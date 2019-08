Text scris de Valer Marian in cotidianul.ro:

Poliţiştii şi jandarmii, forţele de ordine în general, nu-şi prea arată vitejia şi nu aplica legea când e vorba de apărarea siguranţei cetăţenilor, fapt pe deplin dovedit în recentul şi cutremurătorul caz de la Caracal. Sunt însă foarte viteji şi de o agresivitate nejustificată în cazul unor oameni simpli, lipsiţi de apărare, pentru fapte de regulă mărunte. O batrânică de 81 de ani a fost reţinuta şi amendată zilele trecute de un echipaj de poliţie rutieră din capitală pentru ca a fost surprinsă de culoarea roşie a semaforului pe o trecere de pietoni, pe care nu a reuşit să o parcurgă integral din cauza vârstei. Bătrânici de la ţară sunt agresate şi amendate frecvent de vajnici poliţişti locali pentru că vor să vânda cateva ouă sau legături de pătrunjel pe lângă pieţe sau pe străzile oraşelor. Doi jandarmi n-au fost în stare să încătuşeze un presupus pedofil într-un loc public şi i-au pulverizat spray paralizant de la o distanţă de câţiva centimetri, provocându-i un infarct mortal.

În acest articol o să vă prezentăm un caz foarte grav de agresare a unui pensionar paşnic din Cluj-Napoca de către forţele de ordine în timpul vizitei pe care preşedintele României, Klaus Iohannis, a efectuat-o la Universitatea Babes-Bolyai, în seara zilei de 23 mai 2019. Pensionarul Todorel Lupea a fost reţinut şi agresat bestial, inclusiv cu electroşocuri şi lovituri cu bastoane metalizate, în plin centrul oraşului, de o haită de nouă poliţişti şi jandarmi pentru că a refuzat să se legitimeze, până ce nu i se spune ce fapta a comis, după ce a îndepărtat câteva jerbe de flori legate cu panglici în culorile drapelului naţional al Ungariei de pe soclul statuii ecvestre a regelui Matei Corvin. Pasagerul ministru de interne Nicolae Moga si actualul ministru interimar Mihai Fifor au declarat imediat după preluarea funcţiei că nu vor mai admite abuzurile poliţiştilor şi jandarmilor împotriva cetăţenilor şi mai ales actele de agresiune nejustificate împotriva acestora. Deocamdată, totul a rămas la stadiul de vorbe in vânt.

I-au fracturat un picior cu electroşocuri şi cu bastoane metalizate

Todorel Lupea este un pensionar în vârstă de 64 de ani, care este originar dintr-o localitate de la poalele Munţilor Apuseni şi domiciliaza de zeci de ani in Cluj-Napoca, unde a lucrat ca macaragist la Carbochim, o întreprindere cu grad ridicat de toxicitate, unde a fost încadrat în grupa a-I-a de muncă. Aflat la pensie, acesta se întâlneşte de multa vreme, aproape în fiecare seara, în jurul orelor 18, cu un grup de prieteni pensionari pe bancile din Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, unde este amplasată statuia ecvestra a regelui Ungariei Matei Corvin, fiul voievodului român Iancu de Hunedoara, care a devenit şi guvernator al Ungariei. În seara zilei de 23 mai 2019, aflând că preşedintele Klaus Iohannis se află în vizită la Universitatea Babes-Bolyai, unde şi-a lansat o carte, instituţie situată la circa 100 metri distanţa de Piata Unirii, s-au deplasat la universitate pentru a-l vedea pe preşedinte, dar nu li s-a permis să intre de către nişte haidamaci din SPP. Astfel ca s-au reîntors în piață, unde au sesizat că un grup de turişti maghiari a depus pe soclul statuii lui Matei Corvin jerbe de flori legate cu panglici în culorile drapelului national al Ungariei, fapt care a creat iritare in rândul românilor care se aflau sau treceau prin zonă. Un bărbat, care trecea prin piaţă şi care a afimat că este din Maramureș, a îndepartat jerbele de pe soclu, dar turiștii maghiari le-au repus la loc, fapt ce a amplificat iritarea românilor prezenţi.

Pe acest fond de iritare, în jurul orelor 19,30, Todorel Lupea s-a deplasat la statuie şi a îndepartat din nou jerbele de pe soclul acesteia, spunandu-le turiștilor maghiari că nu este normal să depună jerbe în culorile naţionale ale Ungariei într-un oraș din România. În scurt timp, la faţa locului, au venit doi polițiști în uniforme de camuflaj, care au coborât dintr-o duba inscriptionată „Poliţia“, care staţiona pe caldarâmul din piaţă, făcând parte din dispozitivul de pază şi intervenţie organizat cu ocazia vizitei presedintelui Iohannis.

Cei doi politisti i-au solicitat lui Lupea sa se legitimeze, iar acesta si-a introdus mâna în buzunarul hainei pentru a scoate cartea de identitate, spunându-le de cateva ori, fără niciun cuvânt jignitor, ca se va legitima daca-i spun ce fapta a comis. Poliţiştii au refuzat să-i spună, îngăimând doar ceva de genul “ Aţi făcut scandal cu statuia “ şi au solicitat ajutoare, venind imediat din duba patru jandarmi, printre care si o femeie, si trei politisti locali, dintre care unul era imbracat civil si s-a prezentat a fi seful Biroului de ordine publica din Politia Locala a municipiului Cluj-Napoca. Toată această haita l-a târât pe Todorel Lupea la duba, unde i-au fost aplicate electroşocuri la genuchiul stâng şi a fost lovit cu sălbăticie, cu bastoane metalizate, în partea inferioara a piciorului drept, pe care i l-au rupt efectiv în zona gleznei, care a inceput să atârne pur şi simplu.

Omul a căzut pe caldarâm, pierzandu-şi cunostinţa, iar agresorii l-au aruncat ca pe un sac în dubş. Agresorii au vrut să-l ducă la o secţie de poliţie, dar realizând gravitatea celor întâmplate, l-au dus cu duba la Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj, unde a fost internat la orele 20,05 cu diagnosticul “ fractura cominutiva peroneu drept”, care a necesitat interventie medicală în dimineaţa zilei urmatoare.

În dimineata respectiva s-au prezentat la spital doi şefi, unul de la Politie şi unul de la Jandarmerie, care în loc să se intereseze de starea lui Lupea, au facut presiuni asupra medicilor să radieze din registrul de internari menţiunea ca acesta a afirmat ca a fost agresat de poliţişti, pentru a sterge astfel urma autorilor, dar au fost daţi efectiv afară.

Instituţiile agresoare îşi acoperă vinovăţia şi responsabilitatea

Pensionarul agresat a fost spitalizat timp de 14 zile, dupa care i-a fost eliberat certificat medico-legal din care rezulta ca a suferit, în urma agresiunii prezentate, leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 80-85 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii.

Lupea nu s-a vindecat până în prezent, neputând încă umbla normal, astfel ca probabil că numarul de zile de îngrijiri medicale va trece de 90. După externare, la aproape o luna de la eveniment, respectiv în data de 18 iunie 2019, a fost vizitat la domiciliu de doi politişti locali care i-au inmânat un proces verbal (cu seria PL nr. 0068276) incheiat de agentul constatator Florin Cioban din Directia Generala Politia Locala a Municipiului Cluj-Napoca, prin care a fost sanctionat cu amenda contravenţională de 300 lei, pentru că a fost depistat în timp ce arunca jerbele funerare care se aflau pe ansamblul statuar Matei Corvin şi a refuzat să se legitimeze.

Referitor la acest proces verbal exista suspiciuni ca ar fi fost întocmit în fals, întrucat a fost încheiat în lipsa presupusului contravenient, cu data de 20.05.2019, orele 20,30, deci după internarea acestuia, şi nu este semnat de un martor, conform dispoziţiilor legale. Mai mult ca sigur ca organele de ordine au incercat să-şi acopere comportamentul abuziv, chiar criminal, cu acest proces verbal de contraventie fabricat.

Todorel Lupea a formulat contestatie impotriva procesului verbal de contraventie, care se afla pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca.Totodata, urmează să depună la Parchetul Militar Teritorial Cluj plangere penala impotriva celor noua agresori din fortele de ordine, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente (pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani ) sau vatamare corporala (pedepsita cu inchisoare de la 2 la 7 ani ), in functie de depasirea numarului de 90 zile de ingrijiri medicale. Cele noua brute ale statului sunt pasibile si de plata de daune morale substantiale victimei si de plata cheltuielilor de spitalizare ale acesteia. Am solicitat institutiilor implicate ( Directia Generala Politia Locala a Municipiului Cluj-Napoca, Inspectoratul Judetean de Politie Cluj si Inspectoratul Judetean de Jandarmi Cluj ) sa-mi comunice numele, gradul si functiile agresorilor pensionarului Todorel Lupea, dar nu mi-au transmis niciun raspuns pana la ora finalizarii articolului. Acest fapt dovedeste nu numai lipsa de control şi de autoritate asupra propriilor subalterni a şefilor acestor instituţii de forţă, dar li lipsa de bun simţ li de responsabilitate faţă de opinia publica. Nici măcar primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, fost palamentar, premier şi lider de partid, care este şeful supreme al Politiei Locale, nu s-a grabit să-mi răspundă la întrebarile adresate.

Şi miliţienii lui Boc sunt părtaşi la agresiune

Este deosebit de îngrijoratoare apetenţa spre violenţă, spre folosirea excesiva a forţei împotriva cetăţenilor a unor şefi si subalterni din Poliţie şi din Jandarmerie, la treizeci de ani de la răsturnarea regimului dictatorial ceausist, după o mentalitate miliţienească de tristă amintire. Mai ales că şefii Poliţiei şi Jandarmeriei Judetene Cluj au fost şcoliţi la Academia Naţională de Poliţie dupa Revoluţie. În funcţia de şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj a fost împuternicit interimar în iulie 2018 comisarul şef Mircea Rus, anterior şeful Serviciului de Investigatii Criminale, dupa ce in anul anterior a căzut examenul organizat pentru aceasta functie cu media 3,80. Loctiitorul sau pe probleme de ordine publica este comisarul sef Catalin Lungu, care a fost imputernicit interimar in aceasta functie in primavara acestui an. Acest Lungu a activat multi ani in serviciul secret al Ministerului de Interne( DGIPI ), fiind cunoscut drept un copil de suflet al chestorului Gelu Oltean, seful acestui serviciu in guvernarea Ponta, la randul sau copilul de suflet al chestorului Virgil Ardelean, poreclit Vulpea, care a fost cel mai longeviv sef al serviciului respectiv. Cu vreo cinci ani in urma, Lungu a fost promovat de la Cluj sef al SIPI Satu Mare, unde s-a preocupat printre altele si de viata unor politicieni locali, inclusiv parlamentari. Anul trecut a fost imputernicit loctiitor pe probleme de ordine publica al sefului Inspectoratului Judetean de Politie Satu Mare, iar in primavara acestui an a revenit la Cluj pe aceeasi functie. Conform unor surse din Politia clujeana, intre inspectorul sef si loctiitorul sau pe ordine publica au aparut anumite animozitati, legate inclusiv de consumul excesiv de alcool de catre cel din urma, care au culminat cu verificarea lui Lungu de catre Rus, intr-o dimineata, la intrarea in serviciu, cu fiola alcooscop, care s-a inverzit substantial.

La fel de ingrijoratoare este aroganta si agresivitatea politistilor locali, denumiti si comunitari, care ar trebui sa fie in slujba comunitatii, nu impotriva ei, si sa dovedeasca o anumita empatie fata de cetatenii care le asigura plata salariilor destul de consistente. Politia Locala Cluj-Napoca, denumita si “ Militia lui Boc “, a ajuns la dimensiunile unui batalion, avand actualmente 308 angajati si zeci de sefi si sefuleti. Multi dintre acestia au activat in politia postcomunista, unii chiar si in militia comunista. Șeful Politiei Locale Cluj-Napoca, directorul general Marcel Bontidean, si-a inceput cariera in militia comunista ca subofiter, dupa care a devenit ofiter in politia postcomunista, in care a ocupat diverse functii de conducere, pana la cele de loctiitor al sefului Inspectoratului Judetean de Politie Cluj si de sef al Politiei Municipiului Cluj-Napoca.Dupa ce s-a pensionat in 2016, a fost uns de primarul Boc sef al militiei sale, fapt care-I asigura un venit lunar de aproape 4.000 de euro in urma cumularii pensiei cu salariul. Asta da trai nineaca pe banii statului si ai comunitatii, fata de care nici el nici subalternii sai nu numai ca nu-si fac datoria, dar mai si abuzeaza membri ai acesteia, cum au facut in cazul pensionarului Todorel Lupea. Agresarea si abuzarea sa nu sunt in niciun caz justificate, chiar si daca indepartarea acelor jerbe de pe statuia lui Matei Corvin ar putea fi considerate in extremis o contraventie la linistea si ordinea publica. Politistii locali, precum si ceilalti politisti si jandarmi, ar fi avut ei insasi obligatia sa indeparteze acele jerbe avand in vedere ca acestea contineau insemnele unui stat strain, Ungaria, si tinand cont de sensibilitatea romanilor in aceasta chestiune

Citește și: Ce spun autoritățile din Cluj despre cazul pensionarului bătut de polițiști și jandarmi