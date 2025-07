Vicepreședintele Senatului României, Lucian Rusu, reprezintă România în această săptămână la segmentul la nivel înalt al Forumului Politic al ONU privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF), care are loc între 21 și 24 iulie, la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. Evenimentul este organizat sub egida Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC) și reunește lideri internaționali în jurul temei: „Promovarea unor soluții durabile, incluzive și bazate pe știință și dovezi în sprijinul Agendei 2030 și al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)”.

În intervenția sa, Lucian Rusu a subliniat angajamentul României față de obiectivele Agendei 2030, oferind ca exemplu recent extinderea vaccinării gratuite anti-HPV. Noua lege adoptată de Parlament include în Programul Național de Vaccinare toate fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani, măsură menită să reducă incidența cancerului de col uterin și a altor forme asociate infecției cu HPV.

Vicepreședintele Senatului a menționat și Strategia Națională pentru Sănătate 2023–2030, document care conține măsuri concrete pentru sănătatea femeilor și copiilor, precum și pentru creșterea accesului la contracepție modernă și planificare familială.

În domeniul tranziției ecologice, Lucian Rusu a reafirmat ținta României de a atinge până în 2030 o pondere de 38,3% energie din surse regenerabile, în special eoliană și solară. Obiectivul este în concordanță cu Pactul Verde European și Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

În marja forumului, oficialul român a avut o întrevedere bilaterală cu ministrul muncii și protecției sociale din Republica Moldova, Alexei Buzu. Discuțiile au vizat provocările comune din domeniul social și energetic, iar Lucian Rusu a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană și independența energetică a Republicii Moldova.

