PSD-istul clujean Vasile Dîncu va avea un mandat de aducere în dosarul Belina, dacă la următorul termen de judecată el nu se va prezenta în fața judecătorului.

„Domnul Dîncu a nelipsit nejustificat. Să se atragă atenția în citație că daca nu se prezinta va fi amendat și emis mandat de aducere pe numele sau.”

In 2017, cand a fost citat la DNA, Dancu explica care ar fi fost interesul procurorilor in marturia sa: „Vor sa afle ce am vazut, am fost odata la pescuit acolo, cu Liviu Dragnea.”

Tot la acel termen sunt citati alti 5 martori, printre care si Florea Trifu, angajat al societatii Tel Drum, in administrarea careia se afla insula.

La termenul de azi, au fost audiati doi angajati din Ministerul Mediului si fostul sef al Apelor Romane, Vasile Pintilie, in legatura cu modul de promovare a doua hotarari de guvern, cea privind reclasificarea codurilor insulei Belina si a bratului Pavel si transferul celor doua imobile in administrarea Consiliului Judetean Teleorman.

Audierile de marti au durat aproape trei ore, toti inculpatii VIP au fost prezenti in sala de judecata, cu masca pe fata: Sevil Shhaideh, Adrian Gadea, fostul presedinte al CJ Teleorman, si Ionela Stoian, fost director in cadrul Ministerului Dezvoltarii.