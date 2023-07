Magistrații de la Tribunalul Cluj au dispus prelungirea măsurii arestului preventiv cu încă 30 de zile în cazul „videochatistul” Vlad Obu și a altor trei tineri cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și instigare publică.

Ceilalți trei inculpați care își vor petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv alături de Vlad Obu sunt Cociorvă Andrei Alexandru, Sandu Andrei Mădălin și Dobocan Bogdan Cristian.

„În baza art. 236 alin. 1 Cod procedură penală admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj la data de 04.07.2023 în dosar nr.41D/P/2023 şi, în consecinţă: În temeiul art. 236 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 223 alin.2 Cod procedură penală prelungeşte măsura arestării preventive faţă de inculpaţii: 1. O.V.C., cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de trafic de persoane, prev. ?i ped. de art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal rap. la art. 182 lit. c teza finală Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi instigarea publică, prev. ?i ped. de art 368 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând din data de 14.07.2023 până în data de 12.08.2023 inclusiv, 2.D.B.C., cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de trafic de persoane, prev. ?i ped. de art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal rap. la art. 182 lit. c teza finală Cod penal şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând din data de 14.07.2023 până în data de 12.08.2023 inclusiv, 3. C.A.A., cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de trafic de persoane, prev. ?i ped. de art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal rap. la art. 182 lit. c teza finală Cod penal şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând din data de 14.07.2023 până în data de 12.08.2023 inclusiv, 4.S.A.-M., cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de trafic de persoane, prev. ?i ped. de art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal rap. la art. 182 lit. c teza finală Cod penal şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând din data de 14.07.2023 până în data de 12.08.2023 inclusiv, măsură dispusă prin încheierea penală nr.737/C/A/14.06.2023 a Tribunalului Cluj definitivă prin încheierea penală nr.84/26.06.2023 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj( dosar nr. 3117/117/2023). În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală respinge ca neîntemeiate cererile de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar formulate de către inculpaţii O.V.C., C.A.A., S.A.-M. şi D.B.C. formulate personal şi prin avocaţii aleşi. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea copiei de pe minută conform art. 204 Cod procedură penală. Pronunţată în ?edinţa camerei de consiliu din data de 10.07.2023, ora 16,00, în lipsa participanţilor.

Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 800/2023 10.07.2023”, arată soluția pe scurt a instanței.

Potrivit procurorilor, grupul infracțional condus de Vlad Obu ar fi fost format în anul 2021.

Faptele care fac obiectul anchetei ar fi fost comise în conformitate cu același model observat în dosarul al fraților Tristan și Andrew Tate, conform informațiilor procurorilor.

Anchetatorii spun că cei implicați ar fi creat un sistem prin care ar fi recrutat mai multe femei pe care le-ar fi determinat, „inclusiv prin acte de violență, să producă materiale cu conținut sexual explicit pentru o platformă online dedicată adulților și/ sau să producă materiale pornografice prin videochat, beneficiile materiale astfel obținute fiind însușite aproape integral de către suspecți“.

Victimele, în unele cazuri, ar fi fost marcate cu tatuaje ce reprezentau numele sau chipul agresorului.

„În urma celor 13 percheziții domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, 13.06.2023, au fost identificate și ridicate 42 de telefoane mobile, 7 laptop-uri, un ceas de lux, suma de 20.900 de lei, precum și mai multe înscrisuri de interes pentru cauză. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme”, transmite DIICOT.

Citește și: Ai îmbătrânit urât, Excelență!