atunci trebuie neaparat sa iei in considerare practicarea urmatoarelor activitati de vara.

Activitati ideale pentru clujenii cu spirit de aventura:

Surf

Majoritatea oamenilor adora marea si valurile ei, insa putini sunt cei curajosi care se bucura in adevaratul sens al cuvantului de senzatia extraordinara de a face surf. In cazul in care te pasioneaza acest tip ce sport, poti achizitiona echipamentul perfect pentru cele mai tari senzatii ale verii 2020. Bucura-te din plin de frumusetea litoralului cu ajutorul unui costum de baie perfect si al unei placi de surf exceptionale.

Parasutism

Esti dornic sa simti cum adrenalina iti patrunde corpul in intregime? Daca da, atunci ia-ti cei mai buni prieteni si sari cu parasuta. Este o experienta de neratat si de neuitat, care trebuie facuta macar o data in viata. Foarte putini oameni au curajul de a se arunca in gol din interiorul unui elicopter, insa daca vrei sa ai ce povesti nepotilor si iti doresti sa profiti din plin de vara acestui an, nu rata o astfel de ocazie.

Bungee jumping

Ii invidiezi pe cei care au facut bungee jumping? Daca te incanta ideea de a sari de la mare inaltime, atunci cauta un loc ideal pentru acest tip de sport extrem. Pretul unei astfel de experiente este modest, perfect pentru toate buzunarele, fapt pentru care trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa te bucuri la cote maxime de frumusetea acestuia.

Off road

Daca iti plac masinile de teren si te pasioneaza totodata si mersul prin padure, atunci poti organiza un traseu de off road impreuna cu prietenii. In cazul in care nu detii o astfel de masina, inchiriaza una si bucura-te de privelistile ascunse ale dealurilor sau ale muntilor. Poti merge intr-o astfel de expeditie pe orice vreme, doar cu partenerul sau impreuna cu o gasca mare de amici la fel de pasionati ca tine.

Airsoft

Acest tip de activitate poate fi facut in orice anotimp, insa pe timpul verii distractia este si mai mare. Ascunde-te dupa tufisuri, copaci sau masini si tinteste in prieteni cu ajutorul unor pusti incarcate cu bile. Este o activitate antrenanta, extrem de dinamica si interesanta, care se potriveste deopotriva atat barbatilor, cat si femeilor .

In cele din urma, exista o multime de lucruri pe care le poti face vara aceasta, indiferent din ce parte a tarii provii sau ce varsta ai. Tot ce trebuie sa faci este sa planifici, sa organizezi si sa iti chemi toti prietenii sa fie alaturi de tine la crearea celor mai frumoase amintiri.

Sursa foto: Unsplash.com