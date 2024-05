Anul acesta, în cadrul TIFF vor rula peste 200 de filme. De asemenea, sunt anunțate expoziți, concerte și o altă serie de evenimente.

Ediția din 2024 a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) are loc între 14 și 24 iunie la Cluj-Napoca. Un număr de 196 de filme, de toate genurile, vor putea fi vizionate de către cinefili, din care 169 de lungmetraje, 20 de scurtmetraje și 7 episoade de seriale TV. De asemenea, în programul festivalului se numără 42 de filme românești.

Dogman, cel mai recent film al legendarului Luc Besson (La Femme Nikita, Léon: The Professional, The Fifth Element), va deschide cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

12 producții din toată lumea se află în cursa pentru Trofeul Transilvania și celelalte premii ale Competiției Oficiale, în timp ce 10 filme își vor disputa premiul Competiției What’s Up Doc?. În competiția pentru trofeul Transilvania sunt 7 debuturi, iar pe lista celor 12 lungmetraje este și un film românesc.

