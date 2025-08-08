Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au reținut un tânăr de 21 de ani, acuzat de trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. În urma perchezițiilor din Gherla au fost ridicate cântare de precizie, sute de plicuri și zeci de grame de substanțe interzise.

DIICOT Cluj a reținut, pe 7 august 2025, un tânăr de 21 de ani, acuzat de trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Ancheta a arătat că, din 2022 până în august 2025, inculpatul a procurat, deținut și vândut pe raza județului Cluj plicuri cu substanțe pentru prizat la 100 lei fiecare, iar între mai și iulie 2025 a comercializat 4-BMC, 2-MEC și cristal (3-CMC) cu prețuri cuprinse între 500 și 1.500 lei.

În urma perchezițiilor din Gherla, anchetatorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și jandarmii Grupării Mobile Cluj-Napoca, au ridicat circa 82 grame de 2-MEC, cantități de 4-BMC, substanță vegetală, țigarete artizanale, trei cântare de precizie, peste 400 de plicuri autosigilante și alte probe. Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Pe parcursul procesului penal, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procedurale prevăzute de lege.