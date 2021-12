Vlăduța Lupău a dat în judecată publicațiile WOWBiz, Can-Can, SpyNews și PlayTech și cere despăgubiri de câte 2.000 de euro pentru fiecare articol în care se vorbea despre scandalul dintre ea și cuplul muzical Georgiana Lobonț și Armin Nicoară.

Vedeta susține că este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România, faima ei depășind granițele țării, motiv pentru care articolele publicate pe site-urile mai sus menționate i-au afectat reputația. În cererea de chemare în judecată, Vlăduța a cerut ștergerea articolelor care vorbeau despre idila dintre ea și Armin Nicoară, dar și cele în care se vorbea despre conflictul cu Georgiana Lobonț, o altă cântăreață la care Lupău și soțul ei, Adi Rus, au mers de nași de botez la unul dintre copii, scrie Ziar de Cluj.

2.000 de euro pentru fiecare articol

Vlăduța Lupău s-a adresat instanței cu o cerere prin care a arătat că a fost victima unei campanii de defăimare, în primele luni ale anului 2020 apărând mai multe articole despre o posibilă idilă cu fostul coleg de scenă – Armin Nicoară, dar și că i-a fost afectată reputația după ce Gerogiana Lobonț a defăimat-o și s-ar fi folosit de imaginea ei.

„Solicită obligarea paratilor la eliminarea din cadrul paginilor și platformelor acestora media (Facebook, Instagram, Youtube, pagina publicației si alte asemenea), a tuturor postărilor și articolelor de presă (printre care și cele care conțin imagini foto și video) care vizează viața privată a ei și subiectul existenței unei relații non — profesionale cu numitul Armin Nicoară; obligarea paratilor la eliminarea din cadrul paginilor și platformelor acestora media (Facebook, Instagram, Youtube, pagina publicației si alte asemenea), a tuturor postirilor și articolelor de presă (printre care și cele care conțin imagini foto și video) care utilizeaza imaginea ei asociata cu cea a numitei Georgiana Lobonț si care, prin titlu si continui, este destinat sau tinde sa o defaimeze, respectiv care contin informatii si comentarii de orice natura, cu privire la existenta vreunui scandal sau conflict personal cu aceasta din urma; obligarea paratilor să inceteze orice publicare si/sau raspandire, prin intermediul oricaror mijloace media si emisiuni televizate, a oricarui articol si/sau informatii care vizeaza viata personala a ei sau care aduce atingere imaginii, onoarei sau reputatiei; sa oblige paratii la publicarea, pe cheltuiala proprie, a hotararii de admitere a prezentei cereri de chemare in judecata, in cadrul paginilor si platformelor acestora media (Facebook, Instagram, Youtube si pagina publicației), respectiv in trei cotidiane de larga circulatie, timp de trei numere consecutive; sa oblige paratii la plata sumei de cate 2000 Euro pentru fiecare pagina si publicatie pe care o detine si in cadrul careia au fost publicate articolele mai sus mentionate, reprezentand daune morale pentru preiudiciul de imagine si prestigiu profesional (paratul de rd. 1 — paginile www.playtech.ro si www.impact.ro ; paratul de rd. 2 — pagina www.cancan.ro ; paratul de rd. 3 — pagina www.wowbiz.ro , respectiv paratul de rd. 4 pagina www.spynews.ro ); cu cheltuieli de judecata, constand in taxa judiciara de timbru si onorariu avocatial, in temeiul art. 453, Cod proc. civ.

In fapt, incepand cu luna ianuarie a acestui an, pana inclusiv in luna mai si iunie, paratii au procedat la publicarea, in mod repetat, in cadrul paginilor si platformelor acestora media, a unor postari si articole de presa, care intersecteaza viata sa personala; care contin informatii si comentarii nereale si neverificate, respectiv care prin titlu si continut, sunt destinate sau tind la defaimarea imaginii, onoarei si reputatiei ei.

Reacția tabloidelor: „Și-a creat singură reputația aceasta”

Prin întâmpinarea depusă de site-urile de tip Can-Can, publicațiile au indicat instanței că Vlăduța Lupău și-a asumat poziția de personă publică, articolele despre ea nefiind false, ci bazate pe reputația pe care aceasta și-a creat-o.

„În cuprinsul articolului apărut în publicația wowbiz.ro subscrisa nu a inserat nicio informatie neadevarată cu privire la reclamanta, articolul prezentând situația de fapt referitoare la numitul Armin Nicoară si reclamanta, situație expusă chiar de numitul Armin Nicoară.

Sunt de notorietate aparitiile publice ale reclamantei in continutul publicatiilor gen „tabloide”, cat si a emisiunilor TV, a show-urilor TV, astfel cum am mentionat anterior. Aceasta aflrmatie este dovedita fara putinta de tagada de inscrisurile anexate la intampinarea depusa de ea, inscrisuri ce atesta participarea reclamantei la emisiuni difuzate de posturi TV sau pe platforme media online.

Astfel, instanta de judecata urmeaza sa aiba in vedere la solutionarea prezentei cauze si elementele care contureaza statutul reclamantei de persoana publica, cum ar fi: aparitiile acesteia in locuri publice; aparitia sa cu persoane publice; participarea la emisiuni TV; numeroasele articole din presa scrisa despre intamplari din viata sa si care scot in evidenta o anumita imagine pe care reclamanta si-a creat-o singura de-a lungul timpului, datorita unui anumit tip de comportament adoptat (atitudine, manifestari, afirmatii publice etc.).

Comportamentul anterior al reclamantei contureaza caracterul acesteia de „persoana publica”, acest statut fiind recunoscut si chiar asumat de catre reclamanta, Mentionam ca un astfel de statut este dobandit ca urmare a pozitiei, a comportamentului unei persoane, a ceea ce face respectiva persoana”, se arată la dosar.

Avocații Vlăduței: „Este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară ai ultimilor ani”

Apărătorii aleși de Vlăduța Lupău au susținut în instanță că prin faima de care aceasta se bucură, prejudiciul adus de articolele de scandal necesită o analiză amplă.

„Este incontestabil faptul că numele de VLĂDUȚA LUPĂU este unul de nortorietate, atât pe plan intern, cât și internațional, subsemnata fiind considerată una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară ai ultimilor ani.

O practică intens răspândită, atât în lumea show-business, cât și în cea mass-media este asocierea de imagine dintre două sau mai multe persoane publice, sub forma unor ”stiri de scandal”, care are ca scop creșterea numărului de vizualizări și urmăritori ai publicației si a paginilor media și de televiziune ale acestora.

În concret, o publicație poate obține, într-un timp foarte scurt, o foarte mare expunere, datorită subiectelor tratate și a infonnatiilor, reale sau imaginare, transmise publicului larg, amator de detalii din viața persoanelor publice.

În ceea ce privește preiudiciul, acesta urmează a fi analizat prin raportare la efectele negative pe care postările si articolele publicate de parati i le-a produs”, se arată la dosar.

Procesul se mută la București

Din cauză că Vlăduța Lupău (actualmente Rus) are domiciliul în județul Sălaj, iar cererea de chemare în judecată a fost formulată la Cluj-Napoca, magistrații au decis, la solicitarea publicațiilor de tip tabloid, mutarea procesului la Judecătoria Sector 1 București.

Culmea, deși articolele indicate de Vlăduța ca fiind neadevărate conțin declarații ale foștilor ei buni prieteni, aceasta nu i-a chemat în judecată pe Armin Nicoară și Georgiana Lobonț, procesul având în vedere doar eliminarea articolelor de scandal și obținerea unor sume de bani cu titlu de daune morale de la ziarele de can-can.