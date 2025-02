Într-un peisaj pitoresc al județului Cluj, comuna Ciurila se află într-o perioadă de transformare și dezvoltare semnificativă. Sub conducerea primarului Teodor Cristinel-Popa, administrația locală se concentrează pe îmbunătățirea infrastructurii și crearea unui mediu mai bun pentru locuitorii comunei. În cadrul acestui interviu, primarul ne va împărtăși despre proiectele în derulare, colaborarea cu consilierii locali, dar și despre planurile de viitor pentru Ciurila, un loc care promite un viitor mai prosper și conectat la nevoile actuale ale comunității.

Sunteți primar deja de aproape un sfert de secol. Care sunt realizările de care sunteți cel mai mândru?

Popa-Cristinel: Sunt mândru de realizările pe care le-am obținut pentru comuna Ciurila, unele dintre ele având un impact semnificativ asupra dezvoltării noastre.

Printre acestea, aș menționa racordarea satului Sălicea la rețeaua de alimentare cu apă, asfaltarea drumurilor comunale și construirea a trei poduri esențiale pentru infrastructura locală. Un alt proiect important a fost implementarea transportului public în comun prin CTP (linia M16), care a adus o mare comoditate locuitorilor. De asemenea, am reînnoit căminele culturale din comună, contribuind la păstrarea tradițiilor și promovarea activităților culturale. Un alt obiectiv împlinit a fost cadastrarea terenurilor din Ciurila, un pas important pentru organizarea teritorială.

În plus, am acordat o atenție specială educației, având în vedere că viitorul comunității noastre depinde de tineretul său. Am renovat școala generală și am construit o grădiniță modernă din fonduri europene. Aceste realizări reprezintă doar o parte din eforturile noastre de a aduce schimbări pozitive pentru comuna noastră, iar în continuare vom continua să investim în dezvoltare și bunăstare pentru întreaga comunitate.

Care au fost cele mai bune(sau printre cele mai bune) momente ale dvs, în calitate de primar? Dar cele mai grele?

P.C: Unul dintre cel mai semnificative moment, care a fost mi degrabă un proces finalizat cu succes este scoaterea comunei Ciurila din anonimat. Pot să afirm faptul că Ciurila este în prezent printre cele mai atractive comune din România! De momente grele nu am avut parte în mandatele de primar până în prezent.

Până acum, majoritatea consilierilor din Consiliul Local împărătășeau aceeași culoare politică ca și dvs. Acum , lucrurile s-au schimbat. Ați simțit sprijin, până acum, din partea consilierilor locali? Se simt diferențe față de anii trecuți, în ceea ce privește colaborarea?

P.C: Până în prezent, am avut o colaborare foarte bună cu toți consilierii locali, indiferent de schimbările politice. Nu am întâmpinat dificultăți în activitatea noastră și am reușit să lucrăm împreună în interesul comunității. Deși lucrurile s-au schimbat în ceea ce privește orientarea politică a unor consilieri, acest lucru nu a afectat colaborarea noastră, iar relațiile rămân constructive și orientate spre realizarea proiectelor comune.

Din partea Consiliului Județean, simțiți sprijin consistent?

P.C: Menținem o cooperare și o colaborare excelentă și cu Consiliul Județean Cluj. Da, comuna Ciurila primește într-adevăr sprijin consistent din partea consilierilor județeni și a domnului președinte Alin Tișe, fără de care evoluția comunității noastre nu ar fi fost posibilă.

Ce planuri aveți pentru acest mandat? Care ar fi proiectele pe care vreți neaparat să le duceți la sfârșit?

P.C: Am o listă de proiecte pe care vreau să le implementez și care se află în derulare, de o importanță deosebită atât pentru mine, cât și pentru cetățenii comunei Ciurila, printre care enumerăm asfaltarea drumurilor secundare din toată comuna, branșarea la rețeaua de gaz și racordarea la rețeaua de apă potabilă prin Compania de Apă Arieș-Turda. Totodată, vreau să duc la bun sfârșit construirea unui Dispensar Uman Modern.

Ce valoare au aceste proiecte? Ați primit finanțare?

P.C: Proiectele menționate au o valoare semnificativă și sunt susținute financiar prin diverse surse. Astfel, proiectul de asfaltare a drumurilor secundare beneficiază de o finanțare de 2 milioane de euro, alocată prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. De asemenea, pentru branșarea la rețeaua de gaz, am obținut o finanțare de 4 milioane de euro. În plus, există și fonduri dedicate proiectului de racordare la rețeaua de apă, asigurându-se astfel resursele necesare implementării acestora.

Ciurila merge în direcția de a deveni un alt dormitor al Clujului (ca și comuna Florești). Ce părere aveți despre acest lucru? Faceți demersuri ca acest lucru să nu se întâmple?

P.C: În niciun caz nu va deveni dormitor al Clujului, datorită faptului că s-a reglementat prin PUG acest lucru, și anume, nu se poate construi o casă ca de exemplu mai mică de 900mp și s-a interzis, totodată, construirea de blocuri.

