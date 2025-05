Înalt Preasfințiți și Preasfințiți Ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care nu sunteți loviți de păcatul sodomiei:

Dacă sunteți majoritari, caterisiți-l pe Patriarhul Daniel!

Motivul? Vi l-a dat Părintele Ciprian Mega acum câteva zile, când s-a adresat Sfântului Sinod și tuturor credincioșilor Ortodocși din Patriarhia Română.

Dacă nu ați urmărit mesajul Părintelui Ciprian Mega, sau poate l-ați uitat, mesaj în care Sfinția Sa V-a vorbit despre caterisirea sa nedreaptă, necanonică, vă amintesc eu de ce trebuie să purcedeți la caterisirea actualului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. De când a început lupta Frăției Sale cu episcopul homosexual (vai, sintagma mi se pare coșmarească, tocmai pentru că n-ar trebui să exprime o realitate!), actualul Patriarh, deși știa că episcopul

Sofronie Drincec este homosexual, nu numai că nu a făcut ceea ce îl obligau sfintele canoane să facă, adică să procedeze la caterisirea sa, dar i-a cerut Părintelui Ciprian să se împace cu episcopul homosexual! Ceea ce mi se pare, pentru a mă folosi de o sintagmă des uzitată în asemenea situații, un gest de noaptea minții, total descalificant pentru un Patriarh!

De ce a avut o asemenea atitudine? Da, știți că întrebarea este retorică: Pentru că Patriarhul Daniel este cel mai șantajabil individ din Sfântul Sinod! Afirm asta nu numai pentru că lui i s-a „pierdut” dosarul de securist, „pierdere” care îl obligă să danseze așa cum îi cântă antihriștii acestui veac, – antihriști ai căror reprezentanți de frunte, da!, vârful de lance al masonilor, stăpânitorii absoluți ai lumii, este „comunitatea” LGBTQ+ – ci și pentru că, Corneliu Onilă, „episcopul retras,” acum condamnat de justiție, este ucenicul lui, ucenic pe care l-a propulsat, folosindu-se de toate pârghiile puterii, la demnitatea de episcop, deși pentru „orientarea sa sexuală” nu merita nici poziția de măturător în curtea Seminarului din Huși! (Pentru amănunte despre aceasta consultați-l, vă rog, pe Părintele Constantin Țuțuianu).

Vă cer, stimați membri ai Sfântului Sinod, care nu sunteți loviți de păcatul sodomiei, să renunțați la tăcerea condamnabilă pe care ați manifestat-o de când a început lupta Părintelui Ciprian Mega, pe care, personal îl consider un preot model, un sacerdot autentic al lui Hristos, cu acest episcop homosexual, infiltrat în sânul singurei Biserici adevărate a lui Hristos. (Și, ce bine ar fi dacă ar fi singurul! Sunt voci autorizate care afirmă că, mai mult de 50% din membrii Sfântului Sinod ar aparține acestei comunități, comunitate a cărei țintă este anihilarea Bisericii lui Hristos). Dar noi știm că acest lucru este imposibil, tocmai pentru că Hristos este Capul Bisericii! Dar, dacă Satana a avut tupeul diabolic de a-L ispiti pe Însuși Stăpânul Universului, aflat în fața lui sub Chipul unui Om slăbit de post și de rugăciune, cum nu arîndrăzni să infiltreze în sânul Bisericii o comunitate care este slujitoare a lui, o comunitate lepădată de Hristos?

Închei, invitându-Vă să citiți cap. XXIII, versetele de la 2 la 35 al Sfintei Evanghelii de la Matei și să încercați să înțelegeți care din vai-urile exprimate de Mântuitorul Vă va condamna dacă veți continuasă vă complăceți în această tăcere vinovată. Vă reamintesc ceea ce am spus și în ultima mea carte „Ce este Adevărul?” că obișnuiam să le spun unora din foștii mei colegi ca, dacă noi, preoții și Ierarhii, slujitorii lui Hristos, vrem să nu fim găsiți vinovați de aceste cuvinte ale Mântuitorului lumii, ar trebui să citim acest capitol în fiecare zi!

Altfel va fi extrem de greu, imposibil să evităm a fi „călăuze oarbe,” „nebuni și orbi,” „șerpi, pui de vipere,” și care vor trebui să se întrebe, cu mâna pe conștiință, cum vom scăpa de osânda gheenei!

Hristos a înviat!

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă

Părintele Conf. Univ. Dr. Dumitru Măcăilă este o personalitate marcantă în teologia ortodoxă românească, cu o carieră academică și pastorală desfășurată atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii.

Biografie și activitate

Născut în 1950 în comuna Măstăcani, județul Galați, părintele Măcăilă a absolvit Institutul Teologic din București în 1980. În 1987, din cauza presiunilor exercitate de regimul comunist și de autoritățile bisericești, a ales să se autoexileze în SUA. Acolo a slujit inițial în Episcopia Ortodoxă Română independentă, iar din 1995 s-a alăturat Episcopiei Ortodoxe Grecești din Pittsburgh. În această perioadă, a slujit în diverse parohii, inclusiv în Altoona și Lancaster, Pennsylvania, precum și în Swansea, Illinois.

În 1999, a obținut titlul de doctor în teologie la Seminarul Teologic din Pittsburgh, cu teza „The Right to Life – an Orthodox Perspective”, publicată în același an în SUA. După întoarcerea în România în 2008, a activat ca inspector de specialitate la Arhiepiscopia Tomisului și ca conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Ovidius din Constanța. De asemenea, a fost paroh al Bisericii Buna Vestire din Constanța.

Lucrări publicate

Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale este volumul de predici „Iisus Hristos – Viața noastră”, publicat în 2023. Această carte reflectă profunzimea gândirii sale teologice și angajamentul față de viața duhovnicească ortodoxă.

Contribuții teologice

Părintele Măcăilă este cunoscut pentru pozițiile sale ferme în apărarea valorilor ortodoxe tradiționale. A participat activ în dezbateri teologice, exprimându-și opiniile în diverse publicații și conferințe. De exemplu, în 2013, a comentat asupra conceptului „cu o spovedanie te împărtășești o singură dată”, exprimându-și acordul cu ideile exprimate într-un articol pe această temă. De asemenea, a apreciat pozițiile ierarhilor ortodocși care susțin adevărul de credință fără compromisuri, cum ar fi Mitropolitul Ieremia de Gortina.

Prin activitatea sa academică și pastorală, părintele Dumitru Măcăilă continuă să fie o voce importantă în teologia ortodoxă contemporană, contribuind la formarea spirituală și intelectuală a credincioșilor și a studenților teologi.

Autor Octavian Iacob