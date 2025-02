„Ați auzit de GDPR?”, aceasta a fost replica sfidătoare cu care o secretară a Liceului Teoretic Báthory István a ales să închidă telefonul în nasul unui jurnalist de la Gazeta de Cluj care doar încerca să obțină niște informații de interes public. Totul s-a petrecut după ce aceeași secretară ne-a transmis, cu o atitudine de superioritate greu de ignorat, că directoarea liceului, Timár Ágnes, nu prea discută cu presa. Ciudat, pentru că declarațiile ei apar în publicații maghiare fără probleme. Oare presa românească e sub demnitatea dânsei?

Să recapitulăm: am sunat la liceu pentru a obține un punct de vedere oficial. Secretara, vizibil deranjată că cineva îndrăznește să întrebe de conducerea instituției, ne-a transmis sec că directoarea „nu prea vorbește cu presa”. Oarecum surprinși, am făcut un minim efort de documentare și am descoperit că Timár Ágnes chiar dă declarații, dar doar pentru presa maghiară.

Când am revenit cu un nou apel, doar ca să aflăm cu cine am avut „plăcerea” să discutăm prima dată, răspunsul a fost cât se poate de obraznic: „Ați auzit de GDPR?”, urmat de un telefon închis direct în nas.

Să fie clar: vorbim despre o instituție de stat, finanțată din bani publici, adică și din banii românilor care, surpriză, ar putea avea și ei un cuvânt de spus în privința felului în care sunt tratați.

În loc de transparență, profesionalism și bun-simț, am primit aroganță și o tentativă penibilă de a ne reduce la tăcere cu un GDPR tras de păr. Așteptăm explicații oficiale din partea conducerii liceului. Sau, cine știe, poate le vor oferi doar în maghiară, pentru cine trebuie.

