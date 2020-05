Solidaritatea este cel mai bun medicament în aceste vremuri, iar companiile care au donat și donează ne ajută să respiram mai liniștiți. Firma de IT AROBS Transilvania Software se află printre cei care ajută România să respire, compania implicându-se direct în sprijinul comunităților din țară prin donarea de echipamente și aparatură medicală. CEO-ul companiei, Voicu Oprean, a vorbit într-un interviu pentru Gazeta de Cluj despre implicarea sa în lupta cu COVID-19.

Reporter: Compania pe care o conduceți – AROBS Transilvania Software – a făcut o donație importantă – vorbim de echipamente medicale în valoare de jumătate de milion de euro pentru spitalele din Cluj care luptă împotriva COVID. Despre ce fel de echipamente este vorba și care sunt spitalele către care au fost atribuite?

Voicu Oprean: Am comandat 50 de ventilatoare non-invazive pentru tratarea pacienților infectați, pentru cazurile de gravitate mică și medie, precum și 50.000 de măști KN95 și 5000 de combinezoane pentru protecția cadrelor medicale din prima linie. Valoarea acestor echipamente se ridică la aproape 450.000 de euro.

Echipamentele au început să fie distribuite în unitățile medicale din prima linie, pentru a suplimenta necesarul spitalelor din Cluj și din orașele unde AROBS are filiale. Până acum, au ajuns măști și ventilatoare în spitalele din Cluj-Napoca și alte orașe din județ, în Târgu Mureș, Arad, Baia Mare, Suceava și Iași.

Facem demersuri să trimitem materiale medicale și în Chișinău și în Budapesta, unde avem, de asemenea, filiale.

Reporter: În cât timp ați reușit să obțineți aceste echipamente? Ați întâmpinat dificultăți din cauza volumului mare de cereri?

Voicu Oprean: Încă înainte de propagarea noului Coronavirus la scară largă în Europa, aveam semnale de la partenerii noștri din China că situația va fi gravă. Tot de la ei am aflat că au folosit ventilatoare mecanice non-invazive în peste 100 de spitale și că acestea au ajutat mult în tratamentul cazurilor de gravitate medie și ușoară, ceea ce a contribuit la decongestionarea sistemului medical într-o perioadă critică.

După primele cazuri confirmate în România, am decis să comandăm o serie de echipamente medicale, pentru că am presupus că sistemul nostru medical nu va face față. Ne bucurăm, însă, că situația nu a fost atât de gravă la noi în țară și că totul a funcționat fără sincope, cu mici excepții. Pur și simplu am simțit că trebuie să intervenim cât mai repede și am făcut-o ca fel ca în business, am trecut la acțiune.

Ne-a ajutat mult experiența de lucru cu producătorii din China și contactele de acolo, deși, la scurt timp după prima comandă, prețurile s-au dublat și a durat o lună până au început să ne vină echipamentele, în tranșe, din cauza blocajelor logistice.

Din păcate, încă mai avem echipamente blocate în diferite hub-uri logistice din China, un lucru pe care noi nu l-am putut controla în tot acest proces, dar sperăm că transportul acestora se va face în zilele următoare. Am distribuit, însă, ventilatoarele aproape în totalitate și ne bucurăm că au ajuns în spitale într-un perioadă dificilă.

Reporter: Ați primit/ați solicitat sprijin în această inițiativă?

Voicu Oprean: Încă din primele zile după declararea stării de urgență, noi am ținut legătura foarte strâns cu reprezentanții spitalelor, a unităților de intervenție și cu instituțiile publice din mai multe județe unde avem filiale, atât în România, cât și în Republica Moldova și Ungaria. Am colectat necesarul și am distribuit, prin forțe proprii, ajutați de colegii din AROBS, materialele către beneficiarii acestora.

Ulterior, după ce au început să vină echipamentele, le-am direcționat acolo unde era cea mai mare nevoie.

Reporter: Cât de important este să fim solidari în aceste momente și dacă aveți un mesaj/sfat pentru toți cei care au posibilitatea de a se implica în astfel de acțiuni, într-o formă sau alta.

Voicu Oprean: Cred că pandemia ne-a făcut să înțelegem că suntem cu toții conectați, chiar dacă mai mult virtual în ultimul timp, și că putem ieși din această criză doar dacă vom acționa ca o echipă. Uitându-mă la inițiativele din jur – acțiuni de voluntariat, donații pentru descoperirea vaccinului anti Coronavirus și pentru achiziționarea de echipamente medicale, producția de ventilatoare mecanice etc.-, îmi dau seama că fiecare a înțeles că e nevoie să se implice.

Medicii, asistentele și pacienții nu pot să lupte singuri cu acest virus, iar dacă vrem să ajutăm în vreun fel, să o facem fiecare cum poate. Nu doar donațiile au impact în această perioadă, ci și gesturile pe care le putem face pentru cei din comunitățile noastre. Dezvoltă o aplicație care să ajute în lupta împotriva COVID-19, ajută un vecin în vârstă, susține o comunitate, stai acasă, sunt doar câteva sugestii, pe care le-am făcut colegilor sau celor care mi-au cerut sfatul.