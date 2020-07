Vasile Dâncu ar urma să fie numit în postul de conducere al Consiliului Național al PSD, chiar dacă există destule voci care nu l-ar dori pe sociologul clujean în această funcție.

Conform informaţiilor G4Media, Dâncu şi-ar fi asumat o serie de măsuri pentru revigorarea unor organizaţii locale de partid, printre care şi cea a PSD Cluj, în cazul în care va prelua, joi, conducera Consiliului Naţional.

Reamintim că informaţia privind readucerea lui Vasile Dâncu în structura de conducere a PSD este vehiculată încă din primăvara acestui an. De altfel, Dâncu a confirmat în mai multe rânduri că a fost invitat să revină în echipa de conducere a PSD, alături de Ciolacu, şi că ar fi dispus să o facă, „pentru că PSD are nevoie să fie reformat”.

„După alegerile prezidenţiale din 2019 am fost invitat de către preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu şi de secretarul general, Paul Stănescu, să particip cu ceea ce pot eu la un grup de reflecţie pentru reformarea partidului şi chiar pentru a participa la contrucţia viitoare a unei echipe de conducere a partidului. (…) Încă reflectez asupra unei posibile candidaturi. Dar, dincolo de acestea, cred că trebuie ca intelectualii de stânga să fie alături de conducerea interimară a PSD pentru a gândi viitorul partidului şi al stângii. Cred că Marcel Ciolacu şi Paul Stănescu, la care se adaugă Sorin Grindeanu şi Gabriela Firea, au o misiune foarte dificilă în a gestiona o criză internă, în a schimba din mers lucrurile, în a reorganiza partidul după ce interimatul a devenit o adevărată instituţie în ultimii trei ani; pe de altă parte trebuie şi să reziste unui asalt din partea puterii. Cei care pornesc lupte interne pentru a păstra un anumit monopol vor trebui limitaţi în acţiunea lor de către oamenii responsabili din PSD”, comenta Dâncu în februarie, 2020, pentru publicaţia transilvaniareporter.ro, pe care o patronează.

Vasile Dâncu s-a reînscris în PSD în 2019, în cadrul organizaţiei din judeţul Bistriţa Năsăud, de unde a şi plecat oficial propunerea pentru ca el să preia şefia Consiliului Naţional, având susţinrea mai multor organizaţii din Ardeal.

La întâlnirea social-democraţilor de la Reghin, din luna mai – unde a participat şi preşedintele interimar, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stănescu, şi preşedinţii organizaţiilor din Transilvania, s-a vehiculat ipoteza ca Sorin Grindeanu, Gabriela Firea şi Vasile Dâncu să se regăsească în formula de conducere a PSD.

„Radu Moldova ( preşedintele PSD Bistriţa Năsăud) a cerut explicit în timpul discuţiilor să fie lansată propunerea ca Vasile Dâncu să fie ales în Congresul extraordinar ca preşedinte al Consiliului Naţional”, a informat Europa Liberă , citând surse din PSD.

„Avem nevoie de el pentru a conduce un for important al partidului, nu o organizaţie judeţeană. El va trebui să se ocupe de strategie, de atragerea intelectualilor de stânga în partid, să deschidă partidul spre alte zone”, a declarat un lider de organizaţie participant la întâlnirea PSD, conform g4media.

Prezent la întâlnirea respectivă, Dâncu a propus ca la viitoarele alegeri, PSD să mizeze pe tineri, ca în perioada lui Adrian Năstase, când tinerii erau promovaţi pe poziţii eligibile pentru diferite funcţii. actualul secretar general interimar, Paul Stănescu.

Liderii de organizaţii prezenţi la discuţii au analizat şi varianta încheierii unor alianţe la nivel naţional sau local.

„În Transilvania avem nevoie de încheierea unor alianţe, nu putem să mergem singuri. Se tot vorbeşte de ani de zile despre o strategie pentru Transilvania, dar nu s-au făcut prea multe în acest sens. Au existat voci care au cerut o alianţă la nivel naţional alături de ProRomânia, ALDE şi ecologişti. Dacă nu se poate realiza la nivel naţional, este absolut necesar să avem alianţe locale. În perioada următoare, trebuie să încheiem acorduri cu sindicatele, sunt un aliat foarte important de care avem nevoie”, a spus un preşedinte de organizaţie.

Consiliul Naţional al PSD

Potrivit actului statutar al partidului, Consiliul Naţional al PSD reprezintă „o platformă de analiză, dezbatere şi elaborare de programe şi politici publice, precum şi de oferire a soluţiilor alternative programelor de guvernare, platformă structurată pe departamente de lucru pe domenii de activitate”.

Cine nu-l vrea pe Dâncu

Mai mulţi lideri PSD din regiunile de Sud şi din Moldova, nu-l agreează pe Dâncu şi în continuare se opun ca el să fie numit la şefia Consiliului Naţional. Primul care l-a criticat public pe Vasile Dâncu, pentru planul de reformă pe care l-a anunţat pentru PSD a fost europarlamentarul Mihai Tudose.

Tudose l-a ironizat pe Dâncu, numindu-l „războinicul de lut cu papuci de pluş”.

„Deci… reforma propusă este de genul: nu reprezintă nimic cei care câştigă alegerile!!! Important este să fie el (Dâncu -n.red) în fruntea partidului şi să ne explice cu doctrina şi programele ideologice. Încerc să înţeleg personajul prin prisma faptului că el nu a câştigat niciodată alegerile pe acolo pe la el. Niciodată. Şi prin urmare nu prea ştie cum e. Dar emite axioma că cei care câştigă nu contează. Importanţi sunt cei care sunt plini de avânt dar se împiedică-n papuci când pleacă la luptă (campanie)…. Şi se mai şi alintă că el nu prea vrea, dar este foarte rugat… Poate pe principiul că e bun la bătaie.. că a mai luat!!!”, a scris Tudose pe pagina de Facebook.

Fostul premier l-a provocat pe Vasile Dîncu să candideze pentru primăria municipiului Cluj Napoca.

Olguţa Vasilescu a aplaudat postarea lui Mihai Tudose la adresa lui Vasile Dîncu, pe care a distribuit-o cu mesajul: „Foarte corect! Să câştige întâi alegerile şi după aceea să dea lecţii organizaţiilor performante!”.

Preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, l-a atacat şi el pe Vasile Dîncu, reproşându-i că nu câştigat vreodată alegerile pentru partid.

În replică, Dâncu a răspuns că atacul la adresa sa lansat de o parte dintre liderii PSD a fost unul „comandat”.

„Acest atac la adresa mea a fost comandat şi s-a reacţionat după o transcriere oarecum imperfectă a unei emisiuni de televiziuni. Eu nu am spus niciodată că nu-i respect pe cei din sud care câştigă. Am spus-o chiar la întâlnirea de partid cu organizaţiile din Transilvania de la Reghin, am spus cât de mult şi de ce respect eu munca celor câştigă în acest moment alegerile pentru PSD în sudul ţării. Ceea ce am spus a fost simplificat într-o transcriere care a fost pusă pe net a fost faptul că victoria unor organizaţii din sud nu poate să reprezinte întreaga cultură politică a stângii din România. Aceste victorii, din păcate, trebuie să le completăm cu cultura politică din alte judeţe şi cu reprezentarea politică în conducerea politică a Moldovei sau a Transilvaniei. Eu am spus că asta nu epuizează întreaga cultură politică, nu am spus că nu respect munca acestor oameni”, a explicat Vasile Dâncu pentru Europa Liberă.