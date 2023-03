Între 6 și 11 martie 2016, Klaus Iohannis i-a prezentat soției sale Israelul. După alți 7 ani de chin pentru România, Klaus Iohannis se regăsește cu soția sa, Carmen Iohannis, la capătul celălalt al lumii, într-o vizită oficială în Japonia și Singapore care are loc aproape în aceeași perioadă, respectiv între 6 și 10 martie, acum prelungită cu încă două zile de week-end (!).

Dacă această prelungire în afara programului oficial anunțat pe site-ul presidency.ro este strict de ordin personal, cuplul prezidențial ar trebui să achite toate costurile, inclusiv cele ale delegației însoțitoare captive în Singapore, în care se află și ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Zborul s-a făcut cu un avion de lux, costul transportului aerian în puf și kitsck fiind estimat la peste o jumătate de milion de euro, acum mărit considerabil prin ținerea aeronavei Boeing 737-900ER la sol în Singapore încă două zile. În ultimele 14 luni, Iohannis a folosit avioane private pe post de taxi, majoritatea cu oprire la Sibiu, pentru 26 de călătorii, în valoare de peste 3 milioane de euro. În total, pe parcursul nefastei sale președinții, costurile deplasărilor sale externe, cu consoartă sau fără, s-ar fi ridicat la peste 12 milioane de euro.

La ultima, guvernul singaporez a oferit cuplului prezidențial român în dar un soi nou de orhidee, creat special pentru Prima Noastră Doamnă, și care a fost botezat „Dendrobium Carmen Iohannis”, informează InPolitics, care ne prezintă și o fotografie de la fericitul eveniment:

Turismul prezidențial de lux al agenției de la Cotroceni s-a prefigurat încă din primii ani de mandat, după cum stă dovadă materialul ActiveNews din 11 martie 2016, semnat de Adriana Oprea-Popescu, în prezent emigrată la Libertatea, pe care îl reluăm ca atare în continuare:

„Sunt foarte bucuros și foarte mișcat că pot să fiu în această seară în mijlocul dumneavoastră. Soția mea Carmen și cu mine ne-am gândit de multe ori, în viața noastră anterioară, cum ar fi să venim la Ierusalim. Și iată, am venit într-o poziție care mă face să stau în fața dumneavoastră.”

Așa și-a început Klaus Iohannis discursul susținut miercuri, 9 martie a.c., la întâlnirea cu reprezentanții comunității israeliene de origine română.

Ce înseamnă „viață anterioară”? Dacă nu cumva crede în reîncarnare și-n dragostea repetabilă ce apare din întâlnirile karmice, lucru care nu ne-ar mira peste măsură, Klaus Iohannis a făcut referire la viața dusă înainte de a fi ales președinte. Așa cum destinul acestui popor se împarte în „înainte și după Revoluție”, viața lui e compartimentată acum în „before and after precidency”. Ca-n reclamele pentru creme împotriva coșurilor sau a supărătoarelor vergeturi.

Fraza rostită de președintele României la Ierusalim ne dezvăluie și câteva secrete din viața lui. Faptul că soția este menționată prima în enunț ne indică cine are inițiativa și dreptul de veto, atunci când apar idei și se iau decizii în familia Iohannis. Iar „ne-am gândit de mai multe ori cum ar fi să venim la Ierusalim” indică perseverență în urmărirea unui plan/vis/ideal.

„Și iată, am venit într-o poziție care mă face să stau în fața dumneavoastră”, trădează mândria celui care și-a împlinit un vis, aducându-și, în sfârșit, nevasta la Ierusalim. Altfel spus, Iohannis le-a transmis celor de față că el nu se află acolo pentru că funcția de președinte al României i-ar impune asta, mai presus de orice, ci pentru că, datorită acestei funcții, numită și „poziție”, uite, a reușit să mai bifeze un obiectiv dintr-o listă a dorințelor, făcută într-o „viață anterioară”.

Și, cum obiectivele sunt multe, călătoria continuă. Ca într-un roman de Jules Verne, „Ocolul pământului, într-un singur mandat”, tradus de autorul bestseller-ului „Pas cu pas”. Sunt deplasări oficiale, dar și vacanțe private.

Ȋn decembrie 2014, imediat după alegeri, familia Iohannis a plecat într-un concediu de opt zile în SUA, apoi a petrecut alte trei zile în Germania.

Prima deplasare oficială a fost făcută în ianuarie 2015, la Paris. A urmat apoi Belgia, iar în februarie 2015, Klaus Iohannis s-a aflat în vizite oficiale în Franța, Republica Moldova și Germania. Ȋn martie 2015, Iohannis a mers în Ucraina și Polonia, dar și la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. În aprilie, președintele s-a întors la Bruxelles, unde a participat la Consiliul European Extraordinar, și a efectuat o vizită în Italia. La începutul lunii, și-a petrecut vacanța de Paște (cinci zile) în Portugalia.

În luna mai, a mers din nou în Polonia și a făcut a doua vizită în Italia, la ExpoMilan, iar apoi la Vatican, unde a rămas trei zile. Apoi, a participat la summitul Parteneriatului Estic din Letonia. În iunie, Iohannis a revenit la Bruxelles, pentru summitul UE-CELAC, dar și pentru Consiliul European de vară. Tot atunci, a făcut o vizită oficială în Croația.

Ȋn iulie, perioada concediilor la români, Klaus Iohannis a avut vizite oficiale în Spania, Serbia și Austria.

Ȋn septembrie, Iohannis a mers la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European Extraordinar Informal, dar și în SUA, unde a participat la cea de-a 70-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Ȋn octombrie, președintele s-a deplasat la Bruxelles de două ori: pentru reuniunea Consiliului European, dar și pentru o reuniune pe tema migrației în regiunea Balcanilor de Vest.

Ȋn noiembrie, Iohhanis a mers în Malta, unde a participat la Summitul Uniunea Europeană (UE) – Africa privind migrația, dar și la Reuniunea informală a Consiliului European. Naveta la Bruxelles a continuat și în noiembrie, când Iohannis a mers la Summitul Uniunea Europeană – Turcia. Ȋn aceeași lună, el s-a deplasat și la Paris, la deschiderea Conferinței ONU privind Schimbările Climatice, și a efectuat o vizită oficială în Republica Slovacă.

Ȋn decembrie, familia prezidențială a plecat într-o vacanță de o săptămână la Florida (SUA).

Ȋn februarie 2016, Klaus Iohannis a efectuat o vizită oficială în landul Bavaria, iar apoi a mers la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European

Ȋn perioada 6-11 martie a.c., președintele a efectuat o vizită de stat în Israel și Palestina:

Acestea sunt deplasările externe efectuate în doar un an și trei luni de mandat. „Soția mea Carmen și cu mine ne-am gândit de multe ori, în viața noastră anterioară, cum ar fi să venim la Ierusalim”, a mărturisit Iohannis, cu două zile în urmă. Multe din gândurile pe care ei le-au avut în „viața anterioară” s-au materializat în „viața posterioară”.

Unii călătoresc cheltuind banii câștigați la loterie. Alții, mai ales prin țările civilizate, profită de ofertele speciale pe care agențiile de turism le pun la dispoziția pensionarilor.

Câștigători ai loteriei electorale, președintele României și soția lui Carmen seamănă azi cu niște figuranți din clipul în care Rodica Popescu Bitănescu face reclamă la „Seniooor Voyaaage”.

