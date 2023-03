(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea “Ce-i în gușă, și-n căpușă!”, de la GOLD FM)

Autor: Cozmin Gușă

Am fost informat chiar astăzi că mai mulți oameni de vârsta mea, în jurul vârstei de 50 de ani, peste, sub, au primit ordine de chemare la centrele militare regionale, cum ar fi Centrul Militar București. Ordin de chemare înseamnă că ți se pune în vedere că în următoarea perioadă poți să fii mobilizat. Pentru ce mobilizat? Pentru acțiuni de război. Toți cei care sunt chemați sunt ofițeri în rezervă, cum sunt și eu; deși ar fi trebuit să fiu cel puțin colonel, pentru că am fost promovat ca locotenent colonel în lotul în care Laura Codruța Kovesi sau Robert Turcescu, care n-au făcut armata, au fost făcuți direct colonei, am fost degradat. Nici măcar nu mi-au dat gradul anterior de maior sau de căpitan, m-au făcut locotenent; nu contează, m-au batjocorit cei din armata română, nu și-au cerut scuze nici până astăzi, dar sunt locotenent în rezervă.

Prietenul meu care are ordin de chemare pentru ca să fie recrutat, să i se pună în vedere acest lucru, este și el locotenent la Ministerul de Interne. Altul e tot la Ministerul Apărării Naționale. Ce trebuie să înțelegeți din asta și ce nu spun autoritățile? Că o sumă mare de români, de-ăștia așa, cu barba mai căruntă, ca mine, cum vedeți, unii cu boli, alții sănătoși, alții fără boli, dar ofițeri în rezervă, adică cei care știu să mânuiască armamentul, dacă n-o fi uitat în cei peste 30-40 de ani care au trecut de la ciclul militar pe care l-au făcut, deci ei, noi vom fi chemați să intrăm în războiul lui Biden, Nuland și Zelenski.

Atenție, prieteni! Chemați-o pe Kovesi, dacă vreți, care e colonel în rezerva al armatei române, fără să fi făcut un minut de armată! Ea e din echipajul ăla a lui Soros. România nu este amenințată de către nimeni! Rușii n-au declarat război României! Rușii n-au declarat război NATO! Rușii au operațiuni militare, după cum le denumesc ei, în Ucraina. Eu și alții ca mine nu avem ce căuta într-un astfel de război în care România nu este amenințată! Suport toate consecințele legii pentru acest lucru. Dacă România ar fi amenințată și nu s-ar băga ea singură în război, fiind nepregătită, ar fi o altă discuție. Dar nu este așa.

Doamnelor și domnișoarelor care tocmai ce-ați sărbătorit 8 martie, fiind aniversate frumos de către soții voștri, prietenii voștri, tații voștri, pregătiți-vă, deci, pentru că aceștia vor fi recrutați în scurt timp în războiul lui Biden, Nuland și Zelenski. Într-un război în care România nu este amenințată. Într-un război în care România nu trebuie să fie parte. Într-un război care nu este al nostru, ci se execută operațiune, și, dacă nici acuma n-o să înțelegeți, doamnelor și domnișoarelor, cât de grav este ce se petrece în România, atunci n-o să mai înțelegeți niciodată. Pentru că deja vorbim despre certitudinea recrutării rezerviștilor români din armată sau din Ministerul de Interne, prin documente semnate „ordin de chemare” la centrele militare.

Ce să mai fie în plus? Va fi război, asta va fi în plus, și vor fi foarte mulți morți. Repet, rușii s-au dus la război, știu ei de ce, treaba lor. Ucrainenii se apără; foarte bine, își apără țara. România ce să caute acolo? De ce să moară românii aflați aproape de vârsta de pensionare, unii, pentru că ofițerii în rezervă sunt puțini, foarte puțini; efectivele militare ale României sunt reduse.

Cine și-a luat angajamentul, domnule Iohannis și domnule Ciucă, general de paie, în fața americanilor că avem o armată regulată, dacă nu, avem posibilitatea să recrutăm rezerviștii români? Care unii au burți, alții au sciatică, alții au coxartroză, pe altul îl doare genunchiul, altul nu mai vede; sunt oameni care au muncit, au făcut armata acum 30 de ani, 25 de ani, 35 de ani, da, și care astăzi ar vrea să-și vadă liniștiți de viață sau de pensie și voi vreți să-i trimiteți la război. Hai să vă vedem cum o faceți.