Președinta Senatului, Anca Dragu, este una dintre personajele politice ale momentului, după ce a intrat în mai multe conflicte cu Ludovic Orban și cu Florin Cîțu, actualul premier.

Al doilea om în stat, Anca Dragu (49 de ani) a fost numită în funcția de președinte al Senatului în decembrie 2020. În ultimele săptămâni, în contextul unui scandal permanent în Parlament, Dragu a fost parte a unor conflicte fățișe și cu Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, și cu Florin Cîțu, premier și noul președinte PNL.

”Ştiu că premierul Cîţu doreşte să demită oameni, să-i dea afară. Ne-a demis miniştri, a demis toţi secretarii de stat, şefii de instituţii, prefecţi, subprefecţi (de la USR PLUS – n.r.). Pe mine nu mă poate demite şi asta îl disperă pe premierul Cîţu, pentru că probabil că a promis cuiva această funcţie şi nu poate să livreze promisiunea”, a declarat ieri Anca Dragu.

”PNL poate schimba şeful Senatului şi al Camerei numai cu sprijinul PSD şi atunci PSD de ce ar vota această schimbare. Trebuie să fie o miză acolo. Premierul Cîţu, când îmi cere mie demisia, trebuie să spună exact şi de ce, ce vrea să facă cu această funcţie. Să o lăsăm mai moale cu legarea demisiei mele de decizia CCR, pentru că acolo chiar cred că dumnealui trebuie să îşi dea demisia”, a continuat miercuri președintele Senatului.

Anca Dragu a vrut să fie regizor, medic, avocat sau geograf

Născută la București, Anca Dragu a urmat cursurile Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice, unde şi-a obţinut licenţa în 1996. Apoi, în perioada 1999-2000, Dragu a studiat la Universitatea Georgetown din SUA, iar în 2007 a obținut o diplomă de masteral la SNSPA.

Între 1996 și 2001, Anca Dragu a fost economist în cadrul Băncii Naționale a României, după care s-a transferat la Fondul Monetar Internațional, unde a activat între 2001 și 2013. Între 2013 și 2015, Dragu a ocupat postul de analist economic în cadrul Comisiei Europene, job la care a renunțat pentru a prelua funcția de Ministru al finanțelor publice în guvernul condus de Dacian Cioloș.

”Eu am avut mai multe opțiuni în adolescență. Am vrut să fiu regizor, medic, avocat, geograf. Dar, cumva, în perioada ultimilor ani de liceu, am ajuns să mă îndrept către economie. Am intrat la Finanțe Bănci și, în facultate, prin anul III, m-am pasionat de politica monetară. După facultate, am căutat un post la Banca Națională, am luat concursul și am ajuns economist debutant în ’96. Eram tare încântată! Pentru un tânăr, e ceva minunat să începi așa!”, mărturisea nostagică Anca Dragu în momentul în care ajunsese ministru.

Soțul Ancăi Dragu participă la concursuri de rezistență sportivă

Anca Dragu este căsătorită cu Marius Alexandru, cei doi având împreună un băiat. Candidat în 2020 la funcția de primar al stațiunii Costinești, Marius Dragu (49 de ani) s-a remarcat mai întâi ca instructor de înot, dar și ca participant la diverse competiții sportive de rezistență, precum ”Iron man Romania”, în care concurenții parcurg probe dure de înot, alergat și ciclism.

Conform ultimei declarațiii de avere, completată în iunie anul curent, Anca și Marius Dragu dețin 5 terenuri intravilan în București și unul în Costinești, dar și două locuri de parcare în Capitală. Soții Dragu mai au și 5 apartamente, patru în București, unul în Costinești, dar și o casă în Capitală.

Anca Dragu a avut anul trecut un salariu net lunar de 56.000 lei

Și conturile bancare ale celor doi arată foarte bine. În 16 conturi curente sau depozite, Anca Dragu declară că deține în total suma de peste 900.000 lei, 187.000 euro și 6000 dolari. Cumulat, cele șase polițe de asigurare depășesc și ele valoarea de 500.000 lei.

La nivel salarial, Anca Dragu a raportat pentru 2020 suma de 674.850 lei, venit anual net încasat pentru funcția de director general adjunct în cadrul EON România SRL, dar și 5531 lei primiți de la Senat. Soțul Ancăi a primit în total, pe anul trecut, circa 140.000 lei, ca director sau administrator al unor societăți.

La acest total generos se adaugă și peste 135.000 lei, sumă brută, strânși de soții Dragu din chirii pe anul trecut, dar și alți 20.000 lei, rezultați din trei colaborări ale Ancăi Dragu ca lector, expert și profesor asociat.



sursa: fanatik.ro

Citește și: Un star și-a pierdut toate contractele după ce s-a descoperit că performează pe un site pentru adulți