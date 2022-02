Preotul clujean Ciprian Ovidiu Marțiș a fost fost prins cu „ocaua mică”. Acesta și-a înșelat soția în repetate rânduri și chiar s-ar fi fost diagnosticat cu diferite boli venerice.

În Dicționarul Explicativ al Limbii Române cuvântul curvar are un înțeles care se potrivește ”mănușă” pe comportamentul public al preotului Ovidiu Marțiș de la Parohia “Sfântul Ioan-Iacob Hozevitul“ din Florești, Cluj.

Unul dintre sensurile cuvântului curvar, potrivit dexonline, se referă și la morala creștină și reprezintă un ”bărbat care are relații sexuale în afara unei căsătorii oficiate de biserică”. Exact cazul preotului Marțiș.

Mai exact, soția lui Marțiș, Alina a intentat acțiune de divorț, după ce a aflat că soțul său, preot de meserie o înșela pe la spate cu alte femei din parohie. Ca totul să fie și grav, preotul Marțiș a fost prins de soție în timp ce le trimitea altor femei poze cu el în pielea goală sau cu mădularul oficial în plină erecție.

Toate informațiile apar în dosarul de divorț, care a fost juduecat la Judecătoria Cluj Napoca, sentința fiind pronunțată în luna martie 2021. Judecătorul a decis că cei trei copii ai familiei să fie crescuți în tutelă comună, dar domiciliul acestora să fie fixat la mamă.

Reacția mitropolitului Andrei

Înalt Prea Sfințitul Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului a declarat pentru Foaia Transilvană că îi pare rău să audă despre scandalul în care este implicat preotul Marțiș.

Mitropolitul Andrei a spus că au mai existat informații cu privire la comportamentul imoral al preotului dar că nu au fost probe până acum.

„Îmi pare rău de toată tărășenia asta. Îl cunosc pentru că este preot din eparhia noastră. Am mai avut date și în trecut dar atunci am înțeles că totul s-a rezolvat în familie”, a spus mitropolitul Andrei.

Prins cu adulterul

Potrivit strictsecret.ro, preotul Marțiș a fost prins de mai multe ori cu ”ocaua mică” de către soția Alina. Femeia a decis să îi mai dea acestuia o șansă. Așa s-a făcut ca în familia Marțiș să mai apară un al treilea copil.

Când totul mergea foarte bine, preotul a început din nou să calce prin lateral, fiind prins rapid de soția căreia i-a pus coarne. Cei de la strictsecret.ro, vorbesc despre lucruri grave, inclusiv că preotul ar fi adus acasă de pe unde a umblat, boli venerice.

O înregistrare arată că preotul își toarnă cenușă în cap în fața soției.

Înregistrare transcrisa

Potrivit unei înregistrări publicate de strictsecret.ro, preotul recunoaște că are probleme de comportament și că are nevoie de ajutor.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): De ce nu mergi la medic daca ești bolnav? Mă îmbolnăvești și pe mine și rămân copiii fără părinți. Este normal așa ceva?

Ciprian Ovidiu Marțiș: E târziu acuma.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Foarte târziu.

Ciprian Ovidiu Marțiș: Sunt bolnav.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Nu trebuie să rămâi bolnav. Să te tratezi, pentru că dacă rămâi bolnav îmbolnăvești și pe ceilalți oameni.

Femeie: E târziu. E târziu.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Dar tu îți dai seama? (Se pune în genunchi) Nu, nu, nu te pune, te rog… Tu îți dai seama unde ai ajuns cu minciunile? Adică ai ajuns pentru o … ești în stare să ma faci … să mă faci nebună, deci ești în stare să schimbi oamenii din jurul tău și tu de fapt te simți vinovat. Cum te simți, Ovidiu? Te simți bine?

Ciprian Ovidiu Marțiș: Mă simt ultimul om acum. Vă luați de mine aicia și îs mai rau decât ați zis.

Femeie: Mie nu îmi vine să cred că vorbeam de el. Că vorbeai de el, Alina.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Dar, cum. Îs mai multe detalii, Nicoleta.

Bărbat: Nu mai…

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Am spus: recunoaște, fii bărbat. Dar nu da în mine.

Femeie: Să ceară ajutor, să recunoască că are nevoie de ajutor.

Ciprian Ovidiu Marțiș: Recunosc că am o problemă și recunosc că am spus… mă crezi că plâng aiurea? I-am spus și ei în mașină. Orice aș da să șterg ce am făcut , dar cum să fac? Am nevoie de ajutor.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Doi ani de zile am fost aici…

Ciprian Ovidiu Marțiș: Eu știu!

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): De ce nu … atunci despre ce… înseamnă că nu vrei să te tratezi, ție îți place ceea ce faci…

Ciprian Ovidiu Marțiș: Nu m-am dus, Alina. Nu m-am dus să mă tratez.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Dar cum ai putut să vii acasă la trei copii umblând și în alte părți? Acum după atâta timp…

Bărbat: Gata…degeaba îl întrebi…

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Dar lasă-mă, mă, să-l întreb că de aia sunt aicia. Cum ai putut? Ce ți-a fost în minte, Ovi?

Ciprian Ovidiu Marțiș: O să vezi … vreau să îți explic pas cu pas tot ce îmi arăți. Așa ca la soția mea, o să îți spun pas cu pas.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Știu! Știu tot, oricum, dar cum ai putut?

Ciprian Ovidiu Marțiș: Când o să mi le arăți o să îți spun ce am făcut.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Cum ai putut?

Ciprian Ovidiu Marțiș: Vreau să recunosc că am o mare problemă. Recunosc și știu că femeia pe care am înșelat-o… e adevărat! I-am spus și ei. Chiar dacă acum ești supărată eu te iubesc.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Dar nici nu pot să te cred. Ovidiu! Ovidiu, te rog să încetezi în clipa asta!

Ciprian Ovidiu Marțiș: Ascultă-mă te rog ce vreau să îți spun! I-am spus și ei în mașină. Am nevoie de cea care le știe pe toate ale mele să mă ridice din gropă.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Te-am ridicat odată și m-ai aruncat din nou în…

Ciprian Ovidiu Marțiș: Nu mă poate ridica altcineva, numai tu. Și fă-o nu pentru mine, fă-o pentru copilașii noștri cu care împreună trăim.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Nu există… e ultimul lucru pe care pot să-l fac. Pur și simplu nu te mai iubesc. Cum să te ridic? Dacă tu mi-ai trădat…

Ciprian Ovidiu Marțiș: Nu îți cer să mă iubești, îți cer să ma ajuți.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): Dar te ajuți singur. Te ajuți singur.

Ciprian Ovidiu Marțiș: Am nevoie de tine și de înțelegerea ta.

Alina Kvasiuc (fostă Marțiș): De mine nu ai nevoie, că de mine…

Ciprian Ovidiu Marțiș: E o cruce pe care trebuie să ne-o ducem… e vina mea. Eu sunt vinovat.