Nunta de argint este un eveniment care nu se sarbatoreste prea des in Romania, nefiind considerat parte din traditite. Totusi, odata cu influentele culturii occidentale, din ce in ce mai multe persoane au optat pentru un eveniment ca acesta. El se organizeaza la implinirea a 25 de ani de la casatorie si principalul scop este reinnoirea juramintelor. Pentru ca nu exista destul de multe informatii cu privire la organizarea ei, articolul de mai jos vine in ajutorul tau cu sfaturi practice si idei utile!

Iata ce trebuie sa iei in considerare cand organizezi o nunta de argint!

Bugetul

Atunci cand stabilesti bugetul disponibil, trebuie sa iei in calcul urmatoarele: tema si stilul petrecerii, restaurantul, muzica, mancarea, buchetul, lumanarile si biserica. In functie de banii pe care ii ai la dispozitie, vei putea alcatui o lista cu prioritati. De asemenea, daca evenimentul este de mare anvergura, ia in calcul faptul ca vei avea nevoie, cel mai probabil, si de un serviciu de catering, pentru a le oferi invitatilor toate conditiile astfel incat acestia sa se poata bucura la maxim de timpul petrecut alaturi de tine. Intra pe Eventmarket.ro pentru a alege cei mai buni furnizori de servicii de catering, deoarece, in acest fel, vei beneficia de ajutor in organizare si de mai mult timp liber pentru a pune la punct celelalte detalii.

Invitatii

Numarul de invitati trebuie sa fie ales in functie de stilul petrecerii pe care il organizezi. Pentru ca iti cunosti foarte bine parintii, stii daca isi doresc o nunta mare, asa cum poate nu au avut in tinerete sau un eveniment restrans doar pentru familie si cativa prieteni apropiati. De asemenea, aceasta decizie depinde si de bugetul pe care il ai disponibil, pentru ca, la nunta de argint, cheltuielile restaurantului nu se pot achita din daruri. Pune in balanta toate minusurile si plusurile si ia o decizie care sa fie pe placul parintilor tai.

Cadourile

Ideea principala a nuntii de argint este sarbatoarirea anilor de casnicie peste care cuplul a trecut cu brio. De aceea, aici nu se poate pune problema de dar in plic. Este un aspect extrem de important, pe care trebuie sa il sugerezi invitatilor, pentru ca foarte multe persoane refuza sa mai participe la evenimente care implica sume mari de bani, mai ales in aceasta perioada de restrictii si pierderi financiare. Desigur, acest lucru nu inseamna ca nu vor exista cadouri.

Ritualul religios

Preotii din Romania au inceput sa practice aceasta slujba din ce in ce mai des si o numesc „ceremonie religioasa de multumire”, nefiind considerata un ritual normal de cununie. Astfel, nunta de argint este un eveniment extrem de restrans si foarte intim, in care se folosesc doar verighetele cuplului, sunt prezenti doar nasii si cateva rude apropiate.

Alternativa nuntii de argint

Daca stii ca parintii tai nu sunt mari fani ai evenimentelor somptuoase, organizeaza o mica reuniune de familie, intr-un restaurant linistit sau chiar la ei acasa. De asemenea, gandeste-te la lucrurile speciale pentru ei: unde s-au cunoscut, care este prima lor amintire impreuna si gandeste-te la o tema de petrecere care sa ii emotioneze.

Asadar, daca iti doresti sa le oferi parintilor tai cateva clipe de fericire, ia in considerare sfaturile de mai sus si organizeaza-le o nunta de argint!

Sursa foto: Shutterstock.com.