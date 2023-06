Astăzi va avea loc evenimentul sportiv Galatasaray Legends, un meci demonstrativ în care vor veni la Cluj Napoca legendele fotbalului românesc. Aproape 15.000 de fani ai fotbalului sunt așteptați la meci. Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu, marii fotbaliști care au scris istorie pentru ambele echipe, și renumitul fost fotbalist brazilian Mário Jardel, se numără printre vedetele acestui meci.

Echipa All Stars Romania: Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Adrian Ilie, Adrian Mutu, Florin Răducioiu, Ciprian Marica, Ionel Ganea, Marius Niculae, Ioan Ovidiu Sabău, Ionuț Lupescu, Răzvan Raț, Gheorghe Mihali, Iulian Filipescu, Bănel Nicoliță, Constantin Gâlcă, Răzvan Prodan – fiul regretatului Didi Prodan, Cristian Dulca, Bogdan Stelea, Florin Prunea.

Echipa Galatasaray Legends: ​​Mario Jardel, Bülent Korkmaz, Hakan Unsal, Ümit Davala, Ergun Penbe, Fatih Akyel, Kerem İnan, Suat Kaya, Hamit Altintop, Capone (Carlos Alberto de Oliveira), Ayhan Akman, Ümit Karan, Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Faruk Atalay, Sabri Sarioglu.

BLINDFOLDED HUMAN CHESS GAME (17.30-18.30)

Cea de-a doua zi de festival vine și cu alte evenimente speciale. Doi mari maeștri ai șahului, Ivan Sokolov și Viswanathan Anand, se vor confrunta într-o partidă de șah inedită, la scena Sports Festival: Blindfolded Human Chess Game. Cei doi grandmasters vor juca pe scena Sports Festival, legați la ochi, iar mișcările lor vor fi replicate pe o tablă uriașă de joc de 14×14 metri, cu oameni costumați în piese de șah. Evenimentul va avea loc începând cu ora 17.30. În cadrul festivalului, cei doi campioni vor juca și partide de șah blitz cu copii și adulți.

Ivan Sokolov este un celebru jucător de șah olandez-bosniac. A primit titlul de Mare Maestru (GM) din partea Federației Internaționale de Șah (FIDE) în 1987 și are multe premii în palmarez. După încheierea carierei sale de jucător, Sokolov a devenit un antrenor de șah de succes. Între 2013 și din 2016 a fost antrenorul echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite, iar în 2016, a antrenat echipa națională a Iranului. Sokolov a devenit antrenorul echipei naționale a Uzbekistanului în mai 2022, conducându-i la victoria din Olimpiada de la Chennai din acel an!

Viswanathan Anand este un mare maestru indian de șah și fost campion mondial de șah de cinci ori! A devenit primul mare maestru de șah din India în 1988. În aprilie 2006, Anand a devenit al patrulea jucător din istorie care a depășit pragul de 2800 de puncte Elo pe lista de rating FIDE. Cunoscut pentru viteza sa rapidă de joc în copilărie, Anand a primit supranumele de „Copilul Fulger” în debutul carierei sale în anii ’80. De atunci, s-a dezvoltat într-un jucător universal, iar mulți îl consideră cel mai mare jucător rapid de șah din generația sa. A câștigat Campionatul Mondial Rapid de Șah FIDE în 2003 și 2017, Cupa Blitz a Lumii în 2000 și numeroase alte evenimente de top la nivel rapid și blitz.

Ivan Sokolov și Viswanathan Anand vin la Sports Festival la invitația Fundației Superbet și a Federației Române de Șah.

INIȚIERE (10.00-19.00)

Ziua va fi deschisă, ca de obicei, cu activitățile de inițiere (program 10.00-19.00). Copiii și adulții sunt așteptați în zona platoului Cluj Arena și în Parcul Central din Cluj-Napoca să își descopere abilitățile sportive și pasiunea pentru sporturi din cele mai diverse: aikido, badminton, baseball, baschet, caiac, cross training, dans, escaladă, fitness, fotbal, gimnastică, golf, handbal, judo, kyokushin, mountain bike, orientare sportivă, rugby, roundnet, schi fond, scrimă, șah, tenis de câmp, teqball, tenis de masă și volei.

