Rareș Bogdan, un vlăstar crescut în pepiniera copiilor de nomenclaturiști comuniști, este cel mai bogat europarlamentar român. Doar stilourile din declarația de avere valorează peste 30.000 de euro.

două terenuri intravilane, cu suprafața totală de 11.449 de metri pătrați. Unul dintre acestea este un teren de 9.100 de metri pătrați, amplasat în Alba Iulia, cumpărat în anul 2007, iar al doilea este un teren cu suprafața de 2.349 de metri pătrați, în Voluntari, județul Ilfov, cumpărat în anul 2018.

Rareș Bogdan deține, de asemenea, două imobile. Primul este un apartament de 100 de metri pătrați, la Cluj-Napoca, primit în donație de soția sa în anul 2008, la care se adaugă o casă de locuit în Voluntari, județul Ilfov, cu suprafața de 321 de metri pătrați, cumpărată în anul 2018. Imobilul se află chiar în spatele proprietății latifundiarului Gigi Becali.

Are o colecție impresionantă de obiecte de valoare, pe care o estimează la nu mai puțin de 703.000 de euro. Mai exact, liberalul susține că deține o colecție de tablouri (dobândită în perioada 1999 – 2023), în valoare de 240.000 de euro, o colecție de ceasuri (dobândită în perioada 1997 – 2022), în valoare de 230.000 de euro, o colecție de bijuterii (dobândită în perioada 1998 – 2023), în valoare de 180.000 de euro, argintărie (dobândită în perioada 2007 – 2023), evaluată la 22.000 de euro, la care se adaugă… o colecție de stilouri, dobândită în perioada 2021 – 2023, evaluată la 31.000 de euro.

Liderul PNL mai precizează că are 16 economii în conturi și depozite bancare sau fonduri de investiții, în valoare totală de 481.596 de lei, 75.748 de euro și 7.400 de dolari SUA, din care 35.000 de euro sunt economii în… criptomonede.

Rareș Bogdan, deși om de dreapta, nu are prea multe plasamente. El menționează în documentul citat că are acțiuni la Banca Transilvania, în valoare de 8.200 de euro. În schimb, are datorii la aceeași unitate bancară. Este vorba despre un credit de 742.462 de lei, contractat în anul 2012, cu scadență în 2037, respectiv despre un credit de 56.492 de euro, contractat în 2012, cu scadență în 2037.

De la Parlamentul European a încasat venituri anuale de 251.147,9 euro, din care diurna – 30.758 de euro, cheltuielile de relocare – 11.432,38 de euro, cheltuielile de transport – 57.758,29 de euro, alocația cabinetului parlamentar – 57.336 de euro și indemnizația de eurodeputat, în cuantum de 93.863,22 de euro pe an.

Veniturile familiei sunt îndestulate și de câștigurile soției lui Rareș Bogdan, Florina Bogdan, care a încasat 133.000 de lei pe an, în calitate de consilier juridic la Transferoviar Grup SA, și 9.600 de euro din închirierea proprietății deținute la Cluj-Napoca.

Rareș Bogdan a mai realizat, în afară de aceste venituri, și dividende de SC Trend Communication SRL în cuantum de 120.000 de lei, în timp ce soția sa a încasat dividende de la SC Klausenburg Cafe Cluj de 1.963.000 de lei pe an.

Transformate în lei toate aceste sume, veniturile realizate în ultimul an fiscal de familia candidatului care deschide lista la europarlamentare a PSD-PNL se ridică la 3.494.224,71 de lei.