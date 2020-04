Sportul este modalitatea ideala de a tine greutatea corpului sub control, iar partea buna este ca alergarea nu trebuie sa se desfasoare neaparat in aer liber. Astfel, ai acces la una dintre cele mai simple, placute si eficiente metode de a exersa chiar in propria locuinta daca decizi sa achizitionezi o banda de alergat.



Folosirea in mod regulat a acestor aparate fitness te va ajuta sa tonifiezi corpul si sa iti imbunatatesti starea generala de sanatate. In plus, poti monta simplu si rapid o banda de alergat in orice camera a casei tale.



Dimensiuni si depozitare

Modelele pe care poti alerga la sala sunt, probabil, prea mari pentru majoritatea apartamentelor. Cu toate acestea, gama de benzi pentru uz casnic cuprinde foarte multe modele de mici dimensiuni, iar unele pot fi pliate si depozitate sub pat sau in orice debara imediat dupa antrenament. Evident, greutatea este mult mai mica, iar cele mai multe modele dispun de rotite care te vor ajuta sa le muti dintr-un loc in altul.



Amplasarea

Dimensiunile restranse ale modelelor pentru uz casnic iti vor permite sa te antrenezi in orice zona a casei, iar daca alegi o banda magnetica, nu va fi necesar nici macar sa o conectezi la o sursa de alimentare cu energie electrica. Astfel, vei putea amplasa banda de alergat in fata televizorului, pentru a putea urmari serialul preferat in timp ce arzi caloriile, sau vei putea exersa cu fata la balconul deschis, bucurandu-te de aer curat.



Beneficii

Pe langa functionalitate si utilitate, folosirea benzii in confortul propriei locuinte iti aduce si alte beneficii la care probabil nu te-ai fi gandit. Iata cateva dintre acestea:



– poti scuti drumul pana la sala si inapoi si minutele pierdute in vestiar sau la receptie, micsorand timpul pe care il acorzi activitatii fizice;

– nu va mai fi nevoie sa astepti sa se elibereze una dintre benzile de la sala;

– ai control total asupra igienei aparatului, fiindca stii cine il foloseste;

– te poti antrena la orice ora, chiar in fata televizorului, fara sa mai depinzi de programul de functionare al salii de fitness;

– nu trebuie sa-ti mai faci griji in privinta vestimentatiei atunci cand exersezi.



Sistemul de functionare al modelelor pentru uz casnic ofera inca un beneficiu foarte important: durata de viata extinsa. Multumita angrenajului simplu, eficient si rezistent, posibilitatea functionarii defectuoase sau eventualitatea defectiunilor aparute de-a lungul timpului este deosebit de redusa.



In plus, pretul de achizitie este relativ mic, asadar o banda de alergat pentru acasa va reprezenta o investitie pe termen lung care aduce numeroase beneficii, fiind o achizitie inteligenta si utila.



Programele de antrenament la care ai acces atunci cand folosesti o banda de alergat sunt foarte multe si ofera o mare varietate de exercitii, fiind concepute pentru diferitele rezultate pe care vrei sa le obtii (slabire, tonifierea musculaturii, marirea fortei, marirea capacitatii de a sustine efortul de lunga durata, imbunatatirea sistemului cardiovascular etc).