COMPETIȚIE DE FOTBAL UNDER14 (10.00-18.00)

Vineri va începe la Sport Festival competiția de fotbal pentru copii. Aceasta va strânge la Cluj-Napoca cluburi sportive din toată țara, pe șapte categorii de vârstă, Under 14. Competiția care are loc în Parcul Iuliu Hațieganu începe la ora 10.00 și este organizată de Sports Festival și Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca, cu sprijinul Federației Române de Fotbal. Competiția va continua sâmbătă și duminică.

SPORTS TALKS (11.00-19.00)

De la ora 11.00 reîncep poveștile Sports Talks. Publicul este așteptat în parcul Radisson, să cunoască sportivi renumiți și profesioniști din sport. Vineri, 2 iunie, la Sports Talks sunt așteptați:

11.00 – Viswanathan Anand & Ivan Sokolov, maeștrii ai șahului;

11.45 – Andrei Vochin, consilier al președintelui Federației Române de Fotbal;

12.30 – TBD

16.00 – Gheorghe Popescu, președintele Clubului Sportiv Farul Constanța;

16.45 – Dani Oțil, sportiv amator;

17.30 – Mihai Silvășan, antrenorul echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca.

SURVIVOR CHALLENGE (12.00-19.00)

La ora 12.00 reîncep competițiile pe traseul ”Survivor Challenge X ProTV”. Cei cu spirit de aventură își vor putea testa rezistența, forța și alte abilități sportive pe un traseu care îmbină perfect adrenalina și suspansul celebrei competiții Survivor. Traseul este amenajat pe Aleea Stadionului din Cluj-Napoca și îmbină mai multe obstacole precum: Berlin Wall, Down & Under, In & Out, Army Crawl, Zig-Zag, Olympic Rings, Balance Beam sau Doka Beam. Participarea este gratuită, însă este necesară înscrierea la fața locului, cu o oră înainte de start.

Invitatul special al zilei este Alin Chirilă din tribul Războinicilor care la ora 13.00 va veni să testeze și el traseul. Luptător MMA și unul dintre cei mai buni concurenți ai sezonului la nivel de traseu, Alin a terminat competiția Survivor România 2023 pe locul 8.

Cei care vor să participe la această provocare trebuie să aibă cel puțin 16 ani împliniți și să aibă o condiție fizică bună. Mai multe detalii despre competiție și regulile de participare, pe site-ul sportsfestival.com.

ACROBATIC SHOW ȘI CLASE SPORTIVE LA SCENĂ (12.00-17.30)

Începând cu ora 12.00, se deschid și activitățile la scena multifuncțională Sports Festival, aflată pe platoul dintre BT Arena și Cluj Arena, în inima festivalului. Oamenii vor fi invitați din nou, în fața scenei, la mișcare, alături de traineri și sportivi pasionați care vor ține clase de zumba, street dance, yoga, fitness, mobilitate și multe altele.

PROGRAM CLASE LA SCENĂ – VINERI, 2 IUNIE:

12.00-12.30 – dans cu Project88

14.00-15.00 – Bootcamp Training cu Vasi Demeter (World Class)

15.30-16.00 – antrenamente cu majorete mici

16.00-17.00 – HIIT cu Lorand Szabo (World Class)

17.00-17.30 – zumba

Cea de-a patra ediție SPORTS FESTIVAL are loc 1 – 4 iunie, la Cluj-Napoca, și aduce publicului inițiere în peste 25 de sporturi, provocare pe traseul Survivor România, super campioni față în față cu fanii, la Sports Talks, un masterclass dedicat profesioniștilor, crosul Supereroilor, competiții, parada cluburilor sportive, demonstrativul de fotbal al anului, All Stars Romania vs. Galatasaray Legends, concerte și multă distracție!