In ultimii ani, piata de produse pe baza de ulei de canabis a explodat la nivel mondial. Acest lucru este explicat prin faptul ca CBD-ul (denumit si canabidiol), componenta activa principala din uleiul de canabis, nu are proprietati psihoactive, iar aceste produse sunt perfect legale, avand un continut de THC mult sub limita admisa de lege (0,2%).

Astfel, daca te-ai hotarat sa incepi un tratament pe baza de ulei canabis, este indicat sa iei in calcul mai multe aspecte importante, precum provenienta produsului sau modul de utilizare. Pentru a obtine rezultatele asteptate, iti recomandam sa achizitionezi ulei de canabis de cea mai buna calitate. Iata, in continuare, cateva dintre cele mai comune intrebari referitoare la acest panaceu:

Ce este uleiul de canabis?

Planta de cannabis (canepa) contine numerosi compusi activi, dintre care cei mai cunoscuti sunt THC-ul si CBD-ul. Astfel, daca primul este mai degraba intalnit in varietatea ilegala (marijuana), CBD-ul este extras din plante cu un continut infim de THC, sub limita admisa de lege. CBD-ul este un compus descoperit relativ recent (in urma cu un deceniu), motiv pentru care exista multe cercetari in derulare, insa rezultatele obtinute pana in prezent sunt mai mult decat multumitoare!

Ce beneficii au fost descoperite pana acum?

Este important sa stii ca nu au fost inregistrate pana acum efecte adverse severe, neexistand nici riscul unui supradozaj. Dintre efectele adverse, putem sublinia o stare de somnolenta, greata si, foarte rar, varsaturi. Prin urmare, produsele pe baza de ulei de canabis sunt sigure, avand o serie de beneficii incontestabile:

– Reducerea durerilor si inflamatiilor intalnite in afectiunile grave, dar si in bolile cronice. Produsele pe baza de ulei de canabis si-au dovedit eficacitatea in ameliorarea inflamatiilor, fiind un foarte bun aliat in lupta contra durerilor cronice. De asemenea, acestea pot substitui multe medicamente puternice, care creeaza dependenta.

– Este eficient in lupta contra abuzului de substante. Un studiu american a demonstrat ca, dupa ce au consumat ulei de canabis, fumatorii au redus substantial numarul de tigari, fara a mai simti nevoia de nicotina. Un alt studiu a reliefat ajutorul dat de uleiul CBD celor care au o dependenta de opioide. Mai mult, s-a constatat si o ameliorare a simptomelor resimtite de pacienti, cum ar fi: anxietatea, insomnia, durerile sau schimbarile rapide ale starilor psihice.

Ce alte afectiuni sunt ameliorate de produsele pe baza de ulei de canabis?

Uleiul CBD are un efect foarte bun in lupta impotriva afectiunilor psihice, existand si medicamente pe baza de CBD care se comercializeaza in mai multe tari din lume. Una din afectiunile acestea este epilepsia. S-a demonstrat astfel o ameliorare a simptomelor, precum reducerea numarului si duratei episoadelor spasmodice.

Are rol in lupta impotriva cancerului. Cu toate ca, in prezent, se fac foarte multe studii legate de acest subiect, s-a constatat o legatura intre consumul de ulei de canabis si reducerea numarului de celule canceroase. Astfel, uleiul CBD pare sa incetineasca raspandirea celulelor canceroase in corp, contribuind la suprimarea cresterii lor si, in unele cazuri, conducand chiar la distrugerea acestora.

Este recomandat in cazurile de anxietate: S-a constatat ca produsele pe baza de ulei de canabis au un efect calmant, contribuind astfel la reducerea si prevenirea atacurilor de panica si a stresului cauzat de anxietate, traumatisme, precum si calmarea afectiunilor celor cu un comportament obsesiv-compulsiv.

Cu toate acestea, data fiind popularitatea de care se bucura uleiul de canabis, exista multe produse contrafacute sau cu un procentaj mult mai scazut de CBD. Din acest motiv, pentru a te asigura ca achizitionezi un ulei de canabis eficient, iti recomandam sa cumperi doar din magazine de specialitate, care ofera atestate de laborator si certificate de crestere BIO.