Consilierul local Vladimir Mătușan (PSD) a expus pe scurt principalele probleme care stau în calea dezvoltării municipiului Cluj-Napoca, ce pare a fi acoperit de vălul gros al ignoranței țesut chiar de cel mai important „gospodar” al orașului de cinci stele, Emil Boc.

Vladimir Mătușan a declarat pentru Gazeta de Cluj că la nivelul primăriei există o lipsă acută de transparență, iar consilierilor nu li se dă șansa să ajute mai mult cetățenii, neavând acces la informațiile de interes public fără să depună înainte o cerere în baza Legii nr. 544/2001.

Dacă legea nu-l obligă, Boc nu face!

Vladimir Mătușan susține că primarul Emil Boc se ferește să facă public un raport detaliat în care să explice cum au fost cheltuiți banii publici sau care este cauza nerealizării unor proiecte promise, invocând lipsa unei prevederi legale în acest sens.

„Să începem cu problema legată de Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU). Degeaba s-au scris în strategia nouă din 2021-2030 câteva informații din ce s-a realizat și ce nu s-a realizat. Societatea civilă a prezentat o listă a rușinii a proiectelor asumate prin strategia anterioară și nerealizate. Trebuia să primim un raport. Domnul primar răspundea la o întrebare întrebând care este acel articol care îl obligă să întocmească un raport. El este gospodarul principal al orașului și trebuie să justifice de ce au fost implementate sau nu anumite proiecte, nu numai să transmită dacă au fost realizate sau nu. Trebuie să explice de ce nu s-a realizat, de ce a durat atât, ca să existe o transparență. Asta își dorește societatea civilă, asta își doresc cetățenii, aspectele acestea ne sunt semnalate nouă. Când ridic o problemă ca și consilier local am în spate solicitări venite din partea societății civile, a cetățenilor.

Domnul primar ar trebui să expună public un raport, chiar dacă nu există un text de lege în mod expres. Legea se interpretează în litera și spiritul ei, domnul primar merge mai mult pe literă. Eu aș veni cu o sugestie, că tot mi-a fost profesor de Drept Constituțional și îmi respect profesorii pe care i-am avut, să vină și cu o interpretare în spiritul legii. Și atunci, în acest spirit, să vină și să prezinte cetățeanului de rând ce a făcut din ce a promis că va face. Să explice de ce nu s-au făcut anumite proiecte, să spună fie că nu au fost suficienți bani, fie că nu au fost obținute avizele necesare, orice. Un raport detaliat, asta așteaptă lumea și nu primește sau răspunsul la cele mai multe întrebări este superficial sau, cum i-a spus colegei mele, că nu există un text de lege care îl obligă să facă acest raport. Nu consider că un astfel de răspuns îi face cinste domnului primar când ar trebui să vină în preîntâmpinare și să fie deschis, cu cărțile pe masă.”

Transparența lipsește de la primărie

Consilierul local susține că a solicitat primăriei să le comunice cetățenilor care sunt procesele în care este implicată, care este cauza acestora și care sunt sumele pe care le-a achitat în urma acestor procese, deoarece toate aceste cheltuieli au fost acoperite cu bani publici, din buzunarul contribuabililor, însă transparența nu pare a fi punctul forte al municipalității.

„Eu am solicitat public, în calitate de consilier local, o informare în care am cerut primăriei să ne comunice procesele în care este parte, fie ca pârât, fie ca relamant; sumele pe care le-a achitat primăria cu titlul de cheltuieli de judecată pentru că poate nu a eliberat autorizații la timp și a creat niște prejudicii și a pierdut și ar trebui să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată, ca să vedem unde s-a greșit, ce se întâmplă la Juridic sau în anumite Direcții din cadrul primăriei, de ce se ajunge să piardă primăria și să plătească din banii publici, pentru că fiecare cheltuială din bani publici ar trebui să fie justificată.”, susține Vladimir Mătușan.

Consilierul local a amintit și de problema generată de lipsa unor IT-iști la nivelul primăriei care ar putea să digitalizeze masiv instituția, dar care nu se înghesuie să ocupe postul plătit cu 10.000 de lei pe lună de Boc. Mai mult, primarul nu s-ar sinchisi să găsească și alte soluții pentru a rezolva situația, ci așteaptă de mai bine de 4 luni să ajungă printr-o minune un IT-ist care să fie mulțumit de remunerația stabilită și să rezolve toate problemele tehnice.

„Sunt de acord cu acel de departament de IT-isti din cadrul primăriei, cu salarii de 10.000 de lei, dar nu vine nimeni, pentru că un IT-ist bun care înțelege ce înseamnă și la ce se înhamă să digitalizeze toată primăria și să rezolve problemele ce țin de IT, știe că nu i se rentează. Stăm și nimeni nu se prezintă de luni de zile. Nu am găsit o soluție bună. Eu am spus că ar putea să se facă contracte de prestări servicii cu IT-iștii. Dacă vezi că în 3-4 luni de zile nu există niciun candidat, înseamnă că trebuie să schimbi strategia de abordare.”, a adăugat Mătușan.

Dezvoltarea construcțiilor ilegale, imposibil de împiedicat

Municipalitatea ar trebui să schimbe strategia de abordare și în cazul construcțiilor ilegale care au răsărit și încă răsar ca ciupercile după ploaie în orașul de pe Someș. Consilierul local PSD, Vladimir Mătușan susține că o verificare mai amănunțită a documentației care stă la baza autorizațiilor de construcție, cât și a constructorilor și o conduită proactivă ar putea reduce semnificativ cazurile construcțiilor ilegale din Cluj-Napoca. Acesta a amintit și cazul caselor de pe Valea Chintăului, imobile pe care Emil Boc vrea să le vadă demolate.

„Eu am solicitat în multe discuții legate de proiecte care au venit din Comisia de Urbanism, legat de o informare mai bună a cetățeanului și am solicitat ca atunci când se aprobă proiectul de construcție să fie toate documente chiar dacă nu sunt solicitate în acea etapă, pentru o mai bună informare a membrilor comisiei. Domnul Tarcea spunea că dacă nu vor îndeplini condițiile prevăzute de lege, numărul de parcări aferente, suprafața spațiului verde, ș.a.m.d., solicitantul nu va primi autorizație de construcție. Poate celui care verifică documentele îi scapă anumite chestiuni pentru că nu are un singur proiect. Eu nu am înțeles niciodată acest „nu facem pentru că nu ne obligă legea”. De ce să nu avem o conduită proactivă? În cazul imobilelor construite ilegal, acolo primăria se poate autosesiza din articolele apărute în presă, Poliția Locală poate să meargă în teren și să verifice dacă sunt motive să dispună amendarea, desființarea construcției sau intrarea în legalitate unde se poate. Avem exemplul caselor construite fără autorizație pe Valea Chintăului, bineînțeles că nici pe mine nu m-a mulțumit răspunsul domnului primar care a spus că dacă sunt ilegale, asta este și trebuie demolate. Eu spun că trebuie găsită o soluție pentru intrarea în legalitate. Poate a uitat domnul primar de când nu a mai profesat și nu a mai studiat jurisprudența CEDO, dar există o cauză contra Bulgariei în care chiar dacă omul a construit ilegal, Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat dreptate și a spus că s-a încălcat dreptul la proprietate, pentru că instanțele din Bulgaria au decis desființarea construcției. Cu siguranță că acești oameni au greșit, dacă o luăm juridic, când și-au construit o casă știind că nu au o autorizație, dar, până la urmă, acolo sunt familii și intervine dreptul la viață, dreptul la locuință.”, a declarat consilierul local.

„Suntem trimiși să formulăm cereri”

Vladimir Mătușan spune că Emil Boc nu a înțeles că nu culoarea politică a consilierilor trebuie să primeze, ci binele cetățenilor și a orașului pe care îl conduce, iar consilierii locali trebuie să expună problemele oamenilor fără să țină cont dacă au fost sau nu votați de cei care le cer sprijinul.

„Din păcate răspunsurile nesatisfăcătoare sau incomplete în urma unor solicitări trimise în baza legii privind accesul la informații de interes public le primim și noi consilierii locali, nu numai cetățenii și suntem trimiși să formulăm cereri, noi care ocupăm aceste poziții pentru a rezolva problemele cetățenilor și cred că domnul primar nu a înțeles un aspect foarte important și anume că nu contează culoarea politică a niciunui consilier, nu contează câte voturi are în spate și că trebuie să aibă o atitudine respectuoasă, nu neapărat față de consilierul local, ci față de persoanele care au votat consilierul. Trebuie să înțeleagă că este primarul și a clujenilor care nu l-au votat, nu numai a celor care l-au votat, iar un consilier local la momentul în care ridică o problemă, trebuie să se înțeleagă că o ridică în numele comunității.”, a precizat Vladimir Mătușan.