Traian Onuc a mai distrus o familie! Doi tineri proaspăt căsătoriți și-au cumpărat, în 4 octombrie 2021, o locuință de 22 de metri pătrați în blocurile groazei de pe strada Mikó Imre cu 11.000 de euro, bani adunați de la nuntă. La scurt timp după ce au semnat antecontractul într-un birou improvizat, au aflat că au căzut în capcana celui mai mare țepar imobiliar din Cluj-Napoca.

Cei doi au căzut în plasa celui mai periculos (și încă în libertate) țepar imobiliar, Traian Onuc, care nu s-a oprit din construit și vinde apartamente pe bandă rulantă cu binecuvântarea autorităților. Cei doi tineri ne-au povestit că sunt de o altă confesiune religioasă și nu obișnuiesc să se uite la televizor sau să citească presa și nu erau la curent cu problemele imobiliare din Cluj-Napoca sau cu prețul pieței.

Proaspăt căsătoriți, Cristian și Simida Gasca au decis să-și achiziționeze o locuință în care ar putea să își întemeieze o familie, mai ales că tânărul a crescut într-un centru de plasament, fără sprijinul părinților, măcinat de probleme și lipsit de cele necesare. Spera că după 37 de ani, în care nu a avut o locuință proprie, va găsi un loc pe care îl va putea numi „acasă”, dar visul frumos s-a năruit la scurt timp după ce tinerii au semnat antecontractul de vânzare – cumpărare și au pus în mâinile murdare ale lui Traian Onuc 11.000 de euro, toate economiile lor, ce ar fi trebuit să fie biletul spre o nouă viață. Destinația nu a fost cea așteptată, cei doi aflând cu stupoare că locuința pe care au cupărat-o a fost ridicată din banii furați din buzunarele celor care au crezut că l-au prins pe Dumnezeu de-un picior când au văzut că există și locuințe ieftine în orașul de cinci stele, dar s-au trezit în iadul imobiliar.

„Ne va da banii când va găsi o altă persoană care va vrea să cumpere un apartament acolo, un alt fraier”

Cristian Gasca este asistent medical la un spital din Cluj-Napoca și ne-a povestit că și-a petrecut cea mai mare parte din viață într-o casă de copii, unde a trăit mereu cu teama că va veni o zi în care își va pierde acoperișul de deasupra capului. A muncit din greu alături de soția sa și cu economiile adunate și banii de la nuntă și-au achiziționat o garsonieră găsită pe un site de anunțuri de pe Internet. Nefiind la curent cu mânăriile imobiliare petrecute în orașul de pe Someș sau prețurile de pe piața imobiliară, gândindu-se că garsoniera este ieftină deoarece va fi predată „la roșu”, Cristian nu a stat pe gânduri și a semnat antecontractul. Chiar dacă tânărul susține că negocierile au fost purtate cu Traian Onuc și tot el a fost cel alături de care a semnat antecontractul, în acte apare numele lui Codrisor Floarea Ianson, tatăl lui Onuc. Afacerea de familie a îngenuncheat sute de persoane care și-au investit economiile de-o viață într-un imobil care nu va fi niciodată așa cum li s-a promis

„Am crescut în orfelinat și mi-am dorit foarte mult să avem locuința noastră”

De îndată ce au aflat că au picat în plasa lui Traian Onuc, cei doi tineri au încercat să își recupereze banii și i-au cerut țeparului imobiliar să le restituie suma de bani pe care au plătit-o, în primă fază acesta a spus că le-o va restitui abia după ce altcineva va cumpăra un alt apartament în bloc, deoarece nu are bani. Practic promitea că după ce va cădea altcineva în capcană și va mai distruge și alte vieți. După aceea, Onuc s-a angajat să le asigure toate condițiile pentru a fi în regulă, de la acte, la utilități, fără să se țină de promisiune. Acesta le-a promis că în cel mult 2 ani de zile va primi și autorizația de construcție, chiar dacă va fi nevoit să dea Primăria Cluj-Napoca în judecată. Așa cum era de așteptat, reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca, contactați de cei doi soți, au explicat că acel bloc nu va avea autorizație de construcție niciodată.

„Noi acum stăm în chirie și ne-am gândit să ne luăm o locuință, o garsonieră. Am văzut-o, ne-a plăcut și am mers la bancă și am scos banii: 10.000 de euro și 5000 de lei și i-am dat banii în mână. Am zis că dacă ne va da Dumnezeu copii și ne va binecuvânta să vină în siguranță. Eu am crescut în orfelinat și mi-am dorit foarte mult să avem locuința noastră, să nu depindem de stat și uitați ce am pățit. Mi-a spus o soră de la noi de la biserică de el, discutând despre apartament. Asta a fost după câteva ore după ce am semnat și zilele următoare mi-a spus că nu mai are banii și că ne va da banii când va găsi o altă persoană care va vrea să cumpere un apartament acolo, un alt fraier. A zis că vrea să ridice blocul până la 8 etaje. Când am semnat antecontractul am fost acolo cu soția mea și era un băiat și încă un muncitor, acel muncitor a semnat actele pentru că băiatul, inginerul așa cum se recomandă el, a spus că muncitorul este împuternicit să semneze. Băiatul nu s-a prezentat cu nimic, nu ne-a dat niciun buletin. De la primărie ni s-a spus că blocul nu are autorizație și nu va avea niciodată autorizație, dar el zice că va da primăria în judecată și va obține autorizația. Și un polițist mi-a spus «domnule fă-ți cruce că banii nu-i mai vezi». Vreau să se facă dreptate să afle oamenii și să nu mai cadă în capcana ăstuia. Eu nu am furat banii, nu am dat în cap, am muncit pentru ei. Eu am zis că nu mai plătesc chirie și nu am unde să mă duc, dar în martie mă voi duce, mă voi muta acolo, nu am de ales, indiferent de condiții.”, a spus Cristian, tânărul înșelat de Traian Onuc.

Traian Onuc, escroc în liberate cu binecuvântarea autorităților

Cu toate că nu vor avea condiții, nu vor fi legați la utilități și blocul ar putea să fie demolat, Cristian și Simida au decis că se vor muta în garsonieră la începutul primăverii și vor încerca să își întemeieze un cămin. În antecontract Codrisor Floarea Ianson își asuma că va preda apartamentul la stadiul de semifinisat cu ușă la intrare, geamuri termopan, instalații de apă, curent, gaz, canal până pe 24 octombrie 2021, însă Onuc, vânzătorul neoficial, nu s-a ținut de cuvânt și a depășit data limită.

Lupta lor abia acum începe. În aceeași situație se află sute de oamenii care au fost atrași de prețurile scăzute, cu mult sub media pieței și-au cumpărat locuințe fără să stea pe gânduri. Coșmarul a început în 2009 când Primăria Cluj-Napoca a autorizat construcția a două blocuri de 8 etaje, unul de locuințe, celălalt de birouri, pe strada Miko Imre.

Primele plângeri au fost înregistrate în 2014, când oamenii și-au dat seama că apartamentele lor fuseseră cumpărate și de alte persoane și că data la care lucrările ar fi trebuit să fie încheiate nu fusese respectată. Ancheta a ținut 3 ani. În 2017, Traian Onuc a fost trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune agravantă, fiind identificate peste 130 de persoane care au fost escrocate între anii 2009-2016, prejudiciul a fost estimat la 2.2 milioane de euro. Anchetatorii au decis să-l aresteze pe Onuc, însă a fost eliberat după 30 de zile. Judecătorii au decis să-l pună în libertate sub control judiciar. Tot atunci i s-a interzis să construiască sau să efectueze tranzacții care să implice blocurile cu probleme. Și-a schimbat numele, dar năravul ba, și a continuat activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A început să construiască un al treilea bloc, fără autorizație, pe care îl vinde fără să stea pe gânduri, chiar dacă e implicat într-un al doilea dosar penal, în care au fost înregistrate peste 180 de persoane vătămate prin același mod de operare. Polițiștii și procurorii au cerut și arestarea lui Traian Onuc, dar judecătorii au respins cererea și l-au lăsat sub control judiciar și de această dată. Autoritățile par să închidă ochii la ceea ce se întâmplă Cluj-Napoca, un municipiu care se laudă cu proiectele inovatoare pe care le desfășoară, dar care nu ia măsuri pentru a opri activitatea unui escroc imobiliar care a distrus viețile a sute de persoane.